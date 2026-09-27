कुछ बड़ा होने वाला है, इंदौर में लगे इस बैनर को देखकर मचा हड़कंप
इंदौर में 'कुछ बड़ा होने वाला' का लगा विज्ञापन, कैफे के प्रचार के अनोखे तरीके पर पुलिस ने कारोबारी को दी चेतावनी. संदीप मिश्रा की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 27, 2026 at 3:24 PM IST|
Updated : September 27, 2026 at 3:36 PM IST
इंदौर: इंदौर में एक कारोबारी को अलग तरह से विज्ञापन करना भारी पड़ गया. कारोबारी ने जैसे ही विज्ञापन को लेकर अनोखा तरीका अपनाया पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी. दरअसल, नीमच के रहने वाले एक कारोबारी इंदौर में एक कैफे खोलने वाले थे, ऐसे में विज्ञापन के लिए उनके द्वारा इंदौर के विभिन्न क्षेत्रों में 'कुछ बड़ा होने वाला' लिखवाकर बैनर लगवा दिए गये और उसी के बाद पुलिस ने उनके खिलाफ एक्शन ले लिया.
'कुछ बड़ा होने वाला है' बैनर लगाना कारोबारी को पड़ा महंगा
इंदौर की भंवरकुआं पुलिस को देर रात सोशल मीडिया के माध्यम से यह जानकारी लगी कि इंदौर के भंवरकुआं क्षेत्र के कुछ स्थानों पर कुछ बड़ा होने से संबंधित पोस्टर और बैनर लगा दिए गए हैं. पुलिस ने पूरे ही मामले में जांच पड़ताल शुरू की, लेकिन इसी दौरान पुलिस जांच करते हुए एक मल्टी पर पहुंची जहां पर एक बैनर पर लिखा था कि 'कुछ बड़ा होने वाला है'. जब मल्टी पर लगे हुए विज्ञापन के बारे में पुलिस ने तफ्तीश की तो पुलिस को इस बात की जानकारी लगी कि नीमच के एक कारोबारी के द्वारा इंदौर शहर में एक कैफे खोला जाना है और उन्हीं के द्वारा अपने कैफे की ओपनिंग पर सस्पेंस बनाने के लिए इस तरह के बैनर लगाए गये हैं.
ग्राहकों और लोगों में उत्सुकता जगाने के लिए लगाया बैनर
इस पूरे मामले में पुलिस ने नीमच के कारोबारी को देर रात ढूढ़ा और उससे पूछताछ की कि इस तरह का बैनर क्यों लगाया है. कारोबारी का आपराधिक रिकार्ड भी पुलिस के द्वारा खंगाला गया. पूछताछ के दौरान कारोबारी ने बताया कि "वह क्षेत्र में एक कैफे खोलने वाला था और ग्राहकों और लोगों में उत्सुकता बने इसलिए उसने इस तरह का अनोखा बैनर लगाया है."
एडिशनल डीसीपी, इंदौर राजेश दंडोतिया ने बताया कि "पुलिस ने कारोबारी को चेतावनी देते हुए बैनर को हटा दिया है. कैफे संचालक को चेतावनी देते हुए कहा गया है कि सोशल मीडिया पर इस तरह के बैनर को लगाकर यदि किसी व्यक्ति के द्वारा भ्रामक जानकारी साझा की गई तो उसको चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी."
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बता दें कि इंदौर पिछले कुछ दिनों से लगातार हॉटस्पॉट बना हुआ है. यहां छात्र आंदोलन के साथ ही इंदौर में राहुल गांधी का दौरा भी हुआ था. वहीं मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों के दौरे भी लगातार बने रहते हैं. फिलहाल इसी को देखते हुए पुलिस ने इस बैनर को देर रात हटाकर लगाने वाले को सख्त चेतावनी दी है.