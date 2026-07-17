डॉग बाइट वालों के लिए फेमस है ये हॉस्पिटल, यहां सबसे ज्यादा होती है एंटी रेबीज वैक्सीन की खपत
इंदौर का सेठ हुकुमचंद अस्पताल नॉर्मल इलाज से ज्यादा डॉग बाइट के लिए फेमस, यहां सबसे ज्यादा होती है वैक्सीन की खपत,डॉक्टर ने दी जानकारी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 17, 2026 at 2:53 PM IST
इंदौर: मध्य प्रदेश के कई जिलों में बड़ी संख्या में डॉग बाइट की बढ़ती घटनाओं के बावजूद इंदौर का एक सरकारी अस्पताल ऐसा है, जो सिर्फ डॉग बाइट के इलाज के लिए ही जाना जाता है. जहां हर महीने करीब 5000 लोगों को एंटी रेबीज की वैक्सीन लगती है. जो प्रदेश के किसी अन्य सरकारी सिविल अस्पताल के लिहाज से सर्वाधिक है.
इंदौर का सेठ हुकुमचंद अस्पताल डॉग बाइट इलाज के लिए चर्चित
इंदौर का सर सेठ हुकुमचंद अस्पताल यूं तो अन्य अस्पतालों की तरह सामान्य सिविल अस्पताल है, लेकिन यहां सबसे असामान्य स्थिति में वे मरीज आते हैं, जिन्हें कुत्तों द्वारा काटा गया होता है. अन्य अस्पतालों में भी यह सुविधा है, लेकिन शहर के बीचो-बीच और डॉग बाइट के हॉटस्पॉट के बीच मौजूद इस अस्पताल में सबसे ज्यादा मरीज आते हैं, इसलिए धीरे-धीरे लोगों के बीच यह अस्पताल कुत्तों के इलाज के लिए चर्चा का विषय बन गया है.
हर दिन आते हैं 200-250 डॉग बाइट केस
किसी भी व्यक्ति को कुत्ते के काटने पर इलाज की जरूरत पड़ती है, तो वह अन्य अस्पतालों को छोड़कर सीधे यहीं पहुंचता है. लिहाजा बीते एक दशक में अस्पताल में प्रतिदिन एंटी रेबीज लगवाने वाले मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ा है, जो अब मासिक रूप से 4500 हजार हो चुका है. अस्पताल के प्रभारी आरके पटेल बताते हैं कि "बारिश के सीजन में अन्य बीमारी की ओपीडी के अलावा डॉग बाइट का शिकार हुए हर दिन 200 से ढाई सौ मरीज एंटी रेबीज वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं. इसी प्रकार महीने भर में डॉग बाइट का वैक्सीनेशन करने वाले मरीजों की संख्या 4500 के करीब है, जो जिले के पूर्व प्रदेश के अन्य अस्पतालों के बीच में सर्वाधिक है."
अस्पताल में हॉटस्पॉट का रिकॉर्ड
हुकुमचंद अस्पताल में जिन मरीजों को एंटी रैबीज का इंजेक्शन लगाया जाता है, उन मरीजों के सथ घटना के स्थल का भी रिकॉर्ड रखा जाता है. इसके अलावा यदि कोई एक डॉग या दो से तीन डॉग एक ही स्थान पर 4 से 5 लोगों को काट लेते हैं, तो ऐसे स्थान को हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया जाता है. इसके बाद इन स्थानों की जानकारी नगर निगम की डॉग रेस्क्यू टीम और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ कार्यालय में भेजी जाती है. जिससे की चिन्हित स्थान से डॉग का रेस्क्यू किया जा सके.
डॉग बाइट होने पर क्या करें
दरअसल, डॉग बाइट एक गंभीर घटना होती है. जिसके कारण मरीज रेबीज के गंभीर संक्रमण की चपेट में आ सकता है. इस संक्रमण को एंटी रेबीज वैक्सीन के 4 या 5 डोज लगवाने से बचा जा सकता है, लेकिन इंजेक्शन लगवाने में लापरवाही या देरी होने पर रेबीज का संक्रमण लाइलाज हो जाता है. इसके अलावा यदि काटने वाला कुत्ता पागल है, अथवा किसी अन्य बीमारी से ग्रसित है, उस स्थिति में मरीज को तत्काल एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाना चाहिए, जिससे कि रेबीज के संक्रमण के कारण संबंधित मरीज को गंभीर स्थिति में पहुंचने के पहले ही बचाए जा सके.
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वैक्सीनेशन ही एकमात्र इलाज
डॉग बाइट की घटना होने पर डॉक्टरों द्वारा घाव को तत्काल बहते हुए पानी से करीब 15 मिनट धोने के अलावा उसे साबुन के घोल से अच्छी तरह धोने की सलाह दी जाती है, जिससे कि घाव के स्थान पर रेबीज के वायरस को शरीर में संक्रमण से पहले रोका जा सके. इसके अलावा घाव को खुला छोड़ने के साथ तत्काल वैक्सीनेशन की सलाह दी जाती है. जिससे कि संक्रमण से बचाव किया जा सके, डॉक्टर पटेल के मताबिक कुछ मामले ऐसे भी आए हैं, जिनमें वैक्सीनेशन में देरी के कारण मरीज को चार डोज के बाद भी बचना मुश्किल हो गया था."