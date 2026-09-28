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इंदौर T20 मैच के सारे टिकट बिके, पुलिस की एडवाइजरी- सायबर ठगों के झांसे में न आएं

इंदौर में 11 अक्टूबर को भारत-वेस्टइंडीज का टी 20 मैच ( ETV BHARAT )

इंदौर : इंदौर के होलकर स्टेडियम में 11 अक्टूबर को इंडिया-वेस्टइंडीज के बीच टी20 मैच होना है. इस मैच का क्रेज इतना ज्यादा है कि मैच शुरू होने से 15 दिन पहले ही सारे टिकट बिक चुके हैं. स्टेडियम में मैच देखने के लिए टिकट की जुगाड़ में लोग घूम रहे हैं. ऐसे लोगों की नब्ज पकड़कर सायबर फ्रॉड करने वाले सक्रिय हो गए हैं. इनसे सतर्क रहने की जरूरत है.