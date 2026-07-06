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स्कूल-कॉलेज कोर्स से हटकर न्यू एजुकेशन सिस्टम का जादू, डिप्रेशन और एंजाइटी छूमंतर

वर्तमान की भागमभाग और टेंशन भरी लाइफ में आध्यात्मिक शिक्षा का महत्व बढ़ा. निमाई पाठशाला की ऑनलाइन क्लासेस सबके लिए खुली.

spiritual education importance
निमाई पाठशाला में भागवत गीता और उपनिषद से शिक्षा (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 6, 2026 at 2:00 PM IST

3 Min Read
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इंदौर : युवाओं और बच्चों के बीच संस्कारों की कमी और दिशाहीन शिक्षा प्रणाली के दुष्परिणाम सामने हैं. आधुनिक जीवन शैली में डिजिटल लत ने बच्चों को अच्छी परवरिश के बावजूद परिवारों और संस्कारों से दूर कर दिया है. पाश्चात्य संस्कृति की अंधी दौड़ और भागदौड़ भरी जिंदगी के कारण युवाओं का अपने धर्म संस्कृति और पारिवारिक मूल्यों से भी जुड़ाव कम हुआ है.

करियर में प्रतिस्पर्धा को लेकर तनाव और अवसाद बच्चों को गलत रास्ते पर ले जा रहा है. ऐसे तमाम परिवारों की पीड़ा को देख वृंदावन के आचार्य पुंडरी गोस्वामी और उनकी पत्नी ने 2020 में ऐसे ऑनलाइन स्कूल की आधारशिला रखी, जो निमाई पाठशाला के नाम से चर्चित है.

रेणुका पुंडरीक गोस्वामी, कुलपति निमाई पाठशाला (ETV BHARAT)

भागवत गीता और उपनिषद से शिक्षा

इस स्कूल में ऑनलाइन तरीके से भागवत गीता और उपनिषद के माध्यम से वैदिक और मानवीय शिक्षा फ्री में दी जाती है. इस पाठशाला की खासियत यह है कि इसमें जुड़ने के लिए किसी भी उम्र, धर्म, जाति अथवा जेंडर के हो सकते हैं. इन सभी के लिए सप्ताह में 5 दिन 1 घंटे की क्लास रेणुका पुंडरीक गोस्वामी द्वारा ली जाती है. क्लास के लिए एक लिंक शेयर की जाती है, जिस पर ऑनलाइन जुड़कर सभी निमाई पाठशाला की वैदिक और मानवीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा ले सकता है.

कोई भी व्यक्ति शामिल हो सकता है

निमाई पाठशाला में 5 साल से लेकर 60 साल तक के छात्रों को वेद और उपनिषद पर आधारित आध्यात्मिक ज्ञान के जरिए शिक्षा दी जाती है. इस दौरान कीर्तन, भक्तिगीत, प्रभात फेरी और संस्कृत कक्षाओं के तहत विभिन्न कार्यक्रम होते हैं. अब निमाई पाठशाला एक ऐसा घनिष्ठ समुदाय बन चुका है, जो अध्यात्म के जरिए आपस में एक-दूसरे से जुड़ा हुआ है. इस क्लास की छात्रा डॉ. जूही सिकरवार का कहना है "हमारे आध्यात्मिक विज्ञान और खगोल की जानकारियां सदियों पहले ही दे दी गई थी, जो आज के साइंस की खोज बताई जाती हैं. आज का ज्ञान विज्ञान नालंदा विश्वविद्यालय के ज्ञान से कभी भी समृद्ध नहीं रहा."

ज्ञान का समृद्ध भंडार हमारे शास्त्र हैं

हमारे ऋषि मुनियों ने जिन तथ्यों की खोज की, वे शास्त्रों पर आधारित हैं. यही वजह है कि ज्ञान का समृद्ध भंडार शास्त्र हैं. अब हमें उन्हीं की तरफ लौटना है. वर्तमान शिक्षा आपको नौकर तो बना सकती है लेकिन वास्तविक मानवीय मूल्य और भारतीय परंपरा से जुड़ी नैतिक शिक्षा नहीं दे सकती. समाज को आज इसी की जरूरत है. निमाई पाठशाला कीर्तन के ऑडियो के साथ रेणुका पुंडरीक शुभारंभ करती हैं. इस दौरान मंगल गीत, गीत गोविंद और भजन की प्रस्तुति होती है. आचार्य रेणुका पुंडरी गोस्वामी का कहना है "क्लास के सभी भक्तों से संवाद भी किया जाता है. उनके प्रश्नों का समाधान किया जाता है."

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