ETV Bharat / state

सुरों से ट्रैफिक कंट्रोल, जज्बे से बचाई सांसे, लोग बनाते रहे वीडियो, सुरों वाली पुलिसकर्मी ने पहुंचाया अस्पताल

इंदौर की सिंगिंग कॉप सोनाली सोनी ने पेश की इंसानियत की मिसाल, घायल छात्रा को अस्पताल पहुंचाकर बचाई जान, अब मिलेगा सम्मान.

Indore Singing Cop Sonali Soni
सुरों से ट्रैफिक कंट्रोल, जज्बे से बचाई सांसे (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 22, 2026 at 12:33 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

इंदौर: आमतौर पर लोग अपनी सरकारी नौकरी को आजीविका का सुरक्षित साधन मानते हैं. लेकिन इंदौर में ट्रैफिक आरक्षक और सिंगिंग कॉप सोनाली सोनी ने अपनी जॉब को अपने सिंगिंग का शौक पूरा करने के साथ समाज सेवा का जरिया बना रखा है. इसी जज्बे के चलते हाल ही में सोनाली ने रोड एक्सीडेंट में गंभीर रूप से घायल एक एयर होस्टेस की समय पर अस्पताल ले जाकर जान बचा ली. जिसके कारण सोनाली और सूबेदार लक्ष्मी को पुरस्कृत किया जाएगा.

'किसी राह पर किसी मोड़ पर, कहीं चल ना देना सिग्नल तोड़कर, मेरे भाइयों मेरी बहनों' के गाने से चर्चा में आई इंदौर की ट्रैफिक आरक्षक और सिंगिंग कॉप सोनाली सोनी अब ड्यूटी के दौरान गंभीर रूप से घायल एक एयर होस्टेस का कोर्स कर रही छात्रा की जान बचाने को लेकर चर्चा में हैं. घटना 18 फरवरी की है, जब इंदौर के पलासिया चौराहे पर एक छात्रा को सड़क पार करते समय एक टू व्हीलर ने इतनी जोरदार टक्कर मारी. जिससे सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण लहूलुहान होकर वही गिर पड़ी.

यहां ट्राफिक पॉइंट पर ड्यूटी दे रही आरक्षक सोनाली सोनी और सूबेदार लक्ष्मी ने लोगों को घायल की मदद करने के बजाय वीडियो बनाते देखा तो वे दोनों उसकी जान बचाने के लिए दौड़ पड़ी. ट्रैफिक आरक्षक सोनाली ने बिना देर किए किराए के ऑटो से उसे अस्पताल ले जाने का फैसला किया. इसके बाद दोनों छात्रा को किसी तरह सड़क से उठाकर उसकी जान बचाने के लिए शहर के गीता भवन अस्पताल ले जाने के लिए निकली. लेकिन अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने पुलिस केस बताकर घायल का इलाज करने से इनकार कर दिया.

हालांकि महिला आरक्षकों ने डॉक्टर को खुद पुलिसकर्मी होने के साथ अपनी वर्दी का हवाला दिया. लेकिन वहां मौजूद डॉक्टर भंडारी ने बिना एफआईआर के न तो मरीज को हाथ लगाया न ही महिला आरक्षकों की कोई मदद की. इसके बाद घायल युवती की सांस थमते देख उन्होंने अस्पताल से एंबुलेंस की मांग की. लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने एंबुलेंस उपलब्ध कराने से भी इनकार कर दिया. इसके बाद तत्काल दोनों ने फिर एक ऑटो रिक्शा किया और घायल को लेकर एमवाय अस्पताल पहुंची तब तक घायल युवती बेहोशी की हालत में पहुंच गई थी.

घायल छात्रा की सांस उखड़ने लगी थी, लेकिन समय रहते महाराजा यशवंतराव अस्पताल की इमरजेंसी के डॉक्टरों ने इलाज शुरू करके किसी तरह घायल एयर होस्टेस की जान बचा ली. इस दौरान पता चला कि एयर होस्टेस इंदौर में अपने छोटे भाई के साथ खजुराहो के एक एनजीओ के परिसर में रहती है. इसके माता-पिता भी नहीं हैं, ऐसी स्थिति में सोनाली ने परिजन के बारे में पता करके उन्हें फोन पर सूचना दी. साथ ही इलाज के दौरान बीते 3 दिन से अस्पताल में भर्ती छात्रा की समय-समय पर देखभाल भी कर रही हैं.

सिंगिंग कॉप के रूप में चर्चित आरक्षक सोनाली के जज्बे की खबर जब सार्वजनिक हुई तो कई जन संगठनों और सामाजिक प्रतिनिधियों ने इस जज्बे का सम्मान करते हुए उसे पुरस्कृत करने का फैसला किया है. घायल छात्रा के इलाज से इनकार करने वाले गीता भवन अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ की भी जिले के स्वास्थ्य विभाग को शिकायत की गई है. जिसके बाद गीता भवन अस्पताल को नोटिस भी जारी किया गया है.

TAGGED:

SONALI SONI SAVES LIFE AIR HOSTESS
AIR HOSTESS ACCIDENT INDORE
TEACHING TRAFFIC RULES BY SONG
INDORE VIRAL COP SONALI HONOR
INDORE SINGING COP SONALI SONI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.