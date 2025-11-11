गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में पलक मुछाल दर्ज, छोटे बच्चों के इलाज के लिए रचा इतिहास

ETV Bharat / state

बॉलीवुड की चर्चित सिंगर पलक मुछाल का नाम गिनीज बुक में दर्ज. गाने गाकर धन जुटाकर पलक ने करीब 3800 बच्चों के करवाए हार्ट ऑपरेशन.

PALAK MUCHHAL GUINNESS RECORDS
पलक का नाम गिनीज बुक में दर्ज (SOCIAL MEDIA PALAK MUCHHAL)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 11, 2025 at 10:57 PM IST

इंदौर: बॉलीवुड की चर्चित सिंगर और इंदौर की बेटी पलक मुछाल का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है. उन्हें यह पुरस्कार उनके सामाजिक अभियान के तहत मिला है. जिसके जरिए वे ऐसे गरीब बच्चों के हृदय का ऑपरेशन करवाती हैं जिनके परिजन अपने बच्चों का इलाज नहीं करवा सकते. गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अब उनकी उपलब्धि उनके द्वारा कराए गए छोटे बच्चों के करीब 3800 हार्ट ऑपरेशन का परिणाम है.

पलक का नाम गिनीज बुक में दर्ज

बचपन से ही पलक उन बच्चों के लिए गाना गा रही हैं, जिनके परिजन आर्थिक अभाव में अपने बच्चों के हृदय के ऑपरेशन नहीं करवा पाते थे. अपनी दिलकश आवाज के लिए चर्चित इंदौर की पलक मुछाल को हाल ही में उन बच्चों के ऑपरेशन के लिए गिनीज बुक के लिए नामांकित किया गया था, जिनकी सर्जरी के लिए वह गाने गाकर धन जुटाती रही हैं. उनके इस सोशल अभियान को लेकर पहले ही पलक का नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जा चुका है.

3800 CHILDREN HEART SURGERIES
गरीब बच्चों के कराए 3800 हार्ट ऑपरेशन (SOCIAL MEDIA PALAK MUCHHAL)

गरीब बच्चों के कराए 3800 हार्ट ऑपरेशन

पलक मुछाल अपने फाउंडेशन के जरिए गरीबों के जरूरतमंद बच्चों की हार्ट सर्जरी करवाती हैं. वह बचपन से ही अपने भाई पलाश के साथ उन छोटे बच्चों के लिए गाने गाती रही हैं जिनके परिजन अपने बच्चों के हार्ट का ऑपरेशन नहीं करवा पाते. अपने इस सामाजिक अभियान के कारण वह भारत ही नहीं विदेशों में भी चर्चित हैं. भारत सरकार ने और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने उन्हें सम्मानित किया है. 2011 से वे चर्चित सिंगर के रूप में मुंबई में मौजूद हैं. 3800 हार्ट ऑपरेशन करवा चुकी पलक का नाम अब गिनीज बुक में दर्ज हो गया है.

पलक के काम को पति मिथुन कर रहे सपोर्ट

अपने इस अभियान को मिशन में बदल चुकी पलक अब अपने पति मिथुन के साथ इस अभियान को आगे बढ़ाने में जुटी हैं. इतना ही नहीं पलक अपने सामाजिक योगदान के रूप में कारगिल शहीदों के परिवारों की भी आर्थिक मदद कर चुकी हैं. इसके अलावा गुजरात में भूकंप पीड़ितों के लिए उन्होंने अपने निजी प्रयासों से 10 लाख का सहयोग भी किया था.

इंदौर में जन्मी हैं पलक मुछाल

पलक का जन्म इंदौर में 30 मार्च 1992 को हुआ था. पलक बचपन से ही चर्चित सिंगर रही हैं, जिन्होंने कई सालों पहले मुंबई का रुख किया था और अब वह देश में एक सफल गायिका के रूप में अपना स्थान बना चुकी है. हाल ही में प्रेम रतन धन पायो, कौन तुझे और मेरी आशिकी जैसे चर्चित गानों के जरिए वे गायन के क्षेत्र में बुलंदियों पर हैं. टाइगर और आशिक 2 में गाए हुए गाने जमकर हिट भी हुए हैं.

