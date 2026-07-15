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मस्जिद से गूंजी अजान, थम गए जीतू पटवारी के बोल, जेन-Z साइकिल यात्रा में जुटे हजारों

​कांग्रेस द्वारा इंदौर से भोपाल जेन-Z साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया. इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मीडिया और जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी और मोहन यादव सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा, "यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के साथियों ने 4 जिलों में 200 किलोमीटर लंबी साइकिल साइक्लोथान की. हमारा उद्देश्य सिर्फ एक है, राहुल गांधी द्वारा देश के सामने रखा गया नया नैरेटिव, जिसमें शिक्षा की सुरक्षा और वार्षिक परीक्षा कैलेंडर लागू करना शामिल है." उन्होंने आगे कहा कि "मोदी सरकार के दौरान देश में 90 बार पेपर लीक हुए और 50 बार परीक्षाएं रद्द करनी पड़ीं. बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, पर सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती. मध्य प्रदेश में व्यापम और पीएससी घोटाले ने युवाओं का भरोसा तोड़ दिया है."

भोपाल: मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 'छात्रों की गूंज' अभियान के तहत प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की साइकिल साइक्लोथान यात्रा का बुधवार को दूसरा दिन रहा. इंदौर से करीब 200 किलोमीटर की यात्रा कर भोपाल पहुंचे पटवारी ने इस दौरान अजान की आवाज सुनकर संवेदनशीलता दिखाई. जब मंच से जनसभा को संबोधित करने की बारी आई, तो पास की मस्जिद में चल रही अजान की वजह से जीतू पटवारी ने करीब 3 मिनट तक अपना भाषण रोक कर रखा और अजान खत्म होने के बाद ही अपना संबोधन शुरू किया.

​पटवारी ने भोपाल प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा कि "हमने प्रदर्शन के लिए लिली टाकीज, रेतघाट और जवाहर चौक जैसे स्थानों की अनुमति मांगी थी, लेकिन डरे हुए प्रशासन ने अस्पतालों के बीच अनुमति दी, ताकि मुख्यमंत्री का घर ही न दिखे." उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि "हम अस्पतालों के पास वाटर कैनन नहीं चलवाना चाहते, क्योंकि वहां मरीज और एम्बुलेंस आती हैं. अगर हिम्मत है, तो हमें गिरफ्तार करो, लेकिन एक दिन जनता मुख्यमंत्री के घर का घेराव जरूर करेगी." उन्होंने कहा, "मध्य प्रदेश में केजी से पीजी तक हर परिवार को मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए."

200 किलोमीटर की साइकिल यात्रा में जुटी भीड़ (ETV Bharat)

​प्रदेश में 10,000 स्कूल बंद होने का आरोप

​विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि "प्रदेश के अंदर भाजपा राज में 10 हजार स्कूल बंद हो चुके हैं. नरेंद्र मोदी देश और प्रदेश के छात्रों की मन की बात नहीं सुनना चाहते. वे सिर्फ रेडियो पर अपनी बात थोपते हैं." सिंघार ने आरोप लगाया कि "मोदी केवल केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और आरएसएस की सुनते हैं, जबकि छात्र निष्पक्ष परीक्षा चाहते हैं." उन्होंने 9 अगस्त को राहुल गांधी के नेतृत्व में होने वाले संसद चलो आंदोलन से जुड़ने का आह्वान किया.

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​मोदी ने धर्म और सरकारी संस्थाओं को झुका दिया

​कांग्रेस नेता हरीश चौधरी ने तीखे स्वर में कहा कि "मोदी ने धर्म को अयोध्या में और देश की प्रमुख सरकारी संस्थाओं को आरएसएस के सामने झुका दिया है. नीट और सीबीएसई जैसी परीक्षाओं के टेंडर तक आरएसएस के लोगों को दिए जा रहे हैं." वहीं, भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि "देश में 21 से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा घोटालों और अच्छी शिक्षा के अभाव में अपनी जान गंवा दी. बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई से ही आरएसएस की सोच रखने वालों को हमेशा तकलीफ रही है और यह संघर्ष आज भी जारी है."