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ओंकारेश्वर में आदि गुरु शंकराचार्य का प्रकटोत्सव पर्व, मोहन यादव के साथ शामिल होंगे ख्यात संत महात्मा

ओंकारेश्वर में 17 से 21 अप्रैल तक एकात्म पर्व के रूप में मनाया जाएगा आदि गुरु शंकराचार्य का प्रकटोत्सव. अद्वैत वेदांत पर होगा संवाद.

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ओंकारेश्वर में आदि गुरु शंकराचार्य का प्रकटोत्सव पर्व (Madhya Pradesh DPR)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 16, 2026 at 5:17 PM IST

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इंदौर: प्रदेश के प्रमुख ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर में आदि गुरु शंकराचार्य का प्रकटोत्सव एकात्म पर्व के रूप में मनाया जाएगा. 17 से 21 अप्रैल तक आयोजित इस आयोजन में शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव समेत देश भर के साधु-संत और धर्म मनीषी शामिल होंगे.

ओंकारेश्वर में आदि गुरु शंकराचार्य का प्रकटोत्सव पर्व

वैशाख शुक्ल पंचमी के उपलक्ष्य में ओंकारेश्वर स्थित आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास एवं संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित एकात्म पर्व का आयोजन 17 से 21 अप्रैल तक होगा. यह आयोजन ओंकारेश्वर के मांधाता पर्वत पर स्थित एकात्म धाम परिसर में आयोजित किया जा रहा है. इस कार्यक्रम का शुभारंभ 17 अप्रैल को सुबह 9.30 बजे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, द्वारका पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती और विवेकानंद केंद्र की उपाध्यक्ष पद्मश्री निवेदिता भिड़े, स्वामी शारदानंद सरस्वती की उपस्थिति में होगा.

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एकात्म पर्व के रूप में मनाया जाएगा आदि गुरु शंकराचार्य का प्रकटोत्सव (Madhya Pradesh DPR)

17 अप्रैल को अद्वैत वेदांत पर होगा संवाद

इस आयोजन में अद्वैत वेदांत की समकालीन परंपराओं पर विस्तृत चर्चा होगी. जिसमें 17 अप्रैल को अद्वैत एवं जेन जी जैसे महत्वपूर्ण एवं समसामयिक विषयों पर स्वामी स्वात्मानंद सरस्वती, स्वामिनी ब्रह्मप्रज्ञानंद सरस्वती, सतावधानी ललितादित्य और विशाल चौरसिया युवाओं के नजरिए से अद्वैत की व्याख्या करेंगे. उड़िया बाबा पर मां पूर्णप्रज्ञा, स्वामी प्रणवानंद सरस्वती और आचार्य मिथिलेशनन्दिनी शरण (अयोध्या) इस परंपरा के दार्शनिक पहलुओं पर चर्चा करेंगे.

18 अप्रैल को एक ओंकार पर रखेंगे विचार

18 अप्रैल को रामकृष्ण मिशन पर स्वामी जपसिद्धानंद, स्वामी वेदतत्त्वानंद पुरी और बेलूर मठ के स्वामी सर्वभद्रानंद अद्वैत के सेवा भाव पर प्रकाश डालेंगे. वहीं सिख संप्रदाय पर आयोजित सत्र में निर्मल अखाड़ा के स्वामी दर्शन सिंह और प्रो. जगबीर सिंह अद्वैत और एक ओंकार पर विमर्श करेंगे.

अद्वैत एवं पर्यावरण विषय पर परमार्थ निकेतन, ऋषिकेश के स्वामी चिदानंद सरस्वती और डॉ. बालकृष्ण पिसुपति अद्वैत दृष्टि से प्रकृति संरक्षण पर संवाद करेंगे. इसी दिन रमण आश्रम पर आयोजित सत्र में डॉ. वेंकट एस. रमणन, प्रो.भूपेंद्र गोदारा और स्वामिनी सद्विद्यानंद सरस्वती महर्षि रमण के आत्म-विचार पर संवाद करेंगे.

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17 अप्रैल को अद्वैत वेदांत पर होगा संवाद (Madhya Pradesh DPR)

अद्वैत दर्शन को नई पीढ़ी और आधुनिक तकनीक से जोड़ने पर चर्चा

महोत्सव में अद्वैत दर्शन को नई पीढ़ी और आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए विशेष सत्र रखे गए हैं, जिसमें 19 अप्रैल को अद्वैत एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता आयोजित सत्र में स्वामी परम शिवानंद, डॉ. प्रत्युष कुमार, कल्याण मुत्तुराजन और प्रो. राहुल गर्ग ए.आई. और चेतना के विषयों पर चर्चा करेंगे.

अद्वैत एवं वैश्विक शांति विषय पर स्वामी परमात्मानंद सरस्वती, प्रो.प्रियंकर उपाध्याय एवं नीमा मजूमदार संवाद करेंगे. इसी दिन सत्त्व, रज, तम कार्यशाला में मानव स्वभाव के गुणों पर आधारित विशेष सत्र में स्वामी वेदतत्त्वानंद पुरी एवं विशाल चौरसिया संवाद करेंगे. वहीं एक भारत: आचार्य शंकर के पदचिह्नों पर आयोजित सत्र में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन वेंकट रामन, स्वामी परिपूर्णानंद सरस्वती और अनुराधा गोयल सांस्कृतिक एकता पर संवाद करेंगे.

पांचों दिन आयोजित होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम

17 अप्रैल को श्री जयतीर्थ मेवुंडी का शास्त्रीय गायन और शुभदा वराडकर के ओडिशी नृत्य की प्रस्तुति होगी, जबकि 18 अप्रैल को जसलीन कौर की गुरुवाणी और डॉ. पद्मजा सुरेश के भरतनाट्यम की प्रस्तुति होगी. 19 अप्रैल को पार्वती बाउल का मोनेर मानुष और रमा वैद्यनाथन के भरतनाट्यम नमामि देवी की प्रस्तुति होगी. 20 अप्रैल को लता सिंह मुंशी का भरतनाट्यम और एस. ऐश्वर्या का कर्नाटक संगीत शिवोअहम तथा 21 अप्रैल को अभय घाट पर पद्मश्री हेमंत चौहान की निर्गुण वाणी और मणिपुर नृत्य की प्रस्तुति होगी.

21 अप्रैल को जूनापीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरि एवं अन्य संतो की उपस्थिति में प्रातः 6 बजे नर्मदा तट पर आयोजित दीक्षा समारोह में देश-विदेश के 700 से अधिक युवा ‘शंकरदूत’ के रूप में दीक्षा लेंगे. इसी दिन संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी एवं अन्य अतिथियों द्वारा मुख्य समारोह में अद्वैत वेदांत दर्शन के प्रसार हेतु स्वामी तेजोमयानंद सरस्वती एवं गौतम भाई पटेल को सम्मानित किया जाएगा.

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