इंदौर के स्टूडेंट्स हॉस्टल चोरों के निशाने पर, महज 5 दिन में 60 मोबाइल व 20 लैपटॉप ले उड़े

एजुकेशन हब बन चुके इंदौर में छात्र-छात्राओं के हॉस्टल सुरक्षित नहीं. चोरी की ताबड़तोड़ वारदात से स्टूडेंट्स चिंतिति व भयभीत.

इंदौर के स्टूडेंट्स हॉस्टल चोरों के निशाने पर (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 18, 2025 at 2:07 PM IST

2 Min Read
इंदौर : एजुकेशन हब के नाम से विख्यात इंदौर के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे छात्र-छात्राओं के हॉस्टल चोरों के निशाने पर हैं. पिछले 5 दिन में कई छात्रों के मोबाइल और लैपटॉप चोर ले उड़े. भवरकुआं थाना क्षेत्र में हॉस्टल में रह रहे छात्र-छात्राओं के मोबाइल और लैपटॉप चोरी होने की घटनाएं एक के बाद एक सामने आ रही हैं.

चोरी का एक आरोपी सीसीटीवी में कैद

पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर एक युवक को चिह्नित कर उसकी तलाश शुरू कर दी है. भंवर कुआ इलाके में संचालित हॉस्टल्स में रहने वाले स्टूडेंट्स के बीते 5 दिन में 60 मोबाइल और 20 लैपटॉप चोरी हो चुके हैं. इन हॉस्टल में देशभर से आए छात्र-छात्राएं रहते हैं. यहां लगातार चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं. छात्रों की शिकायत पर पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले एक आरोपी को चिह्नित कर लिया है. चोरी की ये सारी वारदात एक ही युवक कर रहा है या कई चोर शामिल हैं, पुलिस इसकी पड़ताल कर रही है.

एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया (ETV BHARAT)

इंदौर में साउथ इंडिया की गैंग की आशंका

पिछले दिनों भी भंवरकुआं क्षेत्र में हैदराबाद और तमिलनाडु की गैंग द्वारा इसी तरह से चोरी की वारदातों को अंजाम दिया गया, उस समय कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया था. अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है वही गैंग एक बार फिर सक्रिय हो गई है. आसपास के सीसीटीव फुटेज के आधार पर पुलिस जांच में जुटी है. इस मामले में एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया का कहना है "पुलिस जल्द ही चोरों को गिरफ्तार कर सारे मामलों का खुलासा कर देगी."

इंदौर में बेटी के यहां आई महिला की मौत

इंदौर के मल्हारगंज थाना क्षेत्र में पश्चिम बंगाल से अपने बेटी के वहां पर कुछ समय रहने के लिए आई है 51 वर्षीय महिला ने जान दे दी. बताया जा रहा है कि महिला से उसके परिजनों ने कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी मांगी थी. इसके लिए महिला के बेटे ने उसे फोन किया था. हो सकता है इसी घबराहट में इस तरह का कदम उठाया है. इस मामले में प्रधान आरक्षक पूर्णिमा का कहना है कि हर एंगल से जांच की जा रही है.

