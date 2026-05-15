रामायण ऑन कैनवास, पिथौरा शैली के रंगों से श्री राम का जीवन दर्शन
'पिथौरा' कला को जीवित करने में जुटीं सीमा अलावा, प्रभु राम के जीवन पर बना रहीं 100 फीट लंबी पेंटिंग. गिनीज बुक में होगी दर्ज.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 15, 2026 at 1:32 PM IST|
Updated : May 15, 2026 at 1:39 PM IST
इंदौर: वर्तमान दौर में दुर्लभ हो चुकी आदिवासी अंचल की 'पिथौरा' कला अब भगवान श्री राम का जीवन दर्शन बयां कर रही है. इसे लेकर एडिशनल एसपी और पिथौरा आर्टिस्ट डॉ. सीमा अलावा, वाल्मीकि रामायण पर आधारित 100 फीट लंबी पेंटिंग बना रहे हैं, जिसे गिनीज बुक को वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया जाएगा.
ताड़ के पेड़, महुआ, सूरज, चांद और प्रकृति पूजा में रची बसी रंगों की कलात्मक पिथौरा कला पहली बार वाल्मीकि रामायण पर आधारित भगवान श्री राम के जीवन पर केंद्रित घटनाओं को अपनी सुंदर कृति में बयां कर रही है. दरअसल, झाबुआ और अलीराजपुर अंचल की इस पेंटिंग को इसी इलाके में एडिशनल एसपी के रूप में पदस्थ रहते हुए डॉ. सीमा अलावा ने सीखा था. देखते ही देखते यह आर्ट उनकी कला का माध्यम बन गई. इस बीच उन्हें इस कला को आगे बढ़ाने की प्रेरणा मिली तो उन्होंने अपनी सेवा के साथ पिथौरा आर्ट के लिए समय निकालना शुरू कर दिया.
लगभग 88 फीट तक तैयार हुई पेंटिंग
इस दौरान उन्हें लगा कि आदिवासी अंचल की इस कला को नहीं सहेजा गया तो यह भी विलुप्त होने की स्थिति में आ जाएगी. नतीजतन उन्होंने अपने सहयोगी हर्ष जाटव और पवन निषाद के साथ पिथौरा आर्ट की एक विस्तृत पेंटिंग को बनाने का फैसला किया. इसके बाद उन्होंने इसे लगातार बनाना शुरू किया. उन्होंने वाल्मीकि रामायण के बालकांड से लेकर सुंदरकांड तक 27 मीटर (लगभग 88 फीट) लंबी पेंटिंग तैयार कर ली है, बाकी का काम जारी है.
क्या है पिथौरा आर्ट
पिथौरा आर्ट को लेकर डॉ. सीमा अलावा का कहना है कि "प्राचीन दौर से ही आदिवासी अंचल के लोग पेड़ पौधों से प्राप्त रंग और प्राकृतिक माध्यमों से इस तरह की पेंटिंग करते रहे हैं. पिथौरा आर्ट पेंटिंग की खासियत यह है कि इसमें आदिवासी अंचल के पेड़ ताड़ और महुआ के अलावा सूरज, चांद, प्रकृति पूजा, सांप, धनुष, मछली और ताड़ी निकालते हुए आदिवासी लोगों की झलक मिलती है. यह कला अब तक झाबुआ, अलीराजपुर के इंटीरियर गांव में नजर आती रही है, जहां लोग अपनी मन्नत पूरी करने के लिए इस तरह की पेंटिंग तैयार करवाते हैं जिसे पिथौरा बाबा भी कहा जाता है.
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गिनीज बुक में होगी दर्ज
दरअसल, अब तक पिथौरा आर्ट में कोई भी पेंटिंग 100 फीट तक की नहीं बनी है. यह पहला मौका है जब इस तरह की पेंटिंग को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करने की तैयारी की गई है. उनके साथ उनके सहयोगी जुटे हुए हैं. उन्होंने बताया कि अब तक वह कुल 300 कलाकृतियों को तैयार कर चुकी हैं. जन्हें लेकर उन्हें पुरस्कृत भी किया गया है. अगले 3 महीने में पेंटिंग पूरी होते ही इस रिकॉर्ड के लिए दर्ज कराया जाएगा.
डॉ सीमा अलावा, एडिशनल एसपी और पिथौरा आर्टिस्ट