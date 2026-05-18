इंदौर में आग लगने पर दमकल से पानी लूट रहे थे लोग, कई टेंट हाउस के गोदाम जले
इंदौर के खजराना क्षेत्र में टेंट हाउस के गोदामों में लगी आग, मौके पर पहुंचीं दमकल विभाग की 25 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 18, 2026 at 5:22 PM IST
इंदौर: खजराना थाना क्षेत्र में एक भीषण आगजनी की घटना सामने आई है, यहां सोमवार सुबह करीब 5 टेंटों के गोदाम में आग लगने से अफरातफरी मच गई. आग की ऊंची लपटें दूर से दिखाई दे रही थीं. सूचना मिलने पर दमकल विभाग की लगभग 25 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और करीब तीन घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. इस दौरान स्थानीय निवासी टैंकरों से पानी निकालकर जमा करते नजर आया.
आग से मची अफरा तफरी
स्थानीय निवासियों ने बताया कि यहा एक टेंट हाउस गोदाम में अज्ञात कारणों से आग लग गई, गोदाम में टेंट से संबंधित सामान कपड़े और कपड़ों से बना हुआ अन्य सामान रखा हुआ था, जिसमें आग तेजी से फैल गई और देखते ही देखते मौके पर मौजूद अन्य 4 गोदामों में भी आग लग गई.
रोबोट तकनीक से आग पर काबू
घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने में जुट गई. आगजनी की घटना इतनी भीषण थी कि दमकल विभाग को गोदाम के अंदर प्रवेश करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी. जिसके चलते रोबोट तकनीक का प्रयोग करते हुए आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया. बाद में करीब तीन घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया.
अफरा तफरी के बीच पानी लूटने में व्यस्त
आग की घटना पर काबू पाने के दौरान एक अजीबोगरीब मामला भी देखने को मिला. जब दमकल विभाग की टीम आग पर काबू पाने में लगी थी, इस दौरान स्थानीय लोग टैंकरों से पानी निकाल कर अपने घरों में जमा करने में लगे थे. खजराना क्षेत्र में पिछले काफी दिनों से पानी की किल्लत है. इसको लेकर क्षेत्रीय विधायक महेंद्र हडिया ने भी पानी को लेकर महापौर की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं.
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दमकल विभाग के सब इंस्पेक्टर संतोष दुबे ने कहा, "आगजनी की घटना में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन चार से अधिक टेंट के गोदाम में आगजनी की घटना से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है. फिलहाल 25 पानी के टैंकरों के माध्यम से आगजनी की घटना पर काबू पा लिया गया है."