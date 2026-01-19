ETV Bharat / state

इंदौर से नई दिल्ली के बीच कोटा होकर चलने वाली ट्रेन का रूट बदला, अब हिसार तक चलेगी!

इंदौर से कोटा होकर नई दिल्ली तक चलने वाली ट्रेन को अब हिसार तक बढ़ाया जाने के प्रस्ताव को रेलवे बोर्ड ने मंजूरी दी है.

यात्री ध्यान दे.. (फोटो ईटीवी भारत कोटा)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 19, 2026 at 10:24 AM IST

कोटा : इंदौर से नई दिल्ली के बीच कोटा होकर चलने वाली साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन को हिसार तक बढ़ाया जाएगा. इस संबंध में रेलवे बोर्ड ने प्रस्ताव का स्वीकृति दी है. जिसके बाद फाइनल नोटिफिकेशन रेलवे जल्द ही जारी कर देगा. इसके बाद यह ट्रेन हिसार तक बढ़ेगी. संभावना जताई जा रही है कि मार्च अप्रैल से ट्रेन नए बढ़ाएं गए रुट पर संचालित होगी.

कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन में बताया कि रेलवे बोर्ड ने ट्रेन नंबर 20957 इंदौर-नई दिल्ली और 20958 नई दिल्ली- इंदौर एक्सप्रेस ट्रेन का विस्तार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है. इसके संबंध में रेलवे बोर्ड फाइनल नोटिफिकेशन जारी करेगा, जिसके बाद ही यह ट्रेन इंदौर से हिसार के बीच संचालित होगी.

इसे भी पढ़ें: चौथ का बरवाड़ा मेला : कोटा से सवाई माधोपुर के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, Express Trains के अस्थायी स्टॉपेज

वर्तमान में ट्रेन नंबर 20957 इंदौर नई दिल्ली एक्सप्रेस सप्ताह में तीन दिन बुधवार, शुक्रवार व रविवार को शाम 4:45 पर इंदौर से रवाना होती है. इसके बाद रात 10:10 पर कोटा और अगले दिन सुबह 4:35 पर नई दिल्ली जंक्शन पहुंच जाती है. इसके बाद ट्रेन को सफदरजंग, रोहतक, हंसी और हिसार होते हुए आगे बढ़ाया जाना है. जिसमें ट्रेन सुबह 8:30 पर हंसी और 9:20 पर हिसार जंक्शन पहुंचेगी.

वापसी में यह ट्रेन (नंबर 20958) नई दिल्ली- इंदौर एक्सप्रेस सोमवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7:15 पर नई दिल्ली जंक्शन से रवाना होती. इसके बाद देर रात 12:25 पर कोटा और अगले दिन सुबह 6:45 पर इंदौर जंक्शन पहुंच जाती है. इसे हिसार तक बढ़ाए जाने के बाद यह ट्रेन दोपहर 1:30 पर हिसार से रवाना होगी. इसके बाद दोपहर 2:18 पर हंसी होते हुए नई दिल्ली पहुंचेगी. इसके बाद ट्रेन में शकूर बस्ती, रोहतक, मेहम और हंसी स्टेशन पर स्टॉपेज दिया जाएगा. जहां से यात्री ट्रेन में चढ़ उतर सकेंगे. कोटा की यात्रियों को भी हरियाणा के रोहतक और हिसार के लिए एक और ट्रेन मिल जाएगी, जबकि हरियाणा की यात्रियों को भी मथुरा, कोटा और इंदौर के लिए नई ट्रेन मिलेगी.

