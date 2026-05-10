ETV Bharat / state

इंदौर से महाराष्ट्र का सफर होगा और आसान, 6 लेन का होगा नेशनल हाईवे

इंदौर से महाराष्ट्र के सफर आसान बनाएगी NHAI, बनेंगे फ्लाई ओवर, अंडरपास, आर्थिक और आद्योगिक केन्द्रों को मिलेगा फायदा.

INDORE TO MAHARASHTRA ROUTE
इंदौर से महाराष्ट्र का सफर होगा और आसान (Photo Credit NHAI)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 10, 2026 at 12:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से महाराष्ट्र का सफर आसान होने जा रहा है. इस रूट का सफर जल्द ही कम समय में और सुलभ होने जा रहा है. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचएआई इंदौर से महाराष्ट्र सीमा तक का 160 किलोमीटर लंबे हिस्से को 4 लेन से 6 लेन में बदलने जा रहा है. इससे इस रूट पर गाड़ियां सरपट दौड़ती दिखाई देंगी. इसके लिए एनएचएआई डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर रही है. इस रूट पर अभी हर दिन करीबन 40 हजार वाहन गुजरते हैं. इसके टेंडर अप्रैल 2027 तक जारी कर दिए जाएंगे.

आर्थिक और औद्योगिक केन्द्रों को मिलेगा फायदा

यह मार्ग आगरा-मुंबई कॉरिडोर का हिस्सा है, जो उत्तर भारत को पश्चिमी एवं दक्षिणी भारत से जोड़ता है. इंदौर एवं मुंबई जैसे प्रमुख आर्थिक व औद्योगिक केंद्रों को जोड़ने वाले इस कॉरिडोर पर लगातार यातायात का दबाव बढ़ रहा है. इस रूट पर प्रतिदिन लगभग 40 हजार वाहनों का आवागमन हो रहा है. इस रूट के 6-लेन का किए जाने से देश के लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को मजबूती मिलेगी और माल परिवहन की दक्षता में बढ़ोत्तरी होगी.

इस परियोजना के तहत भेरू घाट, बाकानेर घाट एवं बिजासन घाट जैसे चुनौतीपूर्ण घाट खंडों को 6-लेन में बदला जाएगा. इस दौरान इस रूट पर पड़ने वाले ब्लैक स्पॉट को भी खत्म किया जाएगा. इस रूट पर कई स्थानों पर ढलाने हैं, इनका संतुलन किया जाएगा. कैरिजवे का चौड़ीकरण किया जाएगा. ढलान को कम तीखा और मोड़ों को अधिक सुरखित बनाया जाएगा. इस नई सड़क पर सुरक्षा के लिहाज से सुरक्षित किया जाएगा.

इसको सेफ्टी फर्स्ट के सिद्धांत पर तैयार किया जाएगा. इसमें क्रैश बैरियर्स, उच्च गुणवत्ता की रोड मार्किंग, रेट्रो-रिफ्लेक्टिव साइनज, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम एवं आधुनिक स्लोप स्टेबिलाइजेशन तकनीकों का उपयोग किया जाएगा. इन उपायों के माध्यम से घाट खंडों को उच्च क्षमता, अधिक सुरक्षित एवं निर्बाध यातायात के अनुरूप अत्याधुनिक 6-लेन कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा.

बनेंगे फ्लाई ओवर, अंडरपास

परियोजना के अंतर्गत खलघाट क्षेत्र में नर्मदा नदी पर एक नए समानांतर पुल का निर्माण भी किया जाएगा. इससे मौजूदा पुल पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा. इसके अलावा आसपास के छोटे बड़े शहरों में होने वाले जाम को कम करने के लिए बायपास, सर्विस रोड, फ्लाई ओवर और अंडरपास का भी निर्माण किया जाएगा. इससे हाईवे और स्थानीय यातायात व्यवस्था को अलग-अलग व्यवस्थित किया जा सकेगा. यह व्यवस्था न केवल जाम की समस्या को कम करेगी, बल्कि लोगों की सुरक्षा, सुविधा एवं यात्रा अनुभव को भी बेहतर बनाएगी.

पीथमपुर क्षेत्र को मिलेगा फायदा

यह परियोजना एनएच-47 व प्रस्तावित इंदौर वेस्टर्न बायपास के साथ मिलकर स्थानीय लॉजिस्टिक्स नेटर्व को और मजबूत करेगी. खासतौर से पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र को इससे फायदा मिलेगा. इससे सप्लाई चेन और बेहतर होगी. एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर प्रवीण यादव के मुताबिक "इस सिक्स लेन हाईवे के निर्माण से इंदौर से महाराष्ट्र और मुंबई तक की यात्रा कम समय में पूरी होगी. इसके अलावा लॉजिस्टिक नेटवर्क में भी मजबूती आएगी. इसकी डीपीआर दिसंबर के अंत तक पूरी होने की संभावना है."

TAGGED:

INDORE TO MAHARASHTRA TRAVEL EASY
SIX LANE NATIONAL HIGHWAY MP
INDORE TO MAHARASHTRA SIX LANE
ECONOMIC AND INDUSTRIAL BENEFITS
INDORE TO MAHARASHTRA ROUTE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.