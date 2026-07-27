मध्य प्रदेश में छात्र नए आंदोलन के मूड में, एग्जाम घोटाले गिना आंदोलन की रणनीति बनाई
इंदौर में नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन के साथ ही कई छात्र नेताओं ने मोहन यादव सरकार को दी चेतावनी. नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी नहीं तो आंदोलन.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 27, 2026 at 4:23 PM IST
इंदौर : दिल्ली के जंतर-मंतर पर युवाओं का प्रोटेस्ट भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन युवाओं में रोष है. अब मध्य प्रदेश में परीक्षा माफिया, भर्ती घोटाले, चयन परीक्षा में धांधली जैसे मुद्दों को लेकर युवा आंदोलन की राह पकड़ने जा रहे हैं. सोमवार को इंदौर में नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन (NEYU) ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली में जंतर-मंतर पर विरोध करने वालों की मांगों पर सरकार ने आश्वासन दिया है लेकिन मध्य प्रदेश में नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन से जुड़े छात्र नेताओं के खिलाफ दमनकारी नीति अपनाई जा रही है. ये सरकार पेपर लीक से लेकर भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी और चयन प्रक्रिया में घोटाले करने वालों को संरक्षण दे रही है.
रणनीति बनाकर आंदोलन करेंगे युवा
युवाओं का कहना है कि पीएससी की मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के नंबरों में अत्यधिक अंतर के माध्यम से मेरिट सूची को प्रभावित किया जाता है. एक ही परीक्षा का बार-बार शुल्क वसूला जा रहा है. मध्य प्रदेश में पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून बनना चाहिए. नियमित और समयबद्ध भर्ती सुनिश्चित करने के लिए भी कानून बनाया जाना जरूरी है. कॉलेज एवं विश्वविद्यालय में सभी नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए. राज्य सरकार ने फिलहाल जो फास्ट्रेक कोर्ट की घोषणा की है, उससे छात्रों का कोई भला होगा, ऐसा कहना मुश्किल है. जल्द ही छात्र नेता आंदोलन की अनुमति के बाद फिर मैदान संभालेंगे.
मध्य प्रदेश में छात्र नेताओं का दमन
नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन के राधे जाट व छात्र नेता रंजीत किसानवंशी का कहना है "जंतर-मंतर आंदोलन के मामले में गिरफ्तार छात्रों को रिहा कर दिया गया लेकिन मध्य प्रदेश में पुलिस ने छात्र आंदोलन को कुचलना का प्रयास किया. छात्र नेता राधे जाट, विजय चौधरी, सुरेंद्र यादव, चंद्रशेखर गुर्जर, गौरव परिहार और रमन गोस्वामी को धारा 151 में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, जिनकी रिहाई बमुश्किल से 26 जुलाई को हो सकी. 2023 के पटवारी भर्ती घोटाले की जांच के लिए गठित राजेंद्र वर्मा समिति की रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं हुई."
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घोटाले पर घोटाले, कार्रवाई कुछ नहीं
छात्र नेताओं का कहना है कि मध्य प्रदेश में 2013-14 में व्यापम घोटाला, इसके बाद चिकित्सा घोटाला, कृषि भर्ती घोटाला, टीईटी भर्ती घोटाला, नर्सिंग भर्ती घोटाला, वनरक्षक भर्ती घोटाला, पटवारी भर्ती घोटाला, और आईटीआई/टीओ भर्ती घोटाला हुआ, जिसमें पात्र छात्रों के साथ अन्याय हुआ. आईटीआई टीओ भर्ती परीक्षा के परिणाम में सागर परीक्षा केंद्र के एक ही उपनाम वाले करीब आधा दर्जन टॉपर सामने आए, जिससे छात्रों का चयन परीक्षाओं पर ही भरोसा नहीं रहा.