सस्टेनेबल शादी को लेकर लगी क्लास, लोगों ने दिखावे की शादियां नहीं करने का लिया संकल्प

भारत जैसे देश में हर साल जहां हजारों शादियां होती हैं वहां खर्च का अनुमान साढ़े 6 लाख करोड़ से ज्यादा का है. आमतौर पर सामान्य शादियों मे ज्वेलरी, कपड़े, इवेंट मैनेजमेंट कैटरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल कंटेंट पर 10 लाख रुपए से लेकर 25 लाख का खर्चा होता है. इसके अलावा उच्च आय वर्ग में यह खर्च 36 लाख से लेकर 51 लाख, वहीं उद्योगपतियों और मंत्रियों और अमीरों की शादी में यह राशि कई करोड़ रुपए होती है. इतना ही नहीं फिलहाल हर साल शादियों में खर्च की यह राशि सालाना 7 से 8% की दर से बढ़ रही है और अधिकांश लोग शादियों में अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करने में पीछे नहीं है.

इन शादियों के महत्व और उनकी खासियत को जानने के लिए इंदौर में गुरुवार को बाकायदा सस्टेनेबल मैरिज की क्लास आयोजित की गई. जिसमें बड़ी संख्या में विवाह योग्य युवक-युवतियों के अलावा कई परिजन भी सम्मिलित हुए. जहां सभी ने सस्टेनेबल मैरिज करने और कराने का संकल्प लिया.

इंदौर: शान शौकत के नाम पर अपने बच्चों की शादियों में करोड़ों रुपए खर्च करने वाले परिवारों के बीच अब ऐसे भी परिवार हैं, जो कम खर्च में शादी करना चाहते हैं. आत्मीय रिश्तों के नैतिक मूल्यों और वर-वधु के परिवारों के परस्पर प्रेम और समर्पण के साथ दिखावे के बजाय सीमित संसाधनों में सस्टेनेबल मैरिज और जीरो वेस्ट शादियां करना चाहते हैं. विभिन्न समाजों में ऐसी शादियां अब सस्टेनेबल और जीरो वेस्ट शादियों के रूप में चर्चा में है.

प्री-वेडिंग के नाम पर खूब दिखावा

कई शादियों का निराशाजनक पहलू यह है कि प्री-वेडिंग के नाम पर जहां खूब दिखावा होता है. शादियों में पूरे समय डांस बारात में आतिशबाजी और शोर शराबा दुल्हन के मेकअप और एंट्री में लाखों खर्च के बाद समय की बर्बादी और फिर लंबे फोटो सेशन और मेकअप आदि के नाम पर वर-वधू का न मेहमानों से मिल पाना न ही दोनों परिवारों के रिश्तेदारों की कोई पहचान या मेल मुलाकात हो पाती है.

इवेंट मैनेजमेंट के नाम पर रस्मों की औपचारिकता

दुल्हन की एंट्री और वरमाला के साथ संगीत और हल्दी जैसी रस्मों का भी इवेंट मैनेजमेंट होने से शादियां सिर्फ इवेंट बनकर रह गई हैं. जहां गिफ्ट लेकर शादियों में जाना और खाना खाकर लौट जाने भर से शादियों की औपचारिकता पूरी हो रही है. इन शादियों में न दूल्हा-दुल्हन के बीच कोई परस्पर प्रेम दिखता है न ही कोई संवाद होता है. शादियों में खर्च के साथ ही शादियों के कुछ समय बाद होने वाले डिवोर्स रेट में भी वृद्धि हो रही है. यही वजह है कि अब एक बार फिर पुराने दौर की आत्मीय और अपनेपन से भरी सीमित खर्चों वाली शादियों की दरकार अब विभिन्न समाजों में महसूस की जा रही है, जिसकी शुरुआत कहीं ना कहीं सस्टेनेबल मैरिज के रूप में हो रही है.

सस्टेनेबल मैरिज की जानकारी के लिए कार्यशाला (ETV Bharat)

सस्टेनेबल शादी का लिया संकल्प

समाजसेवी पद्मश्री जनक पलटा ने बताया कि "उनके इंग्लैंड मूल के पति जिमी के साथ सस्टेनेबल शादी 37 साल पहले हुई थी. हालांकि अब उनके पति का स्वर्गवास हो चुका है लेकिन उनके द्वारा सनावदिया ग्राम में जो सस्टेनेबल घर तैयार किया गया वह अब पर्यावरण संरक्षण और सस्टेनेबिलिटी का शिक्षण केंद्र भी है. यहां सस्टेनेबल मैरिज की जानकारी को लेकर कार्यशाला आयोजित की जाती हैं. इसमें कॉलेज छात्रों के अलावा वर-वधु के परिजन और शहर के ऐसे प्रबुद्धजन शामिल होते हैं जो सस्टेनेबल शादियां कर चुके हैं या फिर करने वाले हैं. कार्यशाला में पहुंचे लोगों से भविष्य में अपनी शादी भी सस्टेनेबल रूप में करने का संकल्प लिया जाता है."

'सस्टेनेबल मैरिज के बारे में जानिए'

समाजसेवी पद्मश्री जनक पलटा ने बताया कि "सस्टेनेबल मैरिज में शादी के तमाम आयोजन पर्यावरण संरक्षण आधारित होते हैं. वही विवाह परंपरा और परिजनों के बीच संवाद और आत्मीयता को प्रमुखता दी जाती है. फिलहाल इंदौर में जो ऐसी शादियां हो रही हैं, उनमें शादी के कार्ड के स्थान पर व्हाट्सएप कार्ड भेज कर करीबी मेहमानों को पर्सनली फोन करके बुलाया जाता है. कोशिश की जाती है कि मेहमानों की लिस्ट काफी छोटी हो जिससे की शादी में हर मेहमान और उनकी खातिरदारी पर ध्यान दिया जा सके. शादी में पानी और चाय के उपयोग के लिए कमरों में स्टील के जार के अलावा कांच के गिलास, कुल्हड़ और स्टील के प्लेट का उपयोग को प्राथमिकता दी जाती है."

'सीमित डेकोरेशन के साथ होती हैं सस्टेनेबल मैरिज'

सस्टेनेबल शादी में प्री-वेडिंग शूट नहीं होता और फोटोग्राफर और इवेंट मैनेजमेंट के नाम पर खुद दोनों परिवारों द्वारा हल्दी और संगीत के लिए तैयार किए जाने वाले कार्यक्रमों को प्रमुखता दी जाती है. सजावट के दौरान भी फूलों के स्थान पर सीमित डेकोरेशन और ऐसी सजावटी सामग्री का उपयोग किया जाता है, जिनका दोबारा उपयोग हो सके. बारात में डीजे के स्थान पर पारंपरिक बारात जिसमें सीमित बैंड बाजे होते हैं, वही आतिशबाजी का प्रयोग नहीं होता.

'शादी में नहीं लिया जाता कोई गिफ्ट'

समाजसेवी पद्मश्री जनक पलटा ने बताया कि "सस्टेनेबल शादी में कोई गिफ्ट नहीं लिया जाता बल्कि गिफ्ट के स्थान पर या तो पौधे स्वीकार किए जाते हैं या फिर ऐसे अनुपयोगी सामान या कपड़े जो विवाह स्थल से ही अन्य जरूरतमंदों को दान किया जा सके. शादी में मेहमान शुद्ध रूप से तैयार भोजन को उतना ही ग्रहण करें जीतने की जरूरत है. कुछ शादियों में गिफ्ट के स्थान पर नेत्रदान के संकल्प पत्र या देहदान के सहमति पत्र पर भी हस्ताक्षर कराए गए हैं."