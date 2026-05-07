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मध्य प्रदेश कराटे स्टेट चैंपियनशिप में उज्जैन ने मारी बाजी, अंडर 19 खिलाड़ियों ने 11 पदक जीते

मध्य प्रदेश कराटे स्टेट चैंपियनशिप में उज्जैन ने मारी बाजी ( ETV Bharat )

उज्जैन: प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में 3 दिवसीय कराटे स्टेट चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन हुआ. इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 18 जिलों से 450 से अधिक अंडर 19 कैडेट्स खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया. चैंपियनशिप में उज्जैन के 21 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें से 11 खिलाड़ियों ने कांस्य और रजत पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया.

21 खिलाड़ियों की टीम में 10 बालिकाएं और 11 बालक शामिल थे, जिन्होंने अलग-अलग वर्गों में अपनी काबिलियत साबित की. खिलाड़ियों की इस उपलब्धि ने न केवल उज्जैन बल्कि पूरे मध्य प्रदेश को गौरवांवित किया है. कोच पूर्वा झाला ने बताया, "लगातार प्रैक्टिस और सही मार्गदर्शन से ही यह सब संभव है. ये चैंपियनशिप इंदौर में 1 से 3 मई तक आईपीएस स्कूल में मध्य प्रदेश कराटे स्टेट चैंपियनशिप के नाम से आयोजित की गई थी. जिसमें 7 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चे शामिल थे."

उज्जैन के 11 खिलाड़ियों ने कांस्य और रजत पदक जीते (ETV Bharat)

महाकाल की नगरी के 11 खिलाड़ियों ने रचा इतिहास

रजत पदक जीतने वाली खिलाड़ी आरना कनोडिया ने कहा, "मैं रजत पदक लाई हूं. लास्ट में 0-0 होने से गोल्ड नहीं मिल सका. प्रदेश भर के खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग लिये थे, जहां काफी अच्छी फाइट देखने को मिली. ऐसा लग रहा है कि कराटे की फाइट्स कुछ सालों में इम्प्रूव होने लगी है." वहीं, कांस्य पदक लाने वाली प्रांजल जोशी ने कहा, "चैंपियनशिप काफी अच्छी थी, पिछली बार की तुलना में इस साल काफी अच्छा लगा है. हम सभी पूर्वा झाला मैडम के स्टूडेंट हैं."

अंडर 19 खिलाड़ियों ने 11 पदक किए अपने नाम (ETV Bharat)

चैंपियनशिप में अद्वैत तारे, ख्याति वाघ, आरना कनोडिया, आदित्य खत्री, निमिषा शर्मा, मीनाक्षी यादव ने अपने-अपने वर्ग में रजत पदक हांसिल किए. निर्भय सिंह बैस, अद्विक तारे, जेसिका बैस, प्रांजल जोशी, वंदना गोपाल झिंनकवाड ने कांस्य पदक जीते हैं. वहीं, अन्य खिलाड़ियों में स्वस्ति जोशी, समृद्धि परमार, भूमि भोइंटे, हेंसि खत्री, दिशांग सिंघल, दक्ष यादव, हर्षित, मुद्दफल, जीत, जिया अली ने भी अपना दमदार प्रदर्शन दिखाया.