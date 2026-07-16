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बुजुर्ग के दिल में धड़क रहा था 180 ग्राम का ट्यूमर, डॉक्टर ने ऐसे बचाई जान

इंदौर में 75 साल के बुजुर्ग का जटिल ऑपरेशन, राइट एट्रियल माइक्लोसोमा नामक कार्डियक ट्यूमर से शरीर में नहीं हो रहा था रक्त प्रवाह.

INDORE HEART SURGERY 75 YEAR MAN
बुजुर्ग के दिल में धड़क रहा था 180 ग्राम का ट्यूमर (Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 16, 2026 at 10:54 PM IST

3 Min Read
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इंदौर: अनियंत्रित जीवन शैली और दिल से जुड़ी तमाम बीमारियों के बीच इंदौर में 75 साल के एक बुजुर्ग के दिल के साथ 180 ग्राम का ट्यूमर धड़क रहा था जिसे एक जटिल ऑपरेशन के जरिए निकाला जा सका. एक लाख में से किसी एक मरीज के दिल में इतना बड़ा ट्यूमर विकसित होता है जो इलाज नहीं करने पर आमतौर पर मौत का कारण बन जाता है.

हरदा के भुवन खेड़ी गांव के रहवासी जयसिंह चंदेल को 15 दिन पहले तक कोई उम्मीद नहीं थी कि वह अब 75 साल की उम्र में दिल की गंभीर बीमारी के बावजूद बच पाएंगे. स्थिति बिगड़ने पर उन्होंने स्थानीय स्तर पर इलाज तो कराया लेकिन उन्हें इलाज के बाद कोई फायदा नहीं हुआ तो उन्होंने अपने बच्चों की मदद से इंदौर की राह पकड़ी और वह किसी की सलाह पर मेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पहुंच गए.

राइट एट्रियल माइक्लोसोमा नमक दुर्लभ कार्डियक ट्यूमर

यहां जब कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. विनीत पांडे ने मरीज की जांच की तो ईको कार्डियोग्राफी में पता चला मरीज के दिल के दाहिने हिस्से में राइट एट्रियल माइक्लोसोमा नामक दुर्लभ कार्डियक ट्यूमर विकसित हो रहा है. जब इस ट्यूमर की बायोप्सी के बाद उसका परीक्षण किया गया तो पता चला ट्यूमर के कारण हृदय से शरीर में रक्त प्रवाह नहीं हो पा रहा है जिसके कारण मरीज में राइट हार्ट फेल्योर के लक्षण दिखाई देने लगे थे. पैरों में सूजन और लीवर के भी प्रभावित होने से मरीज की जान को खतरा था लेकिन हृदय की धमनियों के सामान्य पाए जाने के कारण डॉ विनीत पांडे और एनेस्थेटिक डॉ मनोज गुप्ता की टीम ने उनके ऑपरेशन का फैसला किया.

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ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर को मिला 180 ग्राम का ट्यूमर

सर्जरी के दौरान डॉक्टर ने देखा कि हृदय के अंदर 9.5× 5.5 सेमी का ट्यूमर मौजूद है जो करीब 180 ग्राम का है. इस दौरान डॉक्टरों ने पाया कि यह दिल में बनने वाले बेहद दुर्लभ तरह के ट्यूमर होते हैं जिनका आकार सामान्य तौर पर बहुत छोटा होता है, लेकिन संबंधित मरीज में इतना बड़ा ट्यूमर पाया जाना आश्चर्यजनक था. इसके बाद सर्जरी के दौरान डॉक्टरों ने पूरे ट्यूमर को जड़ के साथ निकाल दिया. इधर, सर्जरी के चार-पांच दिन बाद मरीज के वाइटल पैरामीटर (हृदय गति और शरीर में रक्त का प्रवाह) सामान्य होने लगे और आखिरकार पांचवें दिन मरीज को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई. अब जय सिंह 75 साल की उम्र में दूसरा जीवन पाकर बेहद खुश है.

दिल में ट्यूमर के यह हैं लक्षण

कार्डियक सर्जरी विभाग के डायरेक्टर डॉ. विनीत पांडे बताते हैं कि "हृदय ट्यूमर के लक्षणों में सामान्य तौर पर सांस फूलना, थकान, सीने में असहयोगिता या चक्कर आने जैसे मिलते-जुलते शुरुआती लक्षण पाए जाते हैं. किस कारण भी कई मरीज विशेषज्ञ चिकित्सक नहीं पहुंच पाए उन्होंने कहा अब ऐसी स्थिति में ईको कार्डियोग्राफी जांच के जरिए समय रहते बीमारी का पता लगाया जा सकता है।

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