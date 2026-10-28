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पहले कोख का सौदा फिर अश्लील वीडियो के दम पर ब्लैकमेलिंग, इंदौर की सेरोगेसी मदर गिरफ्तार

इंदौर : शहर की अन्नपूर्णा पुलिस थाना में प्रॉपर्टी कारोबारी की शिकायत पर महिला को गिरफ्तार किया गया है. महिला पर ब्लैकमेलिंग के गंभीर आरोप हैं. पुलिस में दी गई शिकायत के अनुसार महिला ने प्रॉपर्टी कारोबारी से कुल 80 लाख समय-समय पर वसूले. इसके बाद भी महिला एक करोड़ की और डिमांड कर रही थी. महिला से तंग प्रॉपर्टी कारोबारी पुलिस के पास पहुंचा और आपबीती सुनाई.

मामले के अनुसार अन्नपूर्णा क्षेत्र में रहने वाले कारोबारी संतोष तालरेजा और उनकी पत्नी ने परिवार बढ़ाने के लिए इलाके में ही रहने वाली महिला से बात की. सेरोगेसी मदर बनने के लिए पति-पत्नी और महिला के बीच बीच समझौता हुआ. कुछ दिन तक मामला ठीक चलता रहा. इस दौरान महिला और कारोबारी परिवार के बीच पारिवारिक संबंध बन गए. बाद में बच्चे की अभिरक्षा और अन्य मुद्दों को लेकर विवाद होने लगा.

काराबोरी ने पुलिस को बताया कि सेरोगेसी से पहली बेटी के जन्म के बाद महिला ने बच्ची को उन्हें सौंपने से इनकार कर दिया. बाद में बेटे के जन्म पर भी उसे अपने पास रखने की बात कही. बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए फ्लैट और एफडी जैसी व्यवस्थाएं भी की गईं. महिला ने प्रॉपर्टी कारोबारी संतोष तालरेजा को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया. शिकायत में बताया गया कि महिला के पास कुछ आपत्तिजनक फोटो और वीडियो मौजूद हैं. इसी आधार पर ब्लैकमेलिंग की जा रही है.

महिला ने दी दुष्कर्म का केस लगाने की धमकी

प्रॉपर्टी कारोबारी ने पुलिस को बताया कि महिला उससे 80 लाख रुपए वसूल चुकी है. अभी भी वह एक करोड़ रुपए की मांग कर रही है. आरोप है कि रुपये नहीं देने पर वह बदनाम करने घर पहुंचकर हंगामा करने और दुष्कर्म का मामला दर्ज कराने की धमकी देती है. इसके बाद प्रॉपर्टी कारोबारी ने पुलिस में शिकायत की.

एसीपी शुभेंदु जोशी ने बताया "कारोबारी संतोष तालरेजा और उनके पत्नी को एक बेटी है लेकिन एक अन्य बच्चे की चाहत थी. इसी के लिए पति-पत्नी ने एक महिला को सेरोगेसी मदर बनने के लिए राजी किया. इसके बाद ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई."