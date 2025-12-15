ETV Bharat / state

डीजल चोरी का स्मार्ट चौकीदार, स्मार्ट फ्यूल डिस्पेंसर रोकेंगे सरकारी विभागों की डीजल चोरी

इंदौर नगर निगम ने सरकारी विभागों में डीजल चोरी का निकाला उपाय, स्मार्ट फ्यूल डिस्पेंसर से रोकी जाएगी डीजल चोरी.

SMART FUEL DISPENSER PREVENT THEFT
डीजल चोरी का स्मार्ट चौकीदार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 15, 2025 at 5:01 PM IST

इंदौर: देश के सरकारी विभागों में हर साल होने वाली करोड़ों की डीजल चोरी अब रोकी जा सकेगी. ऐसा गाड़ियों की मैपिंग और उनमें उपयोग होने वाले ईंधन की निगरानी के जरिए संभव है. इसके लिए अब स्मार्ट फ्यूल डिस्पेंसर जैसे यंत्र कारगर साबित हो रहे हैं. देश के स्वच्छ शहर इंदौर में भी अब नगर निगम की करीब एक हजार गाड़ियों में होने वाली डीजल चोरी रोकने के लिए इनका उपयोग किया जाएगा.

1400 में से 936 गाड़ियां डीजल से संचालित
सामान्य सरकारी विभागों की तरह ही इंदौर नगर निगम के वर्कशॉप विभाग के अंतर्गत कुल 1400 गाड़ियों में से 936 गाड़ियां डीजल संचालित हैं. जिनमें कचरा कलेक्शन वाहन डंपर, टैंकर, रोलर सीवरेज सफाई के अन्य बड़े वाहन हैं जिनके लिए पुलिस वेलफेयर फिलिंग स्टेशन से डीजल और अवंतिका गैस एजेंसी के पंप से सीएनजी गैस की जाती है. डीजल और सीएनजी गैस के लिए विभिन्न विभागों और जोनल कार्यालय को ईंधन पर्ची उपलब्ध कराई जाती हैं.

इंदौर नगर निगम ने सरकारी विभागों में डीजल चोरी का निकाला उपाय (ETV Bharat)

सालाना 44 करोड़ की दर से भुगतान
प्रत्येक वाहन के कार्य के आधार पर संबंधित अधिकारियों को नगर निगम आयुक्त की ओर से ईंधन आवंटन का अधिकार दिया गया है, जो वाहन ड्राइवर को उपयुक्त कूपन अथवा पर्ची उपयोग के हिसाब से प्रदान करते हैं. पर्चियों के माध्यम से ही ड्राइवर को पंप से डीजल अथवा सीएनजी प्राप्त होती है. इसके बाद संबंधित पंप द्वारा सभी पर्चियों के आधार पर लिए गए डीजल और सीएनजी का बिल नगर निगम में प्रस्तुत किया जाता है, जिसका भुगतान नगर निगम द्वारा सालाना करीब 44 करोड़ की दर से हो रहा है.

डीजल वाहन के अलावा सीएनजी से चलने वाले 364 वाहन हैं. वहीं 100 के करीब इलेक्ट्रिक वाहन हैं. फिलहाल 22 ज़ोन में जिन चार पॉइंट से डीजल वितरण की व्यवस्था होती है वहां से प्रतिदिन 17 से 18 किलोमीटर नगर निगम की गाड़ियों को डीजल डलवाने जाना होता है, इसलिए महीने भर में बड़ी मात्रा में डीजल डलवाने के लिए गाड़ियों के आने-जाने के कारण ही डीजल और समय की बर्बादी हो जाती है. इसके अलावा इस व्यवस्था की आड़ में चोरी और ज्यादा गाड़ी चलने के हिसाब से मनमानी डीजल की पर्ची तैयार करके डीजल डलवा लिया जाता है.

SMART FUEL SYSTEM
स्मार्ट फ्यूल डिस्पेंसर (ETV Bharat)

वहीं निगम की गाड़ियों से डीजल चोरी की समस्या अभी आम हो चुकी है. फिलहाल इंदौर नगर निगम में डीजल वितरण की व्यवस्था अभी नगर निगम के 22 ज़ोन के बीच बटी हुई है. जिसमें जोन प्रभारी संबंधित क्षेत्र की गाड़ियों के लिए डीजल के आवंटन अधिकारी हैं. वहीं अन्य विभागों के प्रमुख अथवा सुपरवाइजर को गाड़ियों की जरूरत के हिसाब से डीजल की पर्ची बनाने के अधिकार दिए गए हैं. ऐसी स्थिति में कर्मचारी अपने जोन के संबंधित अधिकारी की गाड़ी जरूरत से ज्यादा चलाने, ट्रैफिक होने या अन्य स्थान पर जाने आदि के नाम पर ज्यादा डीजल इश्यू कर लेते हैं जो चोरी छुपे अन्य गाड़ियों में भी उपयोग होता है.

स्मार्ट फ्यूल डिस्पेंसर रोकेगी डीजल चोरी
वाहनों की जीपीएस ट्रैकिंग और डीजल कूपन अथवा पर्ची की निगरानी के बावजूद हर साल नगर निगम को डीजल के उपयोग में भारी चूना लगता है, निगम के वर्कशॉप विभाग के पास हर साल ऐसी तमाम शिकायतें पहुंचती हैं. लिहाजा ईंधन संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए अब नगर निगम में स्मार्ट फ्यूल डिस्पेंसर टैंक द्वारा डीजल वितरण की व्यवस्था की जा रही है.

इंदौर नगर निगम के महापौर पुष्यमित्र भार्गव के मुताबिक, ''नई व्यवस्था के लिए 10 स्मार्ट फ्यूल डिस्पेंसरी टैंक 5 साल के संचालन और संरक्षण के साथ खरीदे जा रहे हैं. इसके अलावा 30000 लीटर क्षमता वाले पोर्टेबल सर्विस स्टेशन और 6000 लीटर क्षमता का ऑटोमोबाइल डिस्पेंसरी किराए पर लेकर उक्त स्मार्ट फ्यूल डिस्पेंसर टैंक को रिफिल किया जा सकेगा.''

उन्होंने बताया, ''नई व्यवस्था से वाहन को रोज डीजल डलवाने भेजने में लगने वाले समय और खपत की बचत हो सकेगी. वहीं ईंधन प्रयोग और खर्च की सटीक जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होगी, जिससे ईंधन और वहां के रखरखाव पर होने वाले कुल खर्च में कमी लाई जा सकेगी.'' वहीं, नगर निगम कमिश्नर दिलीप यादव का कहना है कि, ''इस व्यवस्था से डीजल चोरी रुक सकेगी और निगम ईंधन का संरक्षण भी किया जा सकेगा.''

डिस्पेंसर ऐसे करते हैं काम
स्मार्ट फ्यूल डिस्पेंसर एक मशीन होती है जो प्रत्येक वाहन को सेंसर से मैप करती है. इस मशीन से कनेक्ट सेंसर द्वारा वाहन को ऑनलाइन लगातार ट्रैक किया जा सकेगा. निर्धारित क्षेत्र के अलावा शहर के अन्य इलाकों में चलने के अलावा नगर निगम कर्मचारियों द्वारा वहां के निजी उपयोग और अनाधिकृत वाहन में निगम के ईंधन का उपयोग नहीं हो सकेगा. डिस्पेंसर की मदद से गाड़ी का एवरेज और खपत की भी मॉनिटरिंग प्रतिदिन के हिसाब से की जा सकेगी. नई व्यवस्था में 10 गार्बेज कलेक्शन स्टेशन पर एक-एक डिस्पेंसर मशीन लगने से सभी गाड़ियों को डीजल कचरा संग्रहण केंद्र से ही उपलब्ध होगा, जिसकी सीसीटीवी कैमरे के जरिए मौके पर मॉनिटरिंग होगी.

इसके अलावा संबंधित गाड़ियां उनके नंबर के हिसाब से डिस्पेंसरी द्वारा मैप की जाएगी तो एक गाड़ी का डीजल दूसरी में भी नहीं डलवाया जा सकेगा. डिस्पेंसरी डीजल की नियमित और उपयोग के हिसाब से ही गाड़ियों को डीजल प्रदान करेगा, जिससे कि ड्राइवर द्वारा अन्य कॉपी और स्टोरेज सामग्री में डीजल नहीं लिया जा सकेगा. इन स्टेशनों पर 2000 लीटर क्षमता का डिस्पेंसर स्थापित किया जाएगा. जिसकी एक्सेस नगर निगम कमिश्नर दिलीप कुमार यादव के पास होगी जिसके कारण कोई भी मनमाने तरीके से अपनी गाड़ियों में लगने वाले डीजल की मात्रा में वृद्धि नहीं करवा पाएगा.

