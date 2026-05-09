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700 साल पुराना जूनी शनि मंदिर, 8 दशक से है संगीत साधना का केंद्र, देशभर के संगीतज्ञ लगाते हैं हाजिरी

इंदौर के जूनी शनि मंदिर में शनि जंयती के अवसर पर अखिल भारतीय संगीत महोत्सव का आयोजन, देश के प्रख्यात कलाकार देंगे अपनी-अपनी प्रस्तुती.

INDORE JUNI SHANI TEMPLE
700 साल पुराना जूनी शनि मंदिर है संगीत साधना का केंद्र (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 9, 2026 at 5:20 PM IST

4 Min Read
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इंदौर: जूनी शनि मंदिर 8 दशकों से संगीत साधना का केंद्र रहा है. यहां 83 साल से देश के प्रख्यात संगीत सम्राट पहुंचते हैं और अपनी प्रस्तुती देते हैं, जो अब एक परंपरा बन गई है. इस साल भी शनि जयंती के अवसर पर अखिल भारतीय संगीत महोत्सव मनाया जा रहा है. जिसकी शुरूआत शनिवार को देश के अलग-अलग क्षेत्र के संगीत शास्त्री और गायन-वादन के प्रख्यात कलाकार की प्रस्तुति से हो रही है.

700 साल पुराना मंदिर, 8 दशक से संगीत साधना का केंद्र

देशभर के मंदिरों में प्रसाद और दान दक्षिणा के साथ प्रार्थना करने की मान्यता है, लेकिन इंदौर का जूनी शनि मंदिर ऐसा देवस्थान है, जहां देशभर में फैले बाबा के भक्त शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुतियां देकर अपनी हाजिरी लगाते हैं. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शनिदेव का संगीत के साथ गहरा संबंध है. शनि देव अनुशासन, कर्म और दृढ़ता के देवता हैं.

वाद्य यंत्र जैसे तबला, मृदंग, पखावज, राग और संगीत में उच्च स्तर की महारत हासिल करने के लिए शनि की कृपा आवश्यक मानी जाती है. यही वजह है कि इंदौर में 700 साल पुराना जूनी शनि मंदिर 8 दशकों से संगीत साधना का केंद्र रहा है, जहां देशभर के शास्त्रीय संगीत के साधक अखिल भारतीय संगीत महोत्सव में पहुंचते हैं और अपनी प्रस्तुति देते हैं.

देशभर के संगीतज्ञ जूनी शनि मंदिर में लगाते हैं हाजिरी (ETV Bharat)

अखिल भारतीय संगीत समारोह का शुभारंभ

जूनी शनि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सचिन तिवारी ने बताया कि "मंदिर के पूर्व पुजारी स्वर्गीय प्रकाश तिवारी ने शनि मंदिर में संगीत समारोह की शुरुआत दशकों पहले की थी, जो मंदिर में संगीत साधना की एक परंपरा बन गई. 1982 में शास्त्री गायक पंडित भीमसेन जोशी ने मंदिर परिसर में ही संगीत हॉल का शिलान्यास किया.

इसके बाद विदुषी प्रभा अत्रे, पंडित जसराज, उस्ताद अल्ला रक्खा खां, राजन साजन मिश्र और जाकिर हुसैन ने शनि मंदिर की संगीत परंपरा को आगे बढ़ाया, जो आज अखिल भारतीय संगीत समारोह का रूप ले चुकी है. इस साल भी शनिवार से शनेश्वर जयंती के शुभारंभ अवसर पर देश के अलग-अलग क्षेत्र के संगीत शास्त्री और गायन वादन के प्रख्यात कलाकार अपनी प्रस्तुति देने जा रहे हैं."

Musical practice center Indore
8 दशक से संगीत साधना का केंद्र है जूनी शनि मंदिर (ETV Bharat)

अखिल भारतीय संगीत समारोह में पहुंचेंगे दिग्गज

शनि मंदिर में अपनी साधना के स्वरूप इस साल मुंबई के एकल सितार वादक नीलाद्री कुमार सितार का वादन करेंगे. इसी प्रकार तबले पर सत्यजीत तलवलकर अपनी संगत देंगे. वहीं, पद्मश्री उस्ताद अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन, जयपुर वाले गजल और भजन प्रस्तुत करेंगे. उनके साथ वायलिन पर कमल कामले, तबले पर सुमित मालवीय और कीबोर्ड पंकज बुधरनी संभालेंगे. इस अवसर पर संगीत गुरुकुल के विद्यार्थी भी भजन एवं गायन प्रस्तुत करेंगे.

वहीं, 11 मई को प्रख्यात संगीत गायिका कल्पना झोकरकर अपनी प्रस्तुति देंगी. उनके साथ तबले पर विलास खरगोनकर और हारमोनियम पर दीपक खसरावल प्रस्तुति देंगे. वहीं, मुंबई के स्वर शर्मा भी शास्त्री गायन की प्रस्तुति देंगे. उनके साथ तबले पर राहुल बेने संगत करेंगे. वहीं, पद्मश्री विजय घाटे अपने त्रिधा समूह मुंबई के साथ अपनी प्रस्तुति देंगे. इसके साथ ही शुभा अग्निहोत्री सुगम संगीत प्रस्तुत करेंगी.

13 मई को मुंबई के प्रख्यात तबला वादक और मोहन वीणा के कलाकार नवीन शर्मा, सतीश खानविलकर और मुंबई के ही कृष्णा सालुन्के द्वारा पखाबाज वादन की प्रस्तुति होगी. इसके अलावा तबला वादक दिनेश शुक्ला के साथ वैशाली बकोरे सुगम संगीत प्रस्तुत करेंगी, वहीं, लखनऊ की पद्मश्री मालिनी अवस्थी शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति देंगी.

18 मई को राष्ट्रकवि सत्यनारायण सत्तन अन्य कवियों के साथ कवि सम्मेलन आयोजित करेंगे. वहीं, इंदौर के वायलिन वादक कमल कामले की प्रस्तुति के बाद 23 मई को भजन सम्राट मनीष तिवारी अपने कलाकारों के साथ यहां भजन संध्या की प्रस्तुति देंगे.

16 मई को शनिदेव प्राकट्योत्सव

इस वर्ष 16 मई दिन शनिवार को शनि जयंती है. इस अवसर पर महाआरती और महारुद्राभिषेक के साथ शनि देव प्राकट्योत्सव मनाया जाएगा. वहीं, मुंबई की नम्रता अतुल जोशी द्वारा शनिदेव का दिव्य श्रृंगार किया जाएगा. शाम को महाप्रसाद वितरण किया जाएगा.

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