बहू के झूठे आरोप में अब हवालात में नहीं जाएंगी ननद और जेठानी, घरेलू हिंसा पर कोर्ट का फैसला
घरेलू हिंसा के मामले में बहू, ननद या जेठानी को आसानी से आरोपी नहीं बना सकेगी, इंदौर सत्र न्यायालय का फैसला. रिपोर्ट सिद्धार्थ माछीवाल.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 4:33 PM IST
इंदौर: पति-पत्नी के बीच होने वाली घरेलू हिंसा के बाद पत्नी द्वारा पति के पूरे परिवार को आरोपी बनाना अब आसान नहीं होगा. दरअसल, इंदौर सत्र न्यायालय ने ऐसे ही इस मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है.
घरेलू हिंसा के मामले में बहू ननद या जेठानी को आसानी से आरोपी नहीं बना सकेगी
घर में पति पत्नी के बीच होने वाले झगड़ा और घरेलू हिंसा के बाद पत्नी द्वारा पति के पूरे परिवार को पुलिस केस में फंसाने के मंसूबे अब पूरे नहीं हो पाएंगे. दरअसल, इंदौर सत्र न्यायालय ने ऐसे ही एक केस में फैसला देते हुए कहा "घरेलू हिंसा के मामले में पीड़ित पक्ष अथवा पत्नी अपनी उन ननद या जेठानी को आरोपी नहीं बना सकेंगी जो अपने ससुराल में रहती हैं या पीड़िता के साथ साझी गृहस्थी का हिस्सा नहीं है. इतना ही नहीं कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पीड़िता द्वारा बदले की भावना से दर्ज कराए जाने वाले ऐसे प्रकरणों से जेठानी अथवा ननद के अलावा पति पक्ष के अन्य रिश्तेदारों को भी राहत मिल सकेगी जो साझी गृहस्थी का हिस्सा नहीं हैं."
पति के रिश्तेदार को अकारण ही घरेलू हिंसा के केस में आरोपी बनाया जाता
इस प्रकरण की जानकारी देते हुए फैमिली कोर्ट की सीनियर एडवोकेट प्रिति मेहना ने बताया "इंदौर सत्र न्यायालय का यह फैसला उन परिवारों के लिए बड़ी राहत है जिन्हें बहू द्वारा बदले की भावना से अकारण ही घरेलू हिंसा के केस में आरोपी बनाया जाता है. उनका कसूर इतना होता है कि वह पति के सगे संबंधी होते हैं."
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उन्होंने बताया कई मामलों में ननद और जेठानी को भी जमानत नहीं मिल पाने के कारण उन्हें हवालात में बंद होना पड़ता है. वहीं कई मामले में उनकी गृहस्थी भी प्रभावित होती है. इसके अलावा केस लंबे चलने के कारण उन्हें भी अकारण ही प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सजा भुगतनी पड़ती थी. मेहना ने बताया फिलहाल कोर्ट ने यह राहत घरेलू हिंसा से जुड़े प्रकरणों में राहत दी है.
हर पांचवीं विवाहित महिला घरेलू हिंसा की शिकार
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2026 के आंकड़े बताते हैं कि मध्य प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. राष्ट्रीय औसत के लिहाज से मध्य प्रदेश की महिलाएं 21.4% की दर से घरेलू हिंसा की शिकार हो रही हैं, जबकि मध्य प्रदेश की 28% महिलाएं इस स्थिति से गुजर चुकी हैं. आमतौर पर उनकी उम्र 18 साल से 49 वर्ष तक की है.