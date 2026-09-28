इंदौर T20 मैच के सारे टिकट बिके, पुलिस की एडवाइजरी- सायबर ठगों के झांसे में न आएं
इंदौर में 11 अक्टूबर को भारत-वेस्टइंडीज के बीच टी 20 मैच. टिकटें ऑनलाइन बेचने वाले गिरोह से सावधान रहें. संदीप मिश्रा की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 28, 2026 at 3:28 PM IST
इंदौर : इंदौर के होलकर स्टेडियम में 11 अक्टूबर को इंडिया-वेस्टइंडीज के बीच टी20 मैच होना है. इस मैच का क्रेज इतना ज्यादा है कि मैच शुरू होने से 15 दिन पहले ही सारे टिकट बिक चुके हैं. स्टेडियम में मैच देखने के लिए टिकट की जुगाड़ में लोग घूम रहे हैं. ऐसे लोगों की नब्ज पकड़कर सायबर फ्रॉड करने वाले सक्रिय हो गए हैं. इनसे सतर्क रहने की जरूरत है.
फर्जी वेबसाइट के दावों पर यकीन नहीं करें
भारत-वेस्टइंडीज टी 20 मैच के लिए स्टेडियम में सारी कैटेगरी की टिकट बिक चुकी हैं. सबसे महंगे टिकट 12500 की कैटेगरी में थे, लेकिन ये भी सारे बिक चुके हैं. एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया का कहना है "MPCA के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म और अधिकृत टिकटिंग पार्टनर के जरिए ऑनलाइन टिकट बिक चुके हैं. ऐसे में सोशल मीडिया पर टिकट उपलब्ध होने का दावा करने वाले पेज और वेबसाइट फर्जी हो सकते हैं."
भूलकर भी न खोलें फर्जी लिंक
इंदौर पुलिस का कहना है "सायबर ठग सोशल मीडिया पर Tickets are available के नाम से पेज बनाकर लोगों को लिंक भेज रहे हैं. लिंक पर क्लिक करने से मोबाइल हैक होने, स्क्रीन शेयरिंग या संदिग्ध ऐप डाउनलोड होने का खतरा है." पिछले साल इंडिया-न्यूजीलैंड मैच के दौरान भी टिकट के नाम पर लोगों से ठगी हुई थी. पुलिस ने अपील की है कि अनजान लिंक पर क्लिक न करें और सोशल मीडिया पर मिलने वाले टिकट ऑफर के झांसे में न आएं.
स्टेडियम में मैच देखने की 3 कैटेगिरी
इंदौर में होने वाले मैच की टिकटों की बिक्री अधिकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म District by Zomato के माध्यम से की गई. अलग-अलग स्टैंड और कैटेगरी में टिकटों की कीमत अलग है. सामान्य गैलरी के टिकट 1,000 से 1,800 रुपये तक बेचे गए. पैवेलियन के टिकट 5,500 से 8,500 रुपये और हॉस्पिटैलिटी टिकट 11,000 से 12,500 रुपये तक उपलब्ध थे. एक व्यक्ति को अधिकतम 4 टिकट दिए गए. छात्रों और दिव्यांग दर्शकों के लिए रियायती टिकटों की व्यवस्था की गई.
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स्टूडेंट्स का कोटा 1000
स्टूडेंट कोटे के करीब 1,200 रजिस्ट्रेशन पहले ही पूरे हो चुके हैं, जिनके दस्तावेजों के सत्यापन के बाद करीब 1,000 छात्रों को टिकट दिए जाने हैं. शुरुआती दो घंटे में ही सामान्य गैलरी के करीब 80 प्रतिशत टिकट बिक गए थे. लेकिन अब टिकट चाहने वालों को सायबर ठग ऑनलाइन लिंक भेज कर मैच दिखाने का दावा कर रहे हैं. हालांकि ऐसे सारे दावे फर्जी हैं.