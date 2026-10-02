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औरैया के फफूंद स्टेशन पर पहली बार पहुंची इंदौर-सूबेदारगंज स्पेशल ट्रेन, महाकाल और ओंकारेश्वर की राह हुई आसान

लोगों ने जताई खुशी. ट्रेन ड्राइवर को मिठाई खिलाई. ( Photo Credit; ETV Bharat )

औरैया : ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है. सूबेदारगंज और इंदौर के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन संख्या 04169/04170 का फफूंद रेलवे स्टेशन पर अतिरिक्त ठहराव शुरू हो गया है. शुक्रवार को सुबह ट्रेन फफूंद स्टेशन पहुंची, तो ट्रेन ड्राइवर का माला पहनाकर स्वागत किया गया.