इंदौर में साढ़े 5 लाख वोटर्स गुमशुदा, अधिकांश का वेरिफिकेशन नहीं, कांग्रेस ने बताई साजिश
मध्य प्रदेश में एसआईआर के दौरान लाखों मतदाता गायब दर्ज. इंदौर में बड़ी संख्या में वोटर्स मिसिंग. कांग्रेस को कई प्रकार की आशंकाए.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 9, 2025 at 5:49 PM IST
इंदौर/भोपाल : मध्य प्रदेश में मतदाता सूची के सत्यापन से जुड़ा प्रथम चरण समाप्त होने को है. वहीं कई जिलों में लाखों मतदाता गया पाए गए हैं. इंदौर में भी यही हालात हैं, जहां 5 लाख 68 हजार मतदाता गायब मिले हैं. मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम (SIR) के चलते कई विसंगतियां सामने आई हैं.
वहीं, कांग्रेस की ओर से जारी आरोप प्रत्यारोप के बीच इंदौर जिले में 558000 मतदाता ऐसे हैं जो या तो मौके पर नहीं मिले या उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है. इसके अलावा 268000 ऐसे हैं जिनके एड्रेस गायब हैं या भौतिक सत्यापन के दौरान उनकी तस्दीक नहीं हो पाई.
इंदौर जिले के 2 लाख मतदाता अन्य जगह शिफ्ट
इंदौर से 2 लाख 3000 मतदाताओं को अन्य स्थानों पर शिफ्ट होना बताया गया है, जबकि 45716 मतदाता अन्य कारण से गायब हैं. इंदौर जिले में मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के संपन्न होने के बाद इस स्थिति पर कांग्रेस अब निर्वाचन प्रक्रिया और आयोग को कठघरे में खड़ा कर रही है. कांग्रेस का आरोप है कि जो मतदाता गायब हैं, उनकी सूची सार्वजनिक की जाए, जिससे कि उनकी पहचान उजागर हो सके. इस मामले को लेकर कांग्रेस नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया.
कांग्रेस ने लगाया मतदाताओं के नाम काटने का आरोप
कांग्रेस के पूर्व पार्षद दिलीप कौशल ने आरोप लगाया "बड़ी संख्या में मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के पीछे सरकार की राजनीतिक मंशा है. इसलिए पूरे मामले की पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए. पिछले विधानसभा चुनाव की 9 सीटों पर भाजपा और कांग्रेस के बीच कुल 4,17,717 वोटों का ही अंतर था, जबकि हाल ही में हुई एसआईआर प्रक्रिया में जिले से 5 लाख 68 हजार मतदाता गायब पाए गए. यह अंतर सिद्ध करता है कि मतदाता सूची में हेराफेरी कर सत्ता पक्ष को लाभ पहुंचाया गया."
कांग्रेस ने दी आंदोलन की चेतावनी
प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस ने मांग की है "जिन मतदाताओं की एसआईआर प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है या जो अपने पते पर नहीं मिले हैं, उनकी सूची सार्वजनिक की जाए, ताकि इन नामों को भविष्य में बिना जांच के मतदाता सूची में दोबारा शामिल न किया जा सके. एसआईआर की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सभी चरण जनता के सामने रखे जाएं. यदि प्रशासन ने उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन करेंगे."
इंदौर कलेक्टर ने कहा- 6 फीसदी की मैपिंग नहीं
इस मामले में कलेक्टर शिवम वर्मा ने स्पष्ट किया "6% मतदाता ऐसे हैं जिनकी मैपिंग नहीं हो सकी है. इसलिए इन मतदाताओं की मैपिंग के लिए नए सिरे से बीएलओ प्रयास करेंगे. इसके बाद 16 दिसंबर को प्रारंभिक सूची का प्रकाशन होगा, तब तक मतदाता दावे-आपत्ति और साक्ष्य प्रस्तुत करके अपने नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकेंगे. इसकी जानकारी राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को भी दी गई है."
- मध्य प्रदेश में एसआईआर सर्वे संकट तो इस बीएलओ सुपरवाइजर ने कैसे बाज़ी मारी?
- एसआईआर में लगे BLO और RO ईमानदारी से करें काम, पूर्व सीएम ने दी चेतावनी
भोपाल के 2 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम 2003 में नहीं
दूसरी तरफ, भोपाल जिले में भी बड़ी संख्या में मतदाताओं की तस्वीर साफ नहीं हो सकी है. भोपाल जिला निर्वाचन कार्यालय के अनुसार 17,17,808 मतदाताओं का नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मिलान हो चुका है, जबकि 2,28,387 मतदाताओं का नाम 2003 की सूची में नहीं मिला. वहीं, कांग्रेस ने आरोप लगाया है "नरेला विधानसभा क्षेत्र में एक ही पते पर 108 वोटर्स दर्ज किए गए हैं और इस बड़ी गड़बड़ी के बावजूद वेरिफिकेशन को पूरा दिखा दिया गया."
मध्य प्रदेश में 8 लाख वोटर्स की मौत
मध्य प्रदेश में एसआईआर के दौरान हैरान करने वाले मामले भी सामने आए हैं. एसआईआर के दौरान पाया गया कि 8 लाख 13 हजार मतदाता अब इस दुनिया में नहीं हैं. इनके नाम 16 दिसंबर को जारी होने वाली सूची से हटेंगे. इसके साथ ही 2 लाख 43 हजार वोटर्स के नाम अलग-अलग लिस्ट में डबल मिले हैं, जिन्हें एक सूची में रखकर अन्य से हटाया जाएगा. कुल मिलाकर मध्य प्रदेश से करीब 10 लाख 37 हजार नाम कटना तय हैं.