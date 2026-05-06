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सरकार बदलते ही जगी सोनार बांग्ला की आस, 30 साल बाद बंगाल लौटना चाहते हैं कारीगर

नई सरकार से जगी सोनार बांग्ला की आस इन श्रमिकों में बड़ी संख्या में युवा ज्वेलरी कारीगर हैं जो मध्य प्रदेश के इंदौर रतलाम उज्जैन आदि शहरों में ज्वेलरी पर डिजाइनिंग का काम करते हैं. स्वर्णकारी के अलावा एंब्रॉयडरी, सिलाई, निर्माण श्रमिक और अलग-अलग काम करने वाले मजदूरों की संख्या मध्य प्रदेश जैसे राज्य में ही एक करोड़ से ज्यादा है. कमोबेश यही स्थिति अन्य राज्यों के उन तमाम मजदूरों की है जो कई साल पहले रोजी-रोटी की तलाश में पलायन करके देश के अलग-अलग हिस्सों में पहुंचे. लेकिन अब सरकार बदलते ही काम को लेकर उनकी प्राथमिकताएं भी बदल गई हैं.

बंगाल छोड़कर आए प्रवासी मजदूर और कारीगर पश्चिम बंगाल में सरकार बदलते ही देश के उन हजारों मजदूरों के सपनों को भी पंख लग गए हैं जो 2 से 3 दशक पहले अपनी माटी और घर परिवार से बिछड़ कर रोजी-रोटी की उम्मीद में पश्चिम बंगाल से दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में मेहनत मजदूरी से जुड़े. इसके अलावा अलग-अलग काम करके अपनी और अपने परिवार का गुजर बसर कर रहे हैं.

इंदौर: पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन होने के साथ ही देशभर में फैले यहां के मजदूर भी अब सोनार बांग्ला की उम्मीद लिए अपने वतन लौटना चाहते हैं. इतना ही नहीं रोजी-रोटी की खातिर अपनी माटी से बिछड़ कर देश के अलग-अलग राज्यों में काम कर रहे हैं लोग भी अन्य राज्यों की तरह पश्चिम बंगाल में भी नई सरकार से औद्योगिक विकास की उम्मीद संजोय हुए हैं.

इंदौर में हजारों की संख्या में हैं मजदूर

इंदौर में करीब 20,000 बंगाली ज्वेलरी कारीगर का प्रतिनिधित्व करने वाले आशुतोष माहिती और बंगाली समाज के प्रतिनिधि कमलेश बेरा बताते हैं कि, ''इंदौर में ही ज्वेलरी का काम करने वाले युवाओं की संख्या हजारों में हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में कोई रोजगार नहीं है और शिक्षा का स्तर भी काफी निम्न है. लेकिन इन तमाम युवाओं के सामने रोजी-रोटी का संकट था. यही वजह रही की एक के बाद एक करके रोजगार और काम की तलाश में बीते दो से तीन दशक में पश्चिम बंगाल से बड़े पैमाने पर युवाओं का पलायन हुआ. हम लोग तरह-तरह के कामों में पारंगत थे लेकिन पश्चिम बंगाल में स्थानीय स्तर पर उनके लिए कोई काम नहीं था.''

आशुतोष माहिती ने बताया, ''लोग कम वेतन और सीमित सुविधा और संसाधनों के बावजूद अपना गुजर बसर करने को मजबूर रहे हैं. अब जबकि पश्चिम बंगाल की सरकार बदल गई है तो इंदौर में रहने वाले हजारों युवाओं को अब पश्चिम बंगाल में ही रोजगार की उम्मीद नजर आने लगी है.'' उन्होंने बताया, ''इन युवाओं को गोल्ड की डिजाइनिंग और कारीगरी के बदले में जितना वेतन मिलता है उसका आधा पैसा उनके यहां रहने और अन्य खर्चों में उपयोग हो जाता है. ऐसी स्थिति में वह आधा पैसा ही अपने घर भेज पाते हैं लेकिन यदि इन्हें उनके हुनर के मुताबिक स्थानीय स्तर पर ही इतने वेतन का कामकाज मिलता है तो यह अपने घर रहकर कृषि और अन्य कार्य भी संभाल सकते हैं.''

यही वजह है कि सरकार बदलते ही अब पश्चिम बंगाल के प्रवासी युवा अपने गृह जिलों में ही अलग-अलग काम की संभावनाएं तलाशना शुरू कर चुके हैं. इधर यह तमाम श्रमिक जिन ज्वेलर्स और कंपनियों में काम करते हैं उनका मानना भी यही है कि ऐसे शिल्पकार भविष्य में काम के लिए अपने राज्य और घर परिवार को ही प्राथमिकता दे रहे हैं. क्योंकि हर कोई अपने घर बार और परिवार के साथ में रहकर रोजी-रोटी कमाना चाहता है.

यह रहे पलायन के कारण

पश्चिम बंगाल में 2011 के बाद से ही औद्योगिक गिरावट का दौर शुरू हुआ. इस दौरान टाटा नैनो प्रोजेक्ट भी राज्य में व्याप्त समस्या के चलते बंगाल से अन्य राज्य में शिफ्ट हो गया. इससे पश्चिम बंगाल का औद्योगिक परिदृश्य प्रभावित हुआ लेकिन उद्योगों का विकास नहीं होने के कारण बेरोजगारी भी तेजी से बढ़ी. इसके अलावा राजनीतिक स्थिरता ने यहां के औद्योगिक विकास में रोड़ा डाला जिसके फल स्वरुप पड़ोसी राज्यों की तुलना में पश्चिम बंगाल पिछड़ता चला गया. यहां औद्योगिक क्षेत्र हुगली, दुर्गापु,र रानीगंज, आसनसोल, हल्दिया, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी सहित कई इलाकों में औद्योगिक पार्क तो विकसित हुए लेकिन उनमें कंपनियां अपेक्षा के अनुरूप नहीं आ सकीं.