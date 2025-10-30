ETV Bharat / state

इंदौर में बनी शॉर्ट फिल्म 'द स्माइल आई वास वेटिंग फॉर' पर इंटरनेशनल अवार्ड की बारिश

कटे-फटे होंठ एवं तालू के प्रति जागरूकता के लिए इंदौर में बनी शॉर्ट फिल्म को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहना.

Indore film international awards
इंदौर में बनी शॉर्ट फिल्म को 4 इंटरनेशनल अवार्ड (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 30, 2025 at 12:41 PM IST

इंदौर : इंदौर के डॉ. जयदीप सिंह चौहान एवं उनकी टीम द्वारा कटे-फटे होंठ एवं एवं तालू के प्रति जागरूकता के लिए बनाई गई फिल्म को भरपूर सराहना मिल रही है. 03 मिनट की फिल्म 'द स्माइल आई वास वेटिंग फॉर' को लॉस एंजेलिस, म्यूनिख, मुंबई और पुणे में आयोजित प्रतिष्ठित फिल्म महोत्सवों में पुरस्कार प्राप्त हुए हैं. यह फिल्म एक सामान्य जनमानस में क्लेफ्ट लिप (कटे होंठ) और पैलेट (तालू में जन्मजात छेद) जैसी चेहरे की विकृतियों के उपचार के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से बनाई गई है.

कटे होंठ के बच्ची की कहानी पर फिल्म

फिल्म में दर्शाया गया है कि कैसे एक साधारण सर्जरी किसी बच्चे का जीवन पूरी तरह बदल सकती है. सर्जरी के बाद उसका आत्मविश्वास, मुस्कान और भविष्य बनाया जा सकता है. यह फिल्म एक वास्तविक घटना पर आधारित है, जिसमें एक बच्चे को उनके मां-बाप ने इसलिए त्याग दिया था कि उसके होंठ कटे हुए थे. इसके बाद यह बच्चा डॉ. जयदीप सिंह चौहान के संपर्क में आया. डॉ. जयदीप सिंह चौहान एक मेक्सिलोफेशियल सर्जन और स्माइल ट्रेन इंडिया के पार्टनर सर्जन हैं, जो पिछले दो दशकों से क्लेफ्ट उपचार के क्षेत्र में सक्रिय हैं.

स्माइल ट्रेन योजना के तहत बच्चों की सर्जरी

स्माइल ट्रेन योजना के अंतर्गत उनकी टीम ने अब तक 10,000 से अधिक बच्चों की निःशुल्क क्लेफ्ट सर्जरी की है. उन्होंने बच्चों का भी सफल ऑपरेशन किया. उसके बाद एक बच्चे को इंदौर के संजीवनी सेवा संगम ने आश्रय दिया. यहीं से इस बच्चे को एक परिवार द्वारा गोद लिया गया. यहीं से उस बच्चे की जिंदगी में खुशियां लौट आईं. फिलहाल यह शॉर्ट फिल्म अब तक 04 प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों में चयनित होकर पुरस्कृत हो चुकी है.

फिल्म को 'मेरिट ऑफ अवेयरनेस' पुरस्कार

इसे ग्रेट मैसेज इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, पुणे (29 अगस्त 2025) में ‘सर्वश्रेष्ठ स्मार्टफोन शॉर्ट फिल्म’ पुरस्कार से सम्मानित किया गया. इसके बाद 13वें इंडियन सिने फिल्म फेस्टिवल, मुंबई (21 सितंबर 2025) में ‘स्पेशल फेस्टिवल मेंशन’ सम्मान प्राप्त किया. वहीं, बेटर वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल, म्यूनिक (26 अक्टूबर 2025) में इसे ‘सनराइज ट्रॉफी विनर’ के रूप में सम्मानित किया गया. इसके साथ ही अवेयरनेस फिल्म फेस्टिवल, लॉस एंजेलिस (26 अक्टूबर 2025) में ‘मेरिट ऑफ अवेयरनेस’ पुरस्कार से सम्मानित की गई.

