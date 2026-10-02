औरैया के फफूंद स्टेशन पर पहली बार पहुंची इंदौर-सूबेदारगंज स्पेशल ट्रेन, महाकाल और ओंकारेश्वर की राह हुई आसान
लोगों ने ट्रेन के चालक का माला पहनाकर स्वागत किया और मिठाई खिलाई. सप्ताह में दो दिन ट्रेन चलेगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 2, 2026 at 3:25 PM IST
औरैया : ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है. सूबेदारगंज और इंदौर के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन संख्या 04169/04170 का फफूंद रेलवे स्टेशन पर अतिरिक्त ठहराव शुरू हो गया है. शुक्रवार को सुबह ट्रेन फफूंद स्टेशन पहुंची, तो ट्रेन ड्राइवर का माला पहनाकर स्वागत किया गया.
ट्रेन के ठहराव से औरैया और आसपास के क्षेत्र के यात्रियों को मध्य प्रदेश की यात्रा करने में सुविधा मिलेगी. खासकर धार्मिक स्थलों की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए यह सुविधा उपयोगी मानी जा रही है.
ट्रेन संख्या 04169 सूबेदारगंज-इंदौर स्पेशल सप्ताह में दो दिन सोमवार और शुक्रवार को फफूंद रेलवे स्टेशन पहुंचेगी. निर्धारित समय के अनुसार, ट्रेन सुबह 9:25 बजे स्टेशन पहुंचेगी और दो मिनट के ठहराव के बाद 9:27 बजे रवाना होगी.
वहीं वापसी में ट्रेन संख्या 04170 इंदौर-सूबेदारगंज स्पेशल प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को इंदौर से चलेगी. फफूंद रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के पहुंचने के दौरान स्थानीय लोगों और रेल यात्रियों में उत्साह देखने को मिला.
लोगों ने ट्रेन के चालक का माला पहनाकर स्वागत किया और मिठाई खिलाई. अतिरिक्त ठहराव शुरू होने पर स्थानीय लोगों ने खुशी जताते हुए इसे क्षेत्र के यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण सुविधा बताया.
स्थानीय लोगों और यात्रियों की ओर से प्रमुख ट्रेनों के फफूंद स्टेशन पर ठहराव की मांग लंबे समय से की जा रही थी. अतिरिक्त ठहराव मिलने के बाद यात्रियों को इंदौर और मध्य प्रदेश के अन्य क्षेत्रों तक रेल मार्ग से पहुंचने में सुविधा होगी.
ट्रेन के ठहराव से यात्री इंदौर के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, उज्जैन, ओंकारेश्वर-ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग समेत मध्य प्रदेश के अन्य धार्मिक और पर्यटन स्थलों की यात्रा कर सकेंगे. स्थानीय लोगों का कहना है कि ट्रेन की सुविधा बढ़ने से क्षेत्र के रेल यात्रियों को आराम मिलेगा.
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