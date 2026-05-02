इंदौर में तूफानी रफ्तार से भाग रही कार रेलिंग को रौंद पुलिस थाने की दीवार तोड़ अंदर घुसी
इंदौर में तेज रफ्तार कार हादसे की शिकार. पुलिस थाने के अंदर घुसी. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 2, 2026 at 1:40 PM IST
इंदौर : शहर के पलासिया थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार की स्पीड से फैली सनसनी. तेज रफ्तार से आ रही कार पुलिस थाने की दीवार तोड़कर अंदर घुस गई. राहत की बात ये है कि इस घटनाक्रम में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई. हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. उसी आधार पर पुलिस द्वारा पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है.
थाना परिसर की दीवार क्षतिग्रस्त
पलासिया थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह रघुवंशी ने बताया "एक कार साकेत नगर से काफी तेजी से पलासिया चौराहे की ओर आ रही थी. कार की गति इतनी अत्यधिक थी कि उसने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बने फुटपाथ की रेलिंग को तोड़ते हुए थाना परिसर की दीवार को तोड़ दिया और थाने के अंदर आ गई. घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से कार काफी तेजी से आ रही है. प्रारंभिक तौर पता चला है कि कार में 4 युवक सवार थे."
पुलिस को कार ड्राइवर के नशे में होने का शक
जिस प्रकार से कार ने दीवार में टक्कर मारी उससे पुलिस को लगता है कार चालक नशे की हालत में होगा. हादसे के बाद जब तक पुलिस सक्रिय होती, तब तक कार सवार चारों युवक कार को थाने के अंदर ही छोड़कर फरार हो गए. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चारों युवकों की तलाश में जुटी हुई है. उन्हें हिरासत में लेने के लिए पुलिस टीम भेजी गई लेकिन वे नहीं मिले. कार के नंबर के आधार पर आरोपी की जानकारी पुलिस को मिली. टीआई सुरेंद्र सिंह रघुवंशी का कहना है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
- मंडला में बेकाबू स्कॉर्पियो ने मचाई तबाही, वाहन से टक्कर खाकर हवा में उछलीं बाइक, 1 की मौत
- डॉगी को बचाने रोकी बाइक तो पीछे से कार ने ठोका, पिता-पुत्र की मौके पर मौत
इंदौर शहर में वाहन चालक बेकाबू
ये घटना बताती है कि इंदौर में ट्रैफिक की क्या स्थिति है. वाहन चालक कितनी तेज रफ्तार से वाहन दौड़ा रहे हैं. इस हादसे में हालांकि किसी को चोटें नहीं आईं. लेकिन इससे पहले तेज रफ्तार वाहनों के कारण इंदौर में कई हादसे हो चुके हैं. कई जानें जा चुकी हैं तो कई लोग घायल हो चुके हैं. शहर के अंदर बदहाल ट्रैफिक को लेकर कई बार नागरिक रोष जता चुके हैं. लेकिन रात में शराब का सेवन का वाहन चलाने वालों पर लगाम नहीं कसी जा सकी है.