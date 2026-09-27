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कुछ बड़ा होने वाला है, इंदौर में लगे इस बैनर को देखकर मचा हड़कंप

इंदौर में कुछ बड़ा होने का लगा विज्ञापन ( ETV Bharat )

इंदौर: इंदौर में एक कारोबारी को अलग तरह से विज्ञापन करना भारी पड़ गया. कारोबारी ने जैसे ही विज्ञापन को लेकर अनोखा तरीका अपनाया पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी. दरअसल, नीमच के रहने वाले एक कारोबारी इंदौर में एक कैफे खोलने वाले थे, ऐसे में विज्ञापन के लिए उनके द्वारा इंदौर के विभिन्न क्षेत्रों में 'कुछ बड़ा होने वाला' लिखवाकर बैनर लगवा दिए गये और उसी के बाद पुलिस ने उनके खिलाफ एक्शन ले लिया.