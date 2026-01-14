फूलों के बाद सूरज की चमक से होगी कमाई, सोलर यूनिट से चमकेगा चौहान परिवार का बिजनेस
शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय अब सोलर सेक्टर की राह पर, विदिशा में शुरु करेंगे सोलर मॉड्यूल की मैन्युफैक्चरिंग.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
January 14, 2026
Updated : January 14, 2026 at 4:59 PM IST
इंदौर: मध्य प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय अब सोलर सेक्टर में अपना भाग्य आजमाएंगे. अब तक फूलों के व्यापारी के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाले कार्तिकेय अब सोलर उद्यमी होंगे. उनका मानना है कि इस समय सोलर के व्यापार की ग्रोथ सबसे ज्यादा है. लिहाजा अब विदिशा में सोलर प्लांट लगाने से लेकर पैनल आदि के बिजनेस में संभावनाएं तलाश रहे हैं.
सोलर मॉड्यूल की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे शुरू
हाल ही में इंदौर में आयोजित एक सोलर एग्जीबिशन में अपने भाई कुणाल के साथ पहुंचे कार्तिकेय ने ईटीवी भारत से चर्चा की. उन्होंने बताया, ''मध्य प्रदेश में जिस प्रकार सोलर सेक्टर का विस्तार हो रहा है, उससे राज्य अब सोलर हब बनने जा रहा है. लिहाजा वे भी अब विदिशा में सोलर मॉड्यूल की मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेंगे. उन्होंने बताया, ''एक उद्यमी के रूप में वह सोलर सेक्टर में व्यापार और निवेश की संभावनाएं तलाश रहे हैं. जल्द ही विदिशा में वे सोलर मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल की इकाई स्थापित करेंगे.''
फूलों का बिजनेस करते हैं कार्तिकेय
कार्तिकेय फिलहाल अपने पिता के साथ विदिशा और बुधनी में राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे हैं. हाल ही में दोनों पुत्रों के विवाह के दौरान भी चौहान परिवार सुर्खियों में आया था. शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय ने कुछ साल पहले भोपाल के इन्दिरा मार्केट में किराए पर दुकान लेकर सुंदर फ्लोरीका नामक अपने स्टार्टअप की शुरुआत की थी. उस दौरान वे अपने विदिशा के व्यास नगर स्थित फॉर्म हाउस पर उगाई जाने वाले तरह-तरह के फूल का बिजनेस करते रहे हैं.
अब कार्तिकेय सिंह चौहान सोलर सेक्टर में संभावनाएं तलाश रहे हैं. उनके छोटे भाई कुणाल सिंह चौहान पहले से ही विदिशा में ही मेसर्स सुंदर फूड्स एंड डेरी का काम संभाल रहे हैं. अब दोनों भाई मिलकर सोलर सेक्टर में कदम रखने जा रहे हैं.
इसलिए भी बढ़ रहा है क्रेज
केंद्रीय बजट में मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में सोलर पार्क बनाने के साथ ही नवकरणीय ऊर्जा संसाधनों की डिमांड लगातार बढ़ रही है. इसके अलावा सोलर प्रोजेक्ट और प्लाट पर भारी सब्सिडी है, जिसका लाभ सोलर निर्माता कंपनियों को भी मिल रहा है. ऐसी स्थिति में कई उद्यमी अब सोलर सेक्टर को करियर की सुनहरी संभावनाओं को देख रहे हैं. सौर ऊर्जा परियोजनाओं से उपलब्ध बिजली केवल दिन के समय उपलब्ध रहती है और इसकी उपलब्धता मौसम पर निर्भर करती है. इसी प्रकार पवन ऊर्जा परियोजनाओं से ऊर्जा की उपलब्धता भी अनिश्चित रहती है, क्योंकि यह पवन की उपलब्धता एवं गति पर निर्भर करती है.