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अंगदान के प्रेरक को मिलेगा 25000 का इंसेंटिव, इंदौर में सोसायटी फॉर ऑर्गन डोनेशन की पहल

अंगदान को लेकर इंदौर की सोसायटी फॉर ऑर्गन डोनेशन ने लिया निर्णय. अंगदान के प्रेरक को मिलेगा 25000 का इंसेंटिव. चलाया जाएगा जन जागरुकता अभियान.

organ donation promoters Incentive
प्रतीकात्मक तस्वीर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 3, 2026 at 2:51 PM IST

3 Min Read
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इंदौर: अंगदान को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण पहल करते हुए अब अंगदान के लिए प्रेरित करने वाले व्यक्तियों को 25 हजार रुपये का इंसेंटिव दिया जाएगा. यह निर्णय संभागायुक्त डॉ सुदामा खाड़े की अध्यक्षता में एमजीएम मेडिकल कॉलेज में आयोजित इंदौर सोसायटी फॉर ऑर्गन डोनेशन की बैठक में लिया गया.

अंगदान के लिए प्रेरित करने वालों को मिलेगा इंसेंटिव

एमजीएम मेडिकल कॉलेज में गुरुवार को सोसायटी फॉर ऑर्गन डोनेशन की बैठक का आयोजन हुआ. इस बैठक में इंदौर कमिश्नर समेत कई अस्पतालों के डॉक्टर्स और सोसाइटी के मेंबर मौजूद थे. बैठक में अंगदान और अंग प्रत्यारोपण जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर चर्चा की गई.

बैठक में निर्णय लिया गया कि अंगदान को राहवीर योजना की तरह प्रमोट किया जाना जरुरी है. इसके लिए अब अंगदान के लिए प्रेरित करने वालों को इंसेंटिव देने का निर्णय लिया गया है. ऐसे व्यक्तियों को जो लोगों को अंगदान करने के लिए प्रेरणा देंगे, उन्हें 25 हजार रुपए का इनाम मिलेगा.

अंगदान के प्रेरक को मिलेगा 25000 का इंसेटिव (ETV Bharat)

140 मरीजों का बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन

बैठक में अंगदान के क्षेत्र में हो रही प्रगति की समीक्षा करते हुए कमिश्नर डॉ सुदामा खाड़े ने बताया कि "कोविड-19 के बाद इंदौर संभाग में अंगदान के प्रति जागरूकता और गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. पिछले 6 साल में एमवाय हॉस्पिटल में 140 मरीजों का बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन निःशुल्क या न्यूनतम शुल्क पर किया गया है. यह सुविधा मुख्यमंत्री सहायता योजना, पीएम केयर्स फंड और निजी संस्थाओं के सीएसआर फंड से संभव हो पाई है. मध्य प्रदेश में यह सुविधा फिलहाल इंदौर के एकमात्र शासकीय अस्पताल में उपलब्ध है."

25 thousand MOTIVATOR Incentive
इंदौर में सोसायटी फॉर ऑर्गन डोनेशन की बैठक (ETV Bharat)

13 चिकित्सा संस्थानों को अंग प्रत्यारोपण की अनुमति

कमिश्नर डॉ सुदामा खाड़े ने बताया कि "वर्तमान में संभाग के 13 चिकित्सा संस्थानों को अंग प्रत्यारोपण की अनुमति दी गई है. जिनमें से 11 सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं. इनमें राजश्री अपोलो हॉस्पिटल, चोईथराम हॉस्पिटल और जुपिटर हॉस्पिटल प्रमुख संस्थान हैं."

आंकड़ों के अनुसार साल 2019 में 77 अंगदान की अनुमति दी गई थी, जो साल 2025 में बढ़कर 202 हो गई है. वर्तमान में 218 मरीज (189 किडनी और 29 लीवर) प्रत्यारोपण के लिए प्रतीक्षा सूची में हैं. हाल ही में शुजालपुर निवासी 39 वर्षीय व्यक्ति का अंगदान सफलतापूर्वक संपन्न हुआ. शेल्बी हॉस्पिटल में एक ही दिन में 2 किडनी ट्रांसप्लांट किए गए. त्वचा दान के क्षेत्र में भी इंदौर देश में दूसरे स्थान पर है, जहां अब तक 1039 दान प्राप्त हुए हैं. वहीं पिछले 10 वर्षों में लगभग 18 हजार कॉर्निया संग्रहित किए गए हैं. वर्ष 2025 में 62 केराटोप्लास्टी भी की गई.

जन जागरुकता के लिए चलेगा अभियान

बैठक में निर्णय लिया गया कि अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूल-कॉलेजों में अभियान चलाए जाएंगे. अंगदान के लिए पोस्टर, बैनर और होर्डिंग्स के माध्यम से जन जागरूकता बढ़ाई जाएगी. इसके अलावा डॉक्टरों के प्रशिक्षण पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है.

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