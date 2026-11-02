SIT करेगी देवास TI मर्डर केस की जांच, भाजपा का दावा-शराब तस्करों से जुड़े कांग्रेस नेता के तार
देवास टीआई की मौत से मध्य प्रदेश में गरमाई सियासत, बीजेपी और कांग्रेस हुई आमने सामने, कांग्रेस पर तस्करों से कनेक्शन का आरोप. रिपोर्ट-संदीप मिश्रा
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 12:29 PM IST|
Updated : November 2, 2026 at 12:36 PM IST
इंदौर: देवास में दूषित शराब पीने के कारण 17 लोगों की मौत का मामला अभी ठंडा ही नहीं हुआ था कि शराब तस्करों ने खातेगांव थाना प्रभारी पर ट्रक चढ़ा कर हत्याकांड की घटना को अंजाम दे दिया. इस मामले में जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है. ADGP उपेंद्र जैन को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है. बता दें कि, इस घटना के सामने आने के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं. वहीं दूसरी और बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो कांग्रेस भी बीजेपी को घेरने में जुटी हुई है.
ट्रक से कुचलकर खातेगांव टीआई की हत्या
देवास जिले के खातेगांव थाना क्षेत्र का है. देर रात खातेगांव थाना प्रभारी दिलीप पूरी अपनी टीम के साथ खातेगांव थाना क्षेत्र के हाईवे पर जांच पड़ताल करने में जुटे हुए थे. लेकिन इसी दौरान एक तेज रफ्तार ट्रक आया. ड्यूटी पर तैनात दिलीप पुरी ने जब उस ट्रक को रोकने का प्रयास किया तो ट्रक चालक ने थाना प्रभारी को जोरदार टक्कर मारी गई. जिसके कारण थाना प्रभारी दिलीप पुरी की मौके पर ही मौत हो गई.
देवास शराबकांड में अब तक 11 आरोपियों की गिरफ्तारी
घटनाक्रम के सामने आने के बाद एक बार फिर पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं. पिछले दिनों ही देवास जिले में दूषित शराब पीने के कारण 17 लोगों की मौत का मामला सामना आया था. जिसमें नकली शराब बनाने वाले आरोपियों की पुलिस के द्वारा धरपकड़ की जा रही है. 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. आरोप है कि शराब कांड में एक बड़े कांग्रेस नेता का बेटा भी शामिल है.
भाजपा ने लगाए कांग्रेस और जीतू पटवारी पर आरोप
भाजपा प्रवक्ता राकेश सिंह यादव का कहना है कि, ''जिस तरह से प्रदेश में शराब तस्करी का एक पूरे रैकेट का खुलासा हुआ है उसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की कांग्रेस के कार्यकर्ता ही शामिल थे.'' भाजपा प्रवक्ता ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि, ''यही लोग अपराध करते हैं और फिर अपराधी के साथ खड़े होते हैं.''
देवास जिले के खातेगांव टीआई श्री दिलीप पुरी, पूर्ण निष्ठा से अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए, एक अप्रिय हादसे का शिकार होकर दिवंगत हो गए। श्री पुरी ने पूर्ण बहादुरी और समर्पण भाव से पुलिस सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित किया। दुःख की इस घड़ी में हमारी गहरी संवेदनाएं परिवारजन एवं पुलिस परिवार के साथ है। मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए परमपिता परमेश्वर से दिगंवत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं। इस कठिन समय में परिवारजन को ईश्वर साहस और संबल प्रदान करें। मैंने देवास कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से बात की है। घटना के कारणों की गहनता से जांच की जा रही है। मैं आश्वस्त करता हूं कि इस घटना के किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार इसके प्रत्येक दोषी को सलाखों के पीछे भेजेगी।— Jagdish Devda (@JagdishDevdaBJP) November 2, 2026
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जांच के लिए एसआईटी का गठन
वहीं, उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने भी घटना पर दुख व्यक्त करते हुए इस पूरे घटनाक्रम की उच्च स्तरीय जांच की बात कही है. घटना की जानकारी लगते ही इस पूरे मामले में प्रदेश सरकार ने थाना प्रभारी की मौत की जांच को लेकर एसआईटी का गठन किया और उसकी कमान ADGP उपेंद्र जैन को सौंपी है.
वहीं, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजेश चौकसे का कहना है कि, ''इस पूरे ही मामले में जो भी लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना चाहिए. क्योंकि पिछले काफी दिनों से कांग्रेस देवास में शराब तस्करों के बारे में जानकारी पुलिस और प्रशासन को दे रही थी. जिस तरह से आज शराब तस्करों के कारण यह पूरा घटनाक्रम घटित हुआ है वह काफी गंभीर है और इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए.''
मध्य प्रदेश में माफिया सरकार चला रहे: अरुण यादव
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण यादव ने ट्वीट कर थाना प्रभारी की मौत पर दुख जताया है. साथ ही उन्होंने यह सवाल उठाए हैं कि, ''थाना प्रभारी दिलीप पूरी को ट्रक से कुचलकर मार डाला प्रदेश की कानून व्यवस्था पर करारा तमाशा है. मध्य प्रदेश में अब माफिया सरकार चला रहे हैं और सरकार मूकदर्शक बनी बैठी है. जब कानून के रक्षक ही सुरक्षित नहीं तो आम जनता की सुरक्षा कौन करेगा. मुख्यमंत्री मोहन यादव जी जवाब दे प्रदेश में सरकार है या माफिया राज.''