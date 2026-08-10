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हरे-भरे पौधों से भर गई बजंर पहाड़ी, चुनौतियों को पछाड़ पौधे बने पेड़, राजेंद्र राठौर की मेहनत लाई रंग

इंदौर को हराभरा करने रेवती रेंज पहाड़ी पर लगाए गए लाखों पौधे, उद्यान विभाग के प्रभारी राजेंद्र राठौर के जिम्मे 13 लाख पौधों की जिम्मेदारी.

INDORE RAJENDRA CARES LAKH PLANTS
हरे-भरे पौधों से भर गई बजंर पहाड़ी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 10, 2026 at 8:30 PM IST

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Updated : August 10, 2026 at 8:51 PM IST

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इंदौर: देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जा रहा है, लेकिन सिर्फ पौधे लगा देने भर से वह पेड़ नहीं बनता. पौधे को बच्चे की तरह देखभाल और पानी-खाद की जरूरत होती है. जिसमें सालों की तपस्या लगती है. यह कठिन काम इंदौर नगर निगम के उद्यान प्रभारी राजेंद्र राठौर कर रहे हैं. वे देश की सबसे बड़ी प्लांटेशन ड्राइव के तहत लगाए गए 13 लाख से ज्यादा पौधों को दिन रात की कड़ी मेहनत और अपनी टीम की सतत मॉनिटरिंग के चलते जीवित रख रहे हैं, अपने इसी काम के चलते वे चर्चाओं में हैं.

'एक पेड़ मां के नाम' अभियान की हुई थी शुरूआत

अपनी ठंडी और खुशनुमा शाम के कारण शबे मालवा कहा जाने वाला मालवा, बीते कुछ समय से वनों के विनाश, भूजल के अत्यधिक दोहन, नैसर्गिक वातावरण और उसका स्वरूप खो चुका है. इन हालातों में इलाके का ग्रीन कवर एरिया, जहां 9 से 10 प्रतिशत ही बचा है. वहीं जिले का तापमान हर साल 40 का आंकड़ा पार कर रहा है. इन हालातों में वरिष्ठ भाजपा नेता व राज्य के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अपने महापौर रहते ग्रीन इंदौर की जो कल्पना दो दशक पहले की थी, उसे साकार करने का बीड़ा उन्होंने फिर वर्तमान सरकार में नगरीय प्रशासन मंत्री रहते प्रधानमंत्री के 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के साथ उठाया.

राजेंद्र राठौर ने बताया क्या आईं मुश्किलें (ETV Bharat)

राजेंद्र राठौर को सौंपी पौधों के देखभाल की जिम्मेदारी

उन्होंने इस काम की जिम्मेदारी अपने करीबी नगर निगम में जनकार्य एवं उद्यान विभाग के प्रभारी राजेंद्र राठौर को सौंपी. जिन्हें पहले से पार्षद रहते कई वार्ड में उद्यानों को विकसित करने में महारत हासिल थी. इसके बाद शहर में घोषणा की गई की आने वाले कुछ वर्षों तक यदि शहर में 5 करोड़ पेड़ लगा दिए जाएं, तो शहर का ग्रीन कवर एरिया 30 से 35 प्रतिशत बढ़कर शहर के बढ़ते तापमान को काबू में कर सकता है.

मां और दिवंगतों की याद में लगे पौधे

इसी उद्देश्य को लेकर तय किया गया कि इंदौर में स्वच्छता की तरह ही एक दिन में सर्वाधिक पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाने के लिए ड्राइव शुरू किया जाए. 2024 के पहले यह रिकॉर्ड असम सरकार द्वारा 9 लाख 21000 पौधे 1 दिन में लगाने का था. लिहाजा इंदौर में एक साथ 12 लाख पौधे लगाना तय किया गया, इस अभियान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान से जोड़ा. जिससे कि वृक्षारोपण अभियान में जन सामान्य की सामूहिक भागीदारी तय की जा सके और लोग अपनी मां और दिवंगतों की याद में पौधे लगा सकें.

INDORE REVATI RANGE HILL PLANTATION
बंजर पहाड़ी पर हरे भरे पेड़ पौधे (ETV Bharat)

रेवती रेंज की निर्जन पहाड़ी पर JCB और पोकलेन से हुए गड्ढे

इसके बाद स्थान तय हुआ. रेवती रेंज की निर्जन पहाड़ी जो पथरीले पत्थरों वाला बंजर क्षेत्र था. ऐसे स्थान पर लाखों पौधों को लगाने के लिए गड्ढे करना ही सबसे बड़ी चुनौती थी. तमाम प्रयासों के बाद भी नगर निगम और उद्यान विभाग की टीम पथरीली जमीन में हाथ से गड्ढे नहीं कर पाई, तो लाखों गड्ढे करने के लिए 20 जेसीबी मशीन और 16 पोकलेन मशीन और पत्थर तोड़ने वाले ब्रेकर का सहारा लिया गया. गड्ढे करने की बजाय मशीनों से लंबी-लंबी नालियां तैयार की, जिनमें पौधे लगाए जा सकें.

मिट्टी मिलना हुआ मुश्किल, फिर निकाला ये हल

इसके अलावा यहां काली मिट्टी वाले क्षेत्र में हजारों की संख्या में गड्ढे भी किए गए. गड्ढे करने के बाद भी सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि गड्ढे में पौधे लगा भी दिए जाएं तो उन पौधों को जमीन के पोषण के साथ हरा भरा बनाए रखने के लिए मौके पर मिट्टी ही नहीं थी. ऐसी स्थिति में फिर नगर निगम के जनकार्य और उद्यान अमले ने शहर के सिरपुर तालाब से गहरीकरण और सफाई अभियान के दौरान निकली गाद और निर्माण कार्यों के दौरान निकलने वाली मिट्टी का भराव रेवती रेंज पर करना शुरू किया.

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इंदौर को ग्रीन रखने की मुहिम (ETV Bharat Info)

पहाड़ी पर तैयार हुई मिट्टी की परत

इस दौरान पूरी पहाड़ी पर करीब डेढ़ हजार डंपर मिट्टी डाली गई. कई एकड़ की पथरीली पहाड़ी पर डेढ़ से 2 फीट मिट्टी की परत तैयार करने के लिए दिन रात ट्रैकों से मिट्टी के भराव के बाद कैलाश विजयवर्गीय और राजेंद्र राठौर ने खुद लाखों गड्ढे करने के लिए मैदान संभाला. फिर दिन तय हुआ 14 जुलाई 2024. इसके बाद बीएसएफ अकादमी के अधीन रेवती रेंज पहाड़ी पर में एक ही दिन में 12 लाख पौधे लगाने के लिए शहर भर को सामूहिक रूप से आमंत्रित किया गया.

12 लाख पौधों के साथ बना था गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड

इसके लिए पहले शहर के कई सामाजिक संगठनों व्यापारिक प्रतिष्ठानों के अलावा समाज कार्य से जुड़े तमाम प्रबुद्ध जनों और हर वर्ग को पौधे लगाने के लिए अलग-अलग स्थान दिए गए. इसके बाद मौके पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम को भी आमंत्रित किया गया, फिर शुरू हुआ सुबह से शाम तक पौधे लगाने का अभियान. जिसमें शहर भर के लाखों लोगों ने जब पौधारोपण किया तो शाम तक 12 लाख 41 हजार 17 पौधे लग गए. जो अपने आप में एक रिकॉर्ड बना. इस कार्यक्रम में गृहमंत्री अमित शाह के अलावा तत्कालीन मुख्यमंत्री व अन्य तमाम लोग मौजूद थे. लिहाजा 1 दिन में इतनी बड़ी संख्या में पौधे लगाने में इंदौर का नाम दर्ज हो गया.

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पौधों को चेक करते कैलाश विजयवर्गीय (ETV Bharat)

ऐसे बचाए गए दिवंगतों की यादों की यादों के पौधे

दरअसल, जिन पौधों को शहर के लाखों लोगों ने अपनी मां और दिवंगतों की याद में लगाए थे. उन्हें बचाने के साथ पौधों के रूप में लोगों के मानवीय जुड़ाव के भरोसे को कायम रखने के लिए हर उस पौधे को बचाना बड़ी जिम्मेदारी थी. जिस पौधे से किसी ने किसी परिवार के दिवंगत व्यक्ति की यादें जुड़ी हैं. ऐसी स्थिति में उद्यान विभाग के प्रभारी राजेंद्र राठौर ने रेवती रेंज पर ही एक पौधों की नर्सरी तैयार की.

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इंदौर के रेवती रेंज पहाड़ी पर पौधारोपण (ETV Bharat)

जहां वही पौधे देशभर से एकत्र किए गए, जो लोगों ने मौके पर लगाए थे. बीते 2 सालों के दौरान हर पौधे को बचाने की जद्दोजहद के बीच जब भी कोई पौधा सूख जाता, तो उसके स्थान पर ठीक वैसा और उतना ही बड़ा पौधा लगाया जाता. जिससे कि न तो पौधों की संख्या कम हो सके, न ही पौधे का कोई स्थान खाली रह सके.

पौधों को पानी देने 4 लाख लीटर पानी पहुंचाया रेवती रेंज

इसके बाद इन पौधों के लिए जब भीषण गर्मी में पानी का संकट आया तो नगर निगम ने नालों के पानी को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में साफ और स्वच्छ करने के बाद टैंकरों से रेवती रेंज पहाड़ी पर भेजना शुरू किया. इस दौरान प्रतिदिन 4 लाख लीटर पानी रेवती रेंज पर पहुंचाया गया. इसके बावजूद भी इतने बड़े इलाके में पौधों के लिए पानी की कमी महसूस की गई, तो पहली बार ऐसा हुआ कि शहर के कबीट खड़ी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पानी की पाइपलाइन सीधे रेवती रेंज पहाड़ी तक डाली गई. इसके अलावा इन पौधों को सतत पानी की आपूर्ति के लिए नगरीय प्रशासन विभाग ने 13 करोड रुपए स्वीकृत किए हैं.

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लोगों ने लगाए पौधे (ETV Bharat)

पौधों को देखने रोज पहुंचते हैं राठौर, विजयवर्गीय भी लेते हैं खबर

जिससे यहां बाकायदा पानी की टंकी और पौधों के लिए स्थाई रूप से पानी की व्यवस्था की जा रही है. फिलहाल स्थिति यह है कि राजेंद्र राठौर के अलावा कैलाश विजयवर्गीय खुद रेवती रेंज पहाड़ी पर कभी भी पहुंच जाते हैं, अपने साथ टिफिन भी वहीं ले जाते हैं और कई-कई घंटे पौधों के बीच ही सैर करते हैं. इसके अलावा राठौर खुद सर्दी, गर्मी और बारिश ऐसा कोई समय नहीं चूकते, जब हर एक पौधों और उनके क्लस्टर की खुद निगरानी न कर लें. इसके लिए दिन में कम से कम 2 घंटे का समय निकालकर वह रोज यहां पहुंचते हैं.

पौधों की स्थिति के बारे में स्थानीय टीम से पूरा अपडेट लेते हैं. पौधों को समय पर खाद और पानी की व्यवस्था पर पूरी निगरानी रखते हैं. जिससे कि पौधे अपनी नैसर्गिक वृद्धि की प्रक्रिया के साथ विकसित होते रहें.

नगर निगम आयुक्त ने दी जानकारी (ETV Bharat)

गैप फिलिंग और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से वाटर मैनेजमेंट

नगर निगम कमिश्नर क्षितिज सिंघल का कहना है कि "इतनी बड़ी संख्या में पौधों को बचाना किसी चुनौती से काम नहीं था. इसके लिए नगर निगम ने रेवती रेंज पहाड़ी पर ही वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का फैसला किया और पीने के पानी के स्थान पर ट्रीटेड वाटर से पौधों को जीवन दान दिया है. जहां सर्वाइवल रेट 100% है. उन्होंने कहा बड़ी संख्या में पौधों को बचाना और उनकी संख्या निर्धारित रखने के लिए भी गैप फिलिंग करनी पड़ी. जिसकी बदौलत आज यहां इतने बड़े क्षेत्र में सभी पौधों को सुरक्षित रखने के साथ उन्हें वृद्धि करने का पूरा अवसर मिला है."

Last Updated : August 10, 2026 at 8:51 PM IST

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