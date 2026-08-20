ETV Bharat / state

अपशब्द कहकर टीचर करती थी मारपीट, पिता ने बैग में वॉइस रिकॉर्डर लगाया, फिर सामने आई सच्चाई

3 साल की बच्ची से टीचर करती है अभद्रता-मारपीट ( Getty Images )