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TGS में पहुंच रहें 20 देशों के उद्योगपति, मध्य प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर होगा फोकस

इंदौर TGS में पहुंच रहे 20 देशों के उद्योगपति ( ETV Bharat )

भोपाल: मध्य प्रदेश में उद्योगपतियों को सरकार जल्द ही एक और बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है. सरकार निकाय क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों को प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देने जा रही है. प्रदेश में उद्योगों से नगरीय निकायों द्वारा प्रॉपर्टी टेक्स लिया जा रहा है. उद्योग संगठनों द्वारा प्रदेश सरकार से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कई लिए मांग की जा रही है. उधर, प्रदेश की राजधानी भोपाल में ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट (GIS-2027) के पहले इंदौर में टाई ग्लोबल समिट (TGS 2026) होने जा रहा है. यह समिट इंदौर में 14 और 15 दिसंबर को ब्रिलिएंट कन्वेंशन सेंटर में होगा. दो दिन चलने वाली इस समिट में देश विदेश के निवेशक, स्टार्टअप के फाउंडर्स, उद्यमी और बिजनेस लीडर्स एक मंच पर दिखाई देंगे.

इंदौर में जुटेंगे 20 देशों के प्रतिनिधि