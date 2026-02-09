ETV Bharat / state

सिमरोल के शिव मंदिर में दूसरी बार घुसे लुटेरे, पुजारी को बंधक बनाकर मारपीट

सिमरोल के शिव मंदिर में लूटपाट की घटना से ग्रामीणों में रोष. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की शिनाख्ती की कोशिश.

Simrol Shiva temple loot
सिमरोल के शिव मंदिर में पुजारी को बंधक बना मारपीट (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 9, 2026 at 6:34 PM IST

इंदौर : महू के सिमरोल थाना क्षेत्र में बदमाशों ने एक सप्ताह में दो बार मंदिर को निशाना बनाया. चोरों ने शिव नगर स्थित गोगनेश्वर महादेव मंदिर में वारदात को अंजाम देकर इलाके में दहशत फैला दी. इससे लोगों में गुस्से की लहर है. बदमाशों ने मंदिर के पुजारी को बंधक बनाकर लूट की. पुजारी के साथ मारपीट भी की गई. पीड़ित पुजारी ने सिमरोल थाना पहुंचकर घटना की जानकारी दी और मामला दर्ज कराया.

मंदिर में दूसरी बार बदमाशों का हमला

मंदिर पुजारी संत बालमुकुंद के अनुसार "पहली घटना में बदमाश श्रद्धालु बनकर मंदिर पहुंचे और पूजा-पाठ के बहाने वहीं रुक गए. देर रात मौका पाकर उन्होंने उन्हें बंधक बना लिया और मंदिर में रखी चांदी की मूर्ति तथा नगदी लूटकर फरार हो गए. दूसरी बार फिर बदमाश मंदिर में घुस आए." इस बार भी बदमाशों ने पुजारी के साथ मारपीट की. लेकिन मंदिर में कुछ खास बदमाशों को नहीं मिला तो खाली हाथ लौटना पड़ा. मारपीट में पुजारी को चोटें आई हैं, जिनका उपचार कराया गया.

पुलिस अधीक्षक ग्रामीण यांगचेन डोलकर भूटिया (ETV BHARAT)

सीसीटीवी फुटेज से बदमाशों की शिनाख्त

इस मामले में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण यांगचेन डोलकर भूटिया का कहना है "मंदिर के पुजारी ने सिमरोल पुलिस थाने पर घटना की जानकारी दी. मामले में जांच की जा रही है. क्षेत्र में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, संदिग्धों से भी पूछताछ की जा रही है." पुजारी द्वारा बताए गए हुलिए के आधार पर संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी. बहुत जल्द बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. इसके अलावा गांव के लोंगो से भी मुखबिरी कराई जा रही है.

मंदिर में लूट की घटना से ग्रामीणों में रोष

मंदिर में लूट की घटना और पुजारी को बंधक बनाकर मारपीट की घटना से ग्रामीणों में रोष है. ग्रामीणों का कहना है कि पहली जब चोरों ने हमला किया था और चोरी की थी. उसके बाद पुलिस ने मामले को हल्के से लिया. अगर पहली घटना के बाद ही पुलिस ने सख्ती की होती तो दूसरी बार घटना नहीं होती. ग्रामीणों ने पुलिस गश्ती पर भी सवाल उठाए हैं.

