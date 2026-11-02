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SIT करेगी देवास TI मर्डर केस की जांच, भाजपा का दावा-शराब तस्करों से जुड़े कांग्रेस नेता के तार

SIT करेगी देवास TI मर्डर केस की जांच ( ETV Bharat )

इंदौर: देवास में दूषित शराब पीने के कारण 17 लोगों की मौत का मामला अभी ठंडा ही नहीं हुआ था कि शराब तस्करों ने खातेगांव थाना प्रभारी पर ट्रक चढ़ा कर हत्याकांड की घटना को अंजाम दे दिया. इस मामले में जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है. ADGP उपेंद्र जैन को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है. बता दें कि, इस घटना के सामने आने के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं. वहीं दूसरी और बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो कांग्रेस भी बीजेपी को घेरने में जुटी हुई है.

ट्रक से कुचलकर खातेगांव टीआई की हत्या