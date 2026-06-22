ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश की सभी कृषि उपज मंडियों में कल हड़ताल, मंडी टैक्स बढ़ाने का विरोध

मध्य प्रदेश की सभी कृषि उपज मंडियों में कल हड़ताल ( ETV BHARAT )