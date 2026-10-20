TGS में पहुंच रहें 20 देशों के उद्योगपति, मध्य प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर होगा फोकस
ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट के पहले इंदौर में जुटेंगे 20 देशों के उद्योगपति, निवेश की राह आसान करने की उठाई गई मांग. रिपोर्ट बृजेंद्र पटेरिया.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 8:04 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश में उद्योगपतियों को सरकार जल्द ही एक और बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है. सरकार निकाय क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों को प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देने जा रही है. प्रदेश में उद्योगों से नगरीय निकायों द्वारा प्रॉपर्टी टेक्स लिया जा रहा है. उद्योग संगठनों द्वारा प्रदेश सरकार से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कई लिए मांग की जा रही है. उधर, प्रदेश की राजधानी भोपाल में ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट (GIS-2027) के पहले इंदौर में टाई ग्लोबल समिट (TGS 2026) होने जा रहा है. यह समिट इंदौर में 14 और 15 दिसंबर को ब्रिलिएंट कन्वेंशन सेंटर में होगा. दो दिन चलने वाली इस समिट में देश विदेश के निवेशक, स्टार्टअप के फाउंडर्स, उद्यमी और बिजनेस लीडर्स एक मंच पर दिखाई देंगे.
इंदौर में जुटेंगे 20 देशों के प्रतिनिधि
मध्य प्रदेश में ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट अगले साल जनवरी में होने जा रहा है, इसके पहले इंदौर में होने जा रहे टाई ग्लोबल समिट में 20 देशों के प्रतिनिधि सहित 2 हजार से ज्यादा उद्योग, स्टार्टअप के फाउंडर्स, निवेशक और प्रतिनिधि जुटेंगे. इस समिट की थीम द नेक्स्ट डिकेट रखा गया है. इस समिट का उद्देश्य स्टार्टअप को निवेशकों और वैश्विक उद्योग जगत के विशेषज्ञों से जोड़ना, कारोबारी सहयोग और नए अवसरों के लिए तैयार करना है. इस समिट में इंदौर में 500 से ज्यादा स्टार्टअप और 100 से ज्यादा कॉर्पोरेट पार्टनर्स शामिल होंगे. समिट में एआई, एजेंटिक इंटेलिजेंस, जलवायु परिवर्तन, स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य एवं दीघार्यु, बायोटेक्नोलॉजी आदि विषयों पर चर्चा होगी.
नए निवेश के लिए सिस्टम में सुधार की उठी मांग
उधर, मध्य प्रदेश में निवेश की राह को और आसान बनाने के लिए उद्योग संगठनों ने सिस्टम में सुधार की मांग भी उठाई है. मध्य प्रदेश चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु खरे के मुताबिक "सिंगल विंडो सिस्टम में सुधार हुआ है, लेकिन अभी इसमें और सुधार की जरूरत है. प्रदेश में समिट में कई बार निवेशक निवेश के लिए रुचि तो दिखाते हैं, लेकिन बाद में निवेश में पीछे रह जाते हैं. इसके लिए नीतियों में और सुधार की जरूरत है."
नगरीय निकायों द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स वसूलना बंद हो, अनुमतियों में तेजी आनी चाहिए
एसोसिएशन ने प्रदेश में इंडस्ट्रियल क्षेत्र में नगरीय निकायों द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स वसूले जाने पर रोक लगाने की मांग की है. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ सरकार इसे खत्म कर चुकी है. इस तरह कई और नीतिययों में बदलाव की जरूरत है. इसके अलावा अनुमतियों में तेजी आनी चाहिए. प्रदेश के रीवा, सतना, सिंगरौली क्षेत्र में खनन की अनुमति मिलने में तीन से चार साल का वक्त लग जाता है. सरकार को गुजरात और छत्तीसगढ़ के पैटर्न पर नीतियों में सुधार करना चाहिए.
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25 फीसदी खरीद स्थानीय उद्योगों से हो, बैलेंस डेवलपमेंट पर ध्यान की जरूरत
प्रदेश में होने वाली खरीद या दूसरे कामों में दूसरे प्रदेश की फर्म टेंडर ले जाती है. प्रदेश में कई उद्योग स्थापित हो रहे हैं. सरकार को 25 फीसदी खरीद स्थानीय उद्योगों से करने की शर्त जोड़नी चाहिए. प्रदेश में बैलेंस डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए. इंदौर, पीथमपुर, देवास क्षेत्र में औद्योगिक विकास तेजी से हुआ है, लेकिन दूसरे क्षेत्रों में भी औद्योगिक विकास और इंफ्रस्ट्रक्चर पर ध्यान देना चाहिए. इंडस्ट्रीज राज्य सरकार के जरिए केन्द्र सरकार तक नीतियों में सुधार के लिए कई सुझाव देंगी.