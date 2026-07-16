इतनी बेरहमी से घूंसे मारे कि हो गई बुजुर्ग मां की मौत, पत्नी घर छोड़कर गई तो हैवान बना बेटा
मां से विवाद के बाद घर छोड़क मायके चली गई थी पत्नी, घर आए आरोपी ने मां पर बरसा दिए लात-घूंसे, इंटर्नल ब्लीडिंग से मौत
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 16, 2026 at 2:23 PM IST|
Updated : July 16, 2026 at 2:53 PM IST
इंदौर : शहर के लसुड़िया थाना क्षेत्र से एक बेटे द्वारा मां की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां हैवान बन चुके एक बेटे ने अपनी बुजुर्ग मां की बेरहमी से हत्या कर दी. इस वारदात में प्रारंभिक तौर पर ये बात सामने आई है कि आरोपी की पत्नी घर छोड़कर चली गई थी, और इसी बात वर विवाद करते हुए आरोपी ने अपनी मां की हत्या कर दी.
पत्नी मायके गई, यहां कर दी मां की हत्या
घटना इंदौर के लसुड़िया थाना क्षेत्र के स्कीम नंबर 114 की है. यहां पर रहने वाली 60 वर्षीय गीता बाई की हत्या उनके ही बेटे आकाश ने कर दी. वारदात की जानकारी जब पुलिस को लगी, तो पुलिस मौके पर पहुंची और मृतका की लाश बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए इंदौर के एमवाय अस्पताल पहुंचाया. वहीं इस हत्याकांड के आरोपी बेटे आकाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है. आकाश ने पूछताछ में बताया कि दिन में उसकी मां गीताबाई और उसकी पत्नी ममता की घर में साफ सफाई को लेकर बातचीत हो रही थी, जो विवाद में बदल गई. इसी के बाद उसकी पत्नी घर छोड़कर मायके चली गई थी.
पत्नी के लिए मां से मारपीट, हुई मौत
पुलिस के मुताबिक, मृतका गीताबाई और आरोपी की पत्नी ममता के बीच विवाद के बाद आरोपी देर रात घर लौटा था. उसे जब पता चला कि उसकी पत्नी घर छोड़कर चली गई तो उसने मां गीता बाई से विवाद किया और उसके साथ जमकर मारपीट कर दी, जिससे बुजुर्ग मां की मौके पर ही मौत हो गई. इसके बाद पुलिस ने आरोपी आकाश को हत्या के मामले में गिरफ्तार कर लिया है.
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आए दिन होता था सास-बहू में विवाद
एसीपी पराग सेनी ने कहा, '' जानकारी मिली थी कि स्कीम 114 में रहने वाली गीता बाई के बेटे ने उनके साथ लात-घूंसे से मारपीट की थी. इंटर्नल ब्लीडिंग होने के कारण महिला की मौत हो गई है, जिसके बाद आरोपी बेटे को हत्या के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है. फिलहाल प्रारंभिक जांच में यह जानकारी सामने आई है कि आरोपी नशे की हालत में था और पत्नी के घर छोड़कर जाने पर मां पर आरोप लगा रहा था, इसी दौरान विवाद बढ़ा और आरोपी ने बुजुर्ग महिला से मारपीट कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई.