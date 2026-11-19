जन्म के 30 दिन बाद खुला चौंकाने वाला राज, नवजात के पेट में पल रहा था जुड़वा बच्चा, सफल सर्जरी
30 दिन के मासूम के शरीर में पल रहा था दूसरा बच्चा, इंदौर के सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में फीटस-इन-फीटू विकृति का दुर्लभ ऑपरेशन. रिपोर्ट-सिद्धार्थ माछीवाल
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 9:55 AM IST|
Updated : November 19, 2026 at 10:09 AM IST
इंदौर: मध्य प्रदेश के इंदौर में 30 दिन के एक मासूम के पेट में दूसरा बच्चा पल रहा था. जिसके ऑपरेशन के बाद बच्चे की जान बचाई जा सकी है. दरअसल यह दुर्लभ मामला फीटस-इन-फीटू जाता है. जिसमें ट्विंस बच्चों में से एक बच्चा दूसरे बच्चे के पेट अथवा अन्य अंग में चला जाता है.
इंदौर में फीटस-इन-फीटू का मामला
इंदौर के सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में डॉक्टरों ने चिकित्सा क्षेत्र की एक बेहद दुर्लभ जन्मजात विकृति का सफल ऑपरेशन कर 30 दिन के मासूम को नई जिंदगी दी है. बच्चे के शरीर के अंदर एक अन्य अविकसित भ्रूण मौजूद था, जिसे मेडिकल भाषा में ‘फीटस-इन-फीटू’ कहा जाता है. इस दुर्लभ स्थिति को आम भाषा में ‘बच्चे के अंदर बच्चा’ होना भी कहा जाता है. शिशु शल्य चिकित्सा विभाग की विशेषज्ञ टीम ने करीब साढ़े तीन से चार घंटे तक चली जटिल सर्जरी के जरिए अविकसित भ्रूण को सफलतापूर्वक बाहर निकाला.
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जन्म के 30 दिन बाद पता चला
जानकारी के मुताबिक, जूनी इंदौर निवासी कुनाल वर्मा और दीपमाला के 30 दिन के बेटे अयांश में गर्भावस्था के आठवें महीने में ही इस विकृति की आशंका सामने आ गई थी. बच्चे के परिजनों ने उसके पेट में गठान होने की आशंंका जताई थी. बच्चे के जन्म के बाद परिजन उसे उपचार के लिए सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग में आवश्यक जांच और परीक्षण किए गए. इसके बाद 4 नवंबर 2026 को ऑपरेशन करने का निर्णय लिया गया.
नवजात के पेट में विकसित पैर, हाथ और जननांग
इस ऑपरेशन की सबसे खास बात यह रही कि, बच्चे के शरीर के अंदर मौजूद अविकसित भ्रूण में दो पैर, दो हाथ, जननांग और रीढ़ की हड्डी के कुछ हिस्से भी प्राथमिक रूप से विकसित हो चुके थे. डॉक्टरों की टीम ने बेहद सावधानी के साथ सर्जरी कर इसे बाहर निकाला. ऑपरेशन के बाद शिशु को विशेष निगरानी और देखभाल के लिए अस्पताल की पीडियाट्रिक सर्जरी एनआईसीयू में रखा गया.
पांच लाख में केवल 1 बच्चा होता है पीड़ित
चिकित्सकीय जानकारी के अनुसार, फीटस-इन-फीटू बेहद दुर्लभ जन्मजात विकृति है, जो लगभग पांच लाख जीवित बच्चों में से किसी एक में देखने को मिलती है. इसमें जुड़वां गर्भावस्था के दौरान एक अविकसित भ्रूण दूसरे विकसित हो रहे भ्रूण के शरीर के अंदर समाहित हो जाता है. ऐसे मामलों में शल्य चिकित्सा के जरिए अविकसित भ्रूण को बाहर निकालना ही इसका मानक उपचार है. फिलहाल बच्चा पूरी तरफ से स्वास्थ्य है. मेडिकल भाषा में इसे ऑर्गेनोजेनेसिस कहा जाता है जिसमें ट्विंस बच्चों में से एक बच्चा दूसरे बच्चे के शरीर में चला जाता है और वहीं विकसित होता रहता है. डिलीवरी के बाद ऐसे बच्चों को बचाने के लिए सिर्फ सर्जरी ही उपचार है.
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इंदौर में फीटस-इन-फीटू का पहला मामला
अस्पताल के डॉक्टर अशोक लड्ढा के मुताबिक, ''इंदौर में पहली बार इस तरह का ऑपरेशन हुआ है जिसका पहले कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ है. आमतौर पर गर्भावस्था के दौरान सोनोग्राफी करने पर यह विकृति पता चल जाती है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हो सका.'' उन्होंने बताया, ''गर्भावस्था के दौरान यदि ऑपरेशन किया जाए तो दोनों बच्चों की जान को खतरा रहता है. इसलिए डिलीवरी के बाद ही इस तरह के ऑपरेशन संभव हैं.'' उन्होंने कहा, ''सामान्य तौर पर इस तरह के ऑपरेशन में चार से 5 लाख का खर्च होता है.''