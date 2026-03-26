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इंदौर में 2 दिन में ड्राई हुए कई पेट्रोल पंप, तेल कंपनियों के पास ढाई गुना बढ़ी डिमांड

इंदौर में खाली हुए कई पेट्रोल पंप, अफवाह के चलते खरीदारों की जुटी भीड़, कलेक्टर और फूड कट्रोलर ने पेट्रोल पंप पहुंचकर ली जानकारी.

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इंदौर में 2 दिन में ड्राई हुए कई पेट्रोल पंप (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 26, 2026 at 10:17 AM IST

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इंदौर: युद्ध के चलते गैस सिलेंडर की तरह ही पेट्रोल डीजल की उपलब्धता पर संकट को लेकर अफवाहें सामने आई हैं. जिसके चलते इंदौर समेत संभाग के विभिन्न जिलों में पेट्रोल डीजल की डिमांड दो से ढाई गुना तक बढ़ चुकी है. बीते दो दिनों में स्थिति यह रही है कई पेट्रोल पंपों को सप्लाई नहीं मिल पाने के कारण वह ड्राई हो गए. हालांकि अब प्रशासन द्वारा स्थिति के सामान्य होने का दावा किया जा रहा है.

अफवाह के चलते जुटी पेट्रोल पंपों पर भीड़
सोशल मीडिया पर मंगलवार को अचानक अफवाह फैली की गैस की तरह पेट्रोल डीजल की उपलब्धता में भी कमी आ सकती है. इसके बाद पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए पंपों पर वाहन चालकों की भीड़ लग गई. यह स्थिति इंदौर के सभी 80 पेट्रोल पंप पर नजर आई तो खाद्य नियंत्रक और इंदौर जिला प्रशासन को मौके पर जाकर मोर्चा संभालना पड़ा. इसके बाद लगातार अपील की गई की पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है. लेकिन लोगों ने लगातार पेट्रोल-डीजल भरवाना जारी रखा.

अफवाह के चलते पेट्रोल पंप पर खरीदारों की जुटी भीड़ (ETV Bharat)

जिनके पास टैंकर नहीं उन्हें करना पड़ी मशक्कत
ऐसी स्थिति में जो पेट्रोल पंप दिन में अधिकतम 10,000 लीटर पेट्रोल-डीजल भेज रहे थे बिक्री बढ़कर 16000 तक पहुंच गई. इस दौरान जिन पेट्रोल पंप सचालकों के अपने टैंकर थे उन्हें तत्काल सप्लाई उपलब्ध हो पाई. लेकिन जिन पेट्रोल पंप संचालकों के टैंकर अपने नहीं है उन्हें सप्लाई समय पर नहीं मिल पाई ऐसी स्थिति में कई पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डीजल खत्म हो गया. हालांकि बाद में इन्हें भी सप्लाई मिल सकी.

संभाग आयुक्त बोले- पेट्रोल की कमी नहीं
इधर बुधवार सुबह भी कलेक्टर और फूड कट्रोलर ने मांगलिया स्थित पेट्रोलियम कंपनियों के डिपो पर पहुंचकर स्टाक की जानकारी ली. इसके बाद संभाग आयुक्त सुदाम खाड़े ने संभाग के सभी कलेक्टर और एसपी के साथ समीक्षा बैठक की. जिसमें सभी को स्थिति पर नियंत्रण और सप्लाई के संबंध में निर्देश दिए गए. इंदौर संभाग आयुक्त सुदाम खाड़े ने बताया कि, ''अफवाह के चलते कुछ पेट्रोल पंप पर लोगों की भीड़ गई थी. ऑइल कंपनियां पेट्रोल पंप पर सप्लाई बढ़ा रही हैं. प्रायोरिटी के आधार पर पेट्रोल दिया जा रहा है. लोगों से अपील है कि धैर्य रखें पेट्रोल की कमी नहीं है, सबको मिलेगा.''

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