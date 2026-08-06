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जबरन वसूली नहीं कर पाएंगे किन्नर, इंदौर में फिक्स हो गया त्योहारों का नेग

त्योहारों और किन्नरों द्वारा जबरन पैसा वसूलने को लेकर इंदौर कपड़ा एसोसिएशन का फैसला, रक्षाबंधन से लेकर दूसरे त्योहार पर नेग की राशि हुई फिक्स. इंदौर से सिद्धार्थ माछीवाल की रिपोर्ट.

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त्योहारों पर फिक्स हो गया किन्नरों का नेग (Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 6, 2026 at 1:38 PM IST

5 Min Read
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इंदौर: त्योहारों पर किन्नर समुदाय की नेग की रकम की बढ़ती मांग से परेशान इंदौर के कपड़ा व्यापारियों ने नया फैसला लिया है. कपड़ा व्यापारियों ने अब नेग अथवा दान राशि फिक्स कर दी है. लिहाजा इस रक्षाबंधन पर क्लॉथ मार्केट एसोसिएशन द्वारा किन्नरों को प्रति दुकान ₹200 ही दिए जाएंगे.

किन्नरों द्वारा जबरन वसूल को लेकर एसोसिएशन का फैसला

दरअसल, रक्षाबंधन पर हर साल रिहायशी इलाकों के अलावा तमाम बाजार और व्यापारिक प्रतिष्ठानों से किन्नरों द्वारा जबरिया वसूली जाने वाली नेग व दान राशि ₹1000 से लेकर ढाई हजार रुपए तक मांगी जाती है. जिसके कारण हर साल बाजार में दुकानदारों और किन्नरों के बीच विवाद की स्थिति बनती है. इन हालातों में पिछले साल ही नंदलालपुरा के दोनों किन्नर समूहों व इंदौर रिटेल गारमेंट्स एसोसिएशन के बीच आपसी सहमति बनी थी.

रक्षाबंधन पर 200 रुपए प्रति दुकान देने का फैसला

इसके अनुसार रक्षाबंधन एवं होली पर प्रति दुकान ₹200 व दीपावली पर ₹500 नेग राशि निर्धारित की गई थी, इस साल फिर किन्नरों के द्वारा अधिक राशि की मांग के चलते संगठन ने किन्नरों को पिछले साल बनी सहमति याद दिलाते हुए सभी व्यापारियों से नंदलालपुरा के दोनों किन्नर समूह के लोगों को ₹200 प्रति दुकान रक्षाबंधन पर देने का फैसला किया है.

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त्योहार में किन्नरों की राशि फिक्स (ETV Bharat)

निर्धारित नेग करें दान, शांतिपूर्ण वातावरण बना रहे

गारमेंट्स एसोसिएशन के अक्षय जैन ने बताया "आगामी रक्षाबंधन, होली व दीपावली जैसे प्रमुख त्योहारों के मद्देनज़र इंदौर रिटेल गारमेंट्स एसोसिएशन (IRGA) ने शहर के व्यापारी बंधुओं से अपील की है कि किन्नर समुदाय के साथ पूर्व में हुए आपसी समन्वय का सम्मान करते हुए निर्धारित नेग राशि ही प्रदान करें, जिससे बाजार में सौहार्दपूर्ण एवं शांतिपूर्ण वातावरण बना रहे. उन्होंने बताया एसोसिएशन ने सभी व्यापारी बंधुओं से आग्रह किया है कि आपसी सम्मान, सहयोग व भाईचारे की भावना बनाए रखें.

किन्नर गुरु मंगला बोलीं-विवाद की कोई स्थिति नहीं

किसी भी प्रकार के विवाद या अप्रिय स्थिति से बचते हुए त्योहारों को सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं. साथ ही कहा गया कि पूर्व में बने समन्वय का पालन सभी पक्षों के हित में है. इससे बाजार में शांति व सकारात्मक माहौल कायम रहेगा." इधर इस मामले में किन्नर गुरु मंगला गौरी नंद गिरी का कहना है कि "शुरुआत से ही क्लॉथ मार्केट से हमारे द्वारा इतनी ही दान राशि ली जा रही है. वहां विवाद अथवा अधिक मांग जैसी कोई स्थिति नहीं है."

इंदौर में लगातार बढ़ रही है दान राशि की मांग

इंदौर जैसे महानगर में जहां हजारों व्यापारिक प्रतिष्ठा और रिहायशी इलाके हैं. वहां नंदलालपुरा के किन्नर समुदाय के दो समूह द्वारा अपने अलग-अलग क्षेत्र बांटकर दान की राशि या नेग लिया जाता है. जो की सलाना करोड़ों रुपए होता है. लेकिन फिर भी हर त्योहार और विभिन्न अवसरों पर प्रति घर और दुकानों से किन्नरों द्वारा न्यूनतम ₹500 से लेकर 2100 तक मांग की जाती है. इसके अलावा घरों में बच्चों के जन्म, शादी विवाह के अवसर पर यह राशि 50000 से लेकर 51000 तक हो जाती है.

ऐसी स्थिति में कई लोग इतनी राशि नहीं दे पाते. जिसके कारण किन्नर समूह द्वारा अप्रिय स्थिति निर्मित की जाती है. कई बार मारपीट गाली गलौज और हमले जैसी स्थिति बनती है. विगत दिनों इंदौर के तुलसी नगर इलाके में 51000 की मांग पूरी नहीं होने के कारण किन्नरों ने जबरदस्ती घर में घुसकर अश्लील हरकतें शुरू कर दी. एक महिला को बाल पकड़ कर नीचे गिरा दिया था और उसके हाल ही में जन्मे बच्चे को जान से मारने की धमकी दे डाली थी. इतना ही नहीं घर में घुसकर किन्नरों ने समान तहस-नहस कर दिया. मारपीट के इस मामले में किन्नरों के खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ था. बाद में पुलिस ने मामले में समझौता कराया था.

किन्नर समुदाय को नेग मांगने का अधिकार नहीं, हाईकोर्ट का आदेश

देश भर में ऐसे मामलों से परेशान लोगों की ओर से पेश याचिका की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 28 जून 2026 को दिए एक अहम फैसले में कहा है कि "किन्नर समुदाय को मांगलिक अवसरों पर जबरन 'नेग' या 'बधाई' वसूली का कानूनी अधिकार नहीं है." अदालत ने इसे भारतीय न्याय संहिता के तहत आपराधिक कृत्य बताया है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि किन्नर समुदाय के पास पारंपरिक रूप से 'नेग' या बधाई मांगने का कोई संवैधानिक या कानूनी अधिकार नहीं है.

कोर्ट ने स्पष्ट किया है यदि नेग के लिए जबरदस्ती की जाती है या धमकी दी जाती है, तो यह भारतीय न्याय संहिता (BNS) के अंतर्गत अपराध माना जाएगा. कोर्ट ने किन्नर पक्ष की ओर से रेखा देवी की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की वसूली केवल कानून के दायरे में ही की जा सकती है. कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी उल्लेख किया है कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत उन्हें भेदभाव और शोषण से सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है.

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