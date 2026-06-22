मध्य प्रदेश की सभी कृषि उपज मंडियों में कल हड़ताल, मंडी टैक्स बढ़ाने का विरोध
मंडी टैक्स बढ़ाने के विरोध में व्यापारी हुए एकजुट. किसान भी व्यापारियों के समर्थन में. मंगलवार ठप रखेंगे सारा कामकाज.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 22, 2026 at 7:29 PM IST
इंदौर : मध्य प्रदेश में मंडी टैक्स बढ़ाए जाने के विरोध में व्यापारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. मंगलवार को मंडी टैक्स बढ़ाने के विरोध में प्रदेश भर की कृषि उपज मंडियां बंद रहेंगी. व्यापारियों का कहना है कि मंडी बोर्ड द्वारा कृषि उपज पर लगने वाले टैक्स को 1.20 प्रतिशत से बढ़कर 1.70% कर दिया गया है. इसके विरोध में मध्य प्रदेश के सारे व्यापारी लामबंद हैं. व्यापारी मंगलवार को समस्त कृषि उपज मंडियां में कामकाज ठप रखेंगे.
टैक्स बढ़ाने का बोझ जनता पर
मंडी व्यापारी पंकज गर्ग और ओम खंडेलवाल ने बताया "जो टैक्स बढ़ाया गया है, वह हमारे व्यापार को चौपट कर देगा. अन्य राज्यों में एक प्रतिशत से भी कम टैक्स होने के कारण हमारा अनाज देश के अन्य प्रदेश के व्यापारियों द्वारा नहीं खरीदा जाएगा. दूसरे राज्यों से गेहूं, सोयाबीन पर टैक्स कम होने के कारण हमारा सारा व्यापार अन्य राज्य में शिफ्ट हो जाएगा, इसका बोझ भी आम जनता पर पड़ेगा. इसलिए हड़ताल करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है."
मंडी टैक्स बढ़ाने के विरोध में किसान भी
किसान भी विरोध कर रहे हैं क्योंकि व्यापारियों पर लगने वाला टैक्स किसानों पर लगता है. यही टैक्स का भार उपभोक्ता पर आता है. इसलिए टैक्स को वापस करना चाहिए और इसी के विरोध में मंगलवार को मध्य प्रदेश की समस्त अनाज मंडियां बंद रहेगी. राज्य सरकार ने मंडी टैक्स घटाने के बजाय बढ़ा दिया है. इस स्थिति में अब मंडी से किसानों की उपज खरीदने वाले व्यापारियों को उपज की कुल रकम पर डेढ़ प्रतिशत से ज्यादा टैक्स राज्य सरकार को ऑनलाइन चुकाना होगा. परेशान व्यापारी अब सरकार के इस निर्णय का विरोध कर रहे हैं.
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महाराष्ट्र व गुजरात में मंडी टैक्स कम
व्यापारियों का कहना है कि मध्य प्रदेश के अलावा पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र और गुजरात में पिछले 20 साल से मंडी टैक्स की दरें 50 पैसा है लेकिन मध्य प्रदेश में मंडी टैक्स सबसे ज्यादा है. कृषि उपज मंडी से जो खाद्यान्न अथवा दाल व्यापारियों द्वारा खरीदी जाती है, उसकी कुल उपज के मूल्य पर डेढ़ प्रतिशत टैक्स व्यापारियों को चुकाना पड़ता है, इसके बाद व्यापारी खाद्यान्न को अथवा दाल को प्रोसेसिंग के बाद उपयोग के योग्य बनाते हैं, जो मंडी टैक्स की भरपाई खाद्यान्न अथवा अनाज की कीमतों से करते हैं. ऐसे में इस टैक्स का भार आम आदमी पर पड़ता है.