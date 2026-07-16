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बुजुर्ग के दिल में धड़क रहा था 180 ग्राम का ट्यूमर, डॉक्टर ने ऐसे बचाई जान

इंदौर: अनियंत्रित जीवन शैली और दिल से जुड़ी तमाम बीमारियों के बीच इंदौर में 75 साल के एक बुजुर्ग के दिल के साथ 180 ग्राम का ट्यूमर धड़क रहा था जिसे एक जटिल ऑपरेशन के जरिए निकाला जा सका. एक लाख में से किसी एक मरीज के दिल में इतना बड़ा ट्यूमर विकसित होता है जो इलाज नहीं करने पर आमतौर पर मौत का कारण बन जाता है.

हरदा के भुवन खेड़ी गांव के रहवासी जयसिंह चंदेल को 15 दिन पहले तक कोई उम्मीद नहीं थी कि वह अब 75 साल की उम्र में दिल की गंभीर बीमारी के बावजूद बच पाएंगे. स्थिति बिगड़ने पर उन्होंने स्थानीय स्तर पर इलाज तो कराया लेकिन उन्हें इलाज के बाद कोई फायदा नहीं हुआ तो उन्होंने अपने बच्चों की मदद से इंदौर की राह पकड़ी और वह किसी की सलाह पर मेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पहुंच गए.

राइट एट्रियल माइक्लोसोमा नमक दुर्लभ कार्डियक ट्यूमर

यहां जब कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. विनीत पांडे ने मरीज की जांच की तो ईको कार्डियोग्राफी में पता चला मरीज के दिल के दाहिने हिस्से में राइट एट्रियल माइक्लोसोमा नामक दुर्लभ कार्डियक ट्यूमर विकसित हो रहा है. जब इस ट्यूमर की बायोप्सी के बाद उसका परीक्षण किया गया तो पता चला ट्यूमर के कारण हृदय से शरीर में रक्त प्रवाह नहीं हो पा रहा है जिसके कारण मरीज में राइट हार्ट फेल्योर के लक्षण दिखाई देने लगे थे. पैरों में सूजन और लीवर के भी प्रभावित होने से मरीज की जान को खतरा था लेकिन हृदय की धमनियों के सामान्य पाए जाने के कारण डॉ विनीत पांडे और एनेस्थेटिक डॉ मनोज गुप्ता की टीम ने उनके ऑपरेशन का फैसला किया.

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