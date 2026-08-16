महाराष्ट्र से इंदौर पहुंचा 4.5 करोड़ का सोना, कार्रवाई करने पहुंची DRI टीम पर बरसाए पत्थर
इंदौर के फिनिक्स मॉल के पास हो रही थी सोने की डिलीवरी, DRI टीम ने 4 तस्करों को दबोचा, 4.5 करोड़ का सोना बरामद. संदीप मिश्रा की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 16, 2026 at 8:18 AM IST|
Updated : August 16, 2026 at 9:58 AM IST
इंदौर: डीआरआई की टीम ने इंदौर में बड़ी कार्रवाई की है. टीम ने सोने की तस्करी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. उनके पास से एक किलो वजन की तीन सोने की ईट बरामद की है. जिनकी कीमत तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए आकी जा रही है. हालांकि जब टीम तस्करों को गिरफ्तार करने पहुंची तो उनके ऊपर पथराव कर दिया गया और झूमा झटकी भी हुई. वहीं, पूरे ही मामले में पकड़े गए आरोपियों से डीआरआई की टीम पूछताछ करने में जुटी हुई है.
महाराष्ट्र से इंदौर आ रहा था सोना
इंदौर डीआरआई की टीम को मुखबिर से यह सूचना मिली थी कि, महाराष्ट्र से कार के माध्यम से बड़ी मात्रा में आरोपियों के द्वारा अवैध तरीके से सोने को इंदौर लाया जा रहा है. इंदौर में किसी व्यक्ति को उसकी डिलीवरी देना है. इसी सूचना के आधार पर डीआरआई की टीम ने जांच पड़ताल की और जांच पड़ताल के दौरान यह जानकारी लगी की तस्करों के द्वारा इंदौर के बाईपास के फिनिक्स मॉल के पास सोने की डिलीवरी दी जा रही है.
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सोने की तीन ईंटें बरामद
जिसके बाद डीआरआई की टीम फिनिक्स मॉल के पास पहुंच गई. इस दौरान तस्करों ने डीआरआई टीम को देखते ही उन पर पथराव कर दिया. लेकिन टीम ने जैसे तैसे करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. जब उनकी कार में तलाशी ली गई तो एक-एक किलो वजन की तीन सोने की ईंट रखी हुई मिली. जिसकी कीमत तकरीबन साढ़े चार करोड़ रुपए के आसपास आकी जा रही है. फिलहाल डीआरआई पकड़े गए आरोपियों से काफी बारीकी से पूछताछ करने में जुटी हुई है.