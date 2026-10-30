ETV Bharat / state

बहू के झूठे आरोप में अब हवालात में नहीं जाएंगी ननद और जेठानी, घरेलू हिंसा पर कोर्ट का फैसला

सांकेतिक तस्वीर ( ETV Bharat )

इंदौर: पति-पत्नी के बीच होने वाली घरेलू हिंसा के बाद पत्नी द्वारा पति के पूरे परिवार को आरोपी बनाना अब आसान नहीं होगा. दरअसल, इंदौर सत्र न्यायालय ने ऐसे ही इस मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है.

घरेलू हिंसा के मामले में बहू ननद या जेठानी को आसानी से आरोपी नहीं बना सकेगी