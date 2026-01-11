ETV Bharat / state

चाइनीज डोर बना मौत का धागा, मांझे ने उजाड़ दिया हंसता-खेलता परिवार

इंदौर में चाइनीज मांझे से बाइक सवार युवक का कटा गला. अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत, प्रतिबंधित होने के बावजूद बिक रहा मांझा.

INDORE YOUNG MAN THROAT CUT MANJHA
चाइनीज डोर बना मौत का धागा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 11, 2026 at 9:02 PM IST

3 Min Read
इंदौर: तिलक नगर थाना क्षेत्र में चाइनीज मांझे ने रविवार को हंसते-खेलते एक परिवार को उजाड़ दिया है. पूरा मामला यह है कि रविवार को ओम साईं विहार कॉलोनी निवासी युवक बाइक से कहीं जा रहा था. इसी दौरान तिलक नगर और कनाड़िया के बीच बाइक सवार युवक के गले में चाइनीज मांझा फंस गया. जब तक वह बाइक को रोक पाता तब तक उसकी गर्दन तेज धार मांझे से कट गई और वह खून से लहूलुहान सड़क पर गिर गया. उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई.

चाइनीज मांझे से कटा युवक का गला

मृतक की पहचान रघुवीर धाकड़ के रूप में हुई है. उनके परिजन संजय डोंगरे ने बताया," रघुवीर टाइल्स लगाने का काम करता था. वह ठेका लेकर टाइल्स लगाने का काम करवाता था. रविवार की दोपहर में वह बाइक से साइट देखने जा रहा था. इसी दौरान चाइनीज मांझा गले में फंस गया और उसकी गर्दन कट गई. रघुवीर को गंभीर हालत में निजी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसे एमवाय अस्पताल में रेफर कर दिया था. यहां भर्ती कर डॉक्टरों ने उसे बचाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हुए. रघुवीर की इलाज के दौरान जान चली गई."

गर्दन कटने से उजड़ा हंसता-खेलता परिवार (ETV Bharat)

राहगीर ने घायल को पहुंचाया अस्पताल

घटना के वक्त मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि युवक बाइक से कनाड़िया से तिलक नगर जा रहा था, तभी यह हादसा हो गया. युवक कुछ समझ पाता उसके पहले उनकी गर्दन में चाइनीज मांझे से कट चुकी थी. इसके बाद बाइक सवार रघुवीर ने तुरंत गाड़ी को रोका. उसके गले से खून बह रहा था. रहवासियों ने जब रघुवीर की गर्दन में से खून निकलते हुए देखा तो तत्काल उसे नजदीकी प्राइवेट अस्पताल पहुंचाया. वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरु कर दी है.

पुलिस मामले की जांच में जुटी

तिलक नगर थाना प्रभारी मनीष लोधा ने बताया,"चाइनीज मांझे से युवक की गला कटने की सूचना मिली थी. जिसे राहगीरों ने अस्पताल में भर्ती करवाया था, जहां उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है. अभी यह जानकारी मिली है. मामले की पुलिस द्वारा काफी बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है. इंदौर में इस तरह के घटनाक्रम पहले भी कई बार सामने आ चुके हैं. वहीं पुलिस द्वारा चाइनीज मांझे को लेकर लगातार कार्रवाई की जाती रहती है. इसके बावजूद चोरी छिपे चाइनीज मांझा बिक रहा है."



