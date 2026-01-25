ETV Bharat / state

वो कार रेंट पर लेकर बेच देता था, 3 करोड़ की 24 गाड़ियां के साथ चढ़ा पुलिस के हत्थे

इंदौर: अन्नपूर्णा पुलिस ने एक ऐसे ठग को गिरफ्तार किया है, जो गाड़ी किराए पर लेता था और उसे अन्य लोगों को देकर कर ठगी की वारदातों को अंजाम दे देता था. पकड़े गए आरोपी के पास से पुलिस ने 24 कार जब्त की है. वहीं पुलिस को मिली शिकायत के अनुसार अभी भी 16 कारों की तलाश की जा रही है. आरोपी के पास से जब्त गाड़ियों की कुल कीमत करीब 3 करोड़ रुपए आंकी जा रही है.

इंदौर के अन्नपूर्णा पुलिस को पिछले दिनों एक फरियादी ने सूचना दी थी कि उसने अपनी कार किराए पर कुछ समय के लिए संजय कालरा नामक व्यक्ति को दी है. लेकिन संजय कालरा पिछले कुछ दिनों से उसकी कार को नहीं लौटा रहा है. इसके चलते अन्नपूर्णा पुलिस ने आरोपी संजय कालरा को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद उसे सख्ती से पूछताछ की. इसी दौरान थाने में 40 से अधिक आवेदन आए, जिसमें आवेदकों के द्वारा यह जानकारी दी गई कि संजय कालरा ने उनकी गाड़ियां भी किराए पर ली है, लेकिन वह उन गाड़ियों को अब लौटा नहीं रहा है.

पुलिस ने आरोपी के पास से 24 कार की जब्त (ETV Bharat)

पुलिस ने आरोपी के पास से 24 कार की जब्त

इस पर पुलिस ने आरोपी संजय कालरा से सख्ती से पूछताछ की. जिसमें आरोपी संजय कालरा ने पुलिस को जानकारी दी कि वह किराए पर कार लेकर उन्हें दूसरी जगह पर बेच देता था या फिर किसी अन्य व्यक्ति को किराए पर गाड़ी चलाने के लिए दे देता था. फिलहाल पकड़े गए आरोपी के पास से पुलिस ने 24 कार जब्त की है. जिसमें इनोवा, ऑडी जैसी महंगी कार शामिल है. जिनकी कीमत करीब 3 करोड़ रुपए के आसपास आंकी जा रही है.

16 अन्य कारों की तलाश जारी

आरोपी के खिलाफ अब तक कुल 40 कंप्लेन दर्ज की गई है जिसमें से 24 कार तो जब्त कर ली गई है, लेकिन 16 कार अभी भी जब्त करना बाकी है. पुलिस आरोपी से इन 16 कारों के बारे में पूछताछ कर रही है और उन कारों की तलाश में जुटी है. वहीं, इस मामले को लेकर डीसीपी आनंद कलादगी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ अभी भी शिकायतें आ रही हैं. जिससे इस मामले की संख्या भी बढ़ सकती है. इसके साथ ही आरोपी के साथ कौन-कौन लोग जुड़े हुए हैं, उनके बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है."