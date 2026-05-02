ETV Bharat / state

इंदौर में तूफानी रफ्तार से भाग रही कार रेलिंग को रौंद पुलिस थाने की दीवार तोड़ अंदर घुसी

इंदौर में तेज रफ्तार कार हादसे की शिकार. पुलिस थाने के अंदर घुसी. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच.

Indore Speeding Car accident
पुलिस थाने की दीवार तोड़कर अंदर घुसी कार (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 2, 2026 at 1:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

इंदौर : शहर के पलासिया थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार की स्पीड से फैली सनसनी. तेज रफ्तार से आ रही कार पुलिस थाने की दीवार तोड़कर अंदर घुस गई. राहत की बात ये है कि इस घटनाक्रम में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई. हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. उसी आधार पर पुलिस द्वारा पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है.

थाना परिसर की दीवार क्षतिग्रस्त

पलासिया थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह रघुवंशी ने बताया "एक कार साकेत नगर से काफी तेजी से पलासिया चौराहे की ओर आ रही थी. कार की गति इतनी अत्यधिक थी कि उसने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बने फुटपाथ की रेलिंग को तोड़ते हुए थाना परिसर की दीवार को तोड़ दिया और थाने के अंदर आ गई. घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से कार काफी तेजी से आ रही है. प्रारंभिक तौर पता चला है कि कार में 4 युवक सवार थे."

थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह रघुवंशी (ETV BHARAT)

पुलिस को कार ड्राइवर के नशे में होने का शक

जिस प्रकार से कार ने दीवार में टक्कर मारी उससे पुलिस को लगता है कार चालक नशे की हालत में होगा. हादसे के बाद जब तक पुलिस सक्रिय होती, तब तक कार सवार चारों युवक कार को थाने के अंदर ही छोड़कर फरार हो गए. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चारों युवकों की तलाश में जुटी हुई है. उन्हें हिरासत में लेने के लिए पुलिस टीम भेजी गई लेकिन वे नहीं मिले. कार के नंबर के आधार पर आरोपी की जानकारी पुलिस को मिली. टीआई सुरेंद्र सिंह रघुवंशी का कहना है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

Indore Speeding Car accident
पुलिस को कार ड्राइवर के नशे में होने का शक (ETV BHARAT)

इंदौर शहर में वाहन चालक बेकाबू

ये घटना बताती है कि इंदौर में ट्रैफिक की क्या स्थिति है. वाहन चालक कितनी तेज रफ्तार से वाहन दौड़ा रहे हैं. इस हादसे में हालांकि किसी को चोटें नहीं आईं. लेकिन इससे पहले तेज रफ्तार वाहनों के कारण इंदौर में कई हादसे हो चुके हैं. कई जानें जा चुकी हैं तो कई लोग घायल हो चुके हैं. शहर के अंदर बदहाल ट्रैफिक को लेकर कई बार नागरिक रोष जता चुके हैं. लेकिन रात में शराब का सेवन का वाहन चलाने वालों पर लगाम नहीं कसी जा सकी है.

TAGGED:

CAR CRASHES POLICE STATION WALL
INDORE CAR SMASH FOOTPATH
INDORE TRAFFIC UNCONTROLL
INDORE NEWS
INDORE SPEEDING CAR ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.