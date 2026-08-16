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महाराष्ट्र से इंदौर पहुंचा 4.5 करोड़ का सोना, कार्रवाई करने पहुंची DRI टीम पर बरसाए पत्थर

इंदौर: डीआरआई की टीम ने इंदौर में बड़ी कार्रवाई की है. टीम ने सोने की तस्करी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. उनके पास से एक किलो वजन की तीन सोने की ईट बरामद की है. जिनकी कीमत तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए आकी जा रही है. हालांकि जब टीम तस्करों को गिरफ्तार करने पहुंची तो उनके ऊपर पथराव कर दिया गया और झूमा झटकी भी हुई. वहीं, पूरे ही मामले में पकड़े गए आरोपियों से डीआरआई की टीम पूछताछ करने में जुटी हुई है.

महाराष्ट्र से इंदौर आ रहा था सोना

इंदौर डीआरआई की टीम को मुखबिर से यह सूचना मिली थी कि, महाराष्ट्र से कार के माध्यम से बड़ी मात्रा में आरोपियों के द्वारा अवैध तरीके से सोने को इंदौर लाया जा रहा है. इंदौर में किसी व्यक्ति को उसकी डिलीवरी देना है. इसी सूचना के आधार पर डीआरआई की टीम ने जांच पड़ताल की और जांच पड़ताल के दौरान यह जानकारी लगी की तस्करों के द्वारा इंदौर के बाईपास के फिनिक्स मॉल के पास सोने की डिलीवरी दी जा रही है.