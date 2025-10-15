इंदौर में राशन की दुकान पर मिलेंगे गोबर के दीये, गौशाला में बच्चों को दी दीया बनाने की ट्रेनिंग
इंदौर में जिला प्रशासन की अनोखी पहले. अब राशन की दुकानों पर मिल सकेंगे गोबर से तैयार किए स्वदेशी दीये.
इंदौर: दीपावली पर स्वदेशी अभियान को प्रमोट करने के लिए गोबर से तैयार किए गए स्वदेशी दीये अब राशन की दुकान पर भी मिल सकेंगे. इंदौर जिला प्रशासन ने दीपावली के पर्व पर दीये निर्माण के नवाचार को जिले भर में लागू करने का फैसला किया है. हाल ही में इंदौर जिला प्रशासन ने गाय के गोबर से बनने वाले स्वदेसी दीयों को जिले की गौशाला में बनाने के निर्देश दिए थे. इसके लिए मशीन भी इंस्टॉल की गई है. जिससे तैयार किए गए गोबर के जरिए मशीन से दीपक आसानी से तैयार कर लिए जाते हैं.
राशन दुकानों पर दीयों का विक्रय
जिला आपूर्ति नियंत्रक श्री एम.एल. मारु ने बताया, ''इंदौर नगर निगम क्षेत्र में खाद्य विभाग के 30 जनपोषण केंद्रों की उचित मूल्य दुकानों से गोबर से निर्मित स्वदेशी दीये विक्रय के लिए रखवाये गये हैं. जहां इस दीपावली के त्योहार पर 2 लाख से अधिक दीये विक्रय किये जायेंगे.'' इसके लिए नगर निगम इंदौर द्वारा संचालित रेशम केन्द्र खजुरिया तहसील हातोद स्थित गौशाला में तीन दर्जन से अधिक कर्मचारियों एवं 2 मशीनों से गोबर से प्राकृतिक दीये दिन-रात बनाये जा रहे हैं.
इतना ही नहीं इन दीयों को प्रमोट करने के लिए पहली बार कलेक्टर शिवम वर्मा ने कलेक्टर कार्यालय में ही गोबर से निर्मित दीयों की बिक्री के लिए स्टॉल का शुभारंभ किया है, जहां बच्चों को गोबर के स्वदेशी दीये बनाने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है. इसके अलावा इन दीयों की पैकिंग कर बाजार में भी उपलब्ध कराया जा रहा है.
मुख्यमंत्री ने की थी सराहना
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पिछले दिनों अपने इंदौर प्रवास के दौरान नेहरू पार्क में राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में लगी प्रदर्शनी में इंदौर में नवाचार के तहत गोबर से स्वदेशी दीये बनाने की मशीन का अवलोकन किया था. स्वदेशी उत्पादों को प्रोत्साहित करने के इंदौर के नवाचार की सराहना की थी. इस नवाचार को विस्तारित करने के लिए कलेक्टर शिवम वर्मा ने इस नवाचार के तहत गोबर से बने दीये के विधिवत बिक्री के लिए स्टॉल का शुभारंभ किया. उन्होंने अभिनव पहल करते हुए स्वयं दीये खरीदे और जनसुनवाई में बच्चों सहित अन्य आवेदकों को वितरित भी किये.