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जन्म के 30 दिन बाद खुला चौंकाने वाला राज, नवजात के पेट में पल रहा था जुड़वा बच्चा, सफल सर्जरी

इंदौर में फीटस-इन-फीटू विकृति का दुर्लभ ऑपरेशन ( ETV Bharat )

इंदौर: मध्य प्रदेश के इंदौर में 30 दिन के एक मासूम के पेट में दूसरा बच्चा पल रहा था. जिसके ऑपरेशन के बाद बच्चे की जान बचाई जा सकी है. दरअसल यह दुर्लभ मामला फीटस-इन-फीटू जाता है. जिसमें ट्विंस बच्चों में से एक बच्चा दूसरे बच्चे के पेट अथवा अन्य अंग में चला जाता है.