मध्य प्रदेश से सीधे कनेक्ट होगा दक्षिणी राज्य, जल्द पटरियों पर दौड़ेगी इंदौर-सिकंदराबाद ट्रेन

मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से जुड़ेगा दक्षिणी राज्य, दिल्ली और सिकंदराबाद तक होगी सीधी कनेक्टिविटी, बदले में लगाने होंगे 9 लाख पेड़.

जल्द पटरियों पर दौड़ेगी इंदौर-सिकंदराबाद ट्रेन (Getty Image)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 12, 2026 at 8:47 PM IST

3 Min Read
इंदौर: पश्चिमी मध्य प्रदेश को मुंबई होते हुए दक्षिण भारत के राज्यों से सीधा जोड़ने की तैयारी है. जिसके लिए इंदौर खंडवा रेल कन्वर्जन प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई है. गौर करने वाली बात यह है कि इस प्रोजेक्ट को साकार करने के लिए सवा लाख पेड़ों को काटना पड़ेगा, जिसकी मंजूरी आखिरकार पर्यावरण विभाग ने दे दी है. मध्य प्रदेश में यह पहला मौका है, जब एक स्थान से इतनी बड़ी संख्या में एक विकास योजना के लिए करीब 454 हेक्टेयर के जंगल का सफाया होगा. हालांकि इंदौर से सीधी रेल लाइन बन जाने से इंदौर से महू और सिकंदराबाद की रूट दूरी घट जाएगी.

इंदौर-खंडवा गेज कन्‍वर्जन के लिए कटेंगे लाखों पेड़

दरअसल इंदौर-खंडवा गेज कन्‍वर्जन के तहत डॉ. अम्‍बेडकर नगर से मुक्तियारा बलवाड़ा तक महू के चोरल और इंदौर फॉरेस्ट रेंज का 65 किलोमीटर क्षेत्र में घना जंगल है. रेलवे द्वारा अधिकरण किए गए कुल 454 हेक्टेयर के क्षेत्र में स्थित जंगल में सैकड़ों साल पुराने लाखों की संख्या में पेड़ हैं. यहीं से गेज कन्वर्जन के लिए इंदौर खंडवा नया रेलवे नेटवर्क खड़ा किया जा रहा है. रेलवे ने काम शुरू करने के पहले वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से बीते दिनों अनुमति मांगी थी.

जनसंपर्क अधिकारी ने दी जानकारी (ETV Bharat)

रेलवे लाइन के बदले में लगाने होंगे 9 लाख पेड़

इसके बाद पर्यावरण मंत्रालय ने इतनी बड़ी संख्या में पेड़-पौधे काटने के बदले में 9 लाख पेड़ इंदौर में लगाने का प्रस्ताव दिया था. हालांकि इंदौर में एक साथ 454 हेक्टेयर जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण रेलवे ने धार, झाबुआ जिले के अलावा बड़वानी, शाजापुर और गुना में सवा लाख पेड़ के बदले 9 लाख पेड़-पौधे लगाने की सहमति दी थी. इसके बाद से ही पर्यावरण मंत्रालय के पास रेलवे का यह प्रस्ताव सैद्धांतिक मंजूरी के लिए लंबित था. जिस पर अब फैसला लिया गया है.

इंदौर से सिकंदराबाद की सीधी कनेक्टविटी

रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया "वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की अनुमति मिलने के बाद इस पूरे हिस्से में से बचे हुए 156 किलोमीटर के ट्रैक पर गेज कन्वर्जन का काम जल्दी शुरू होगा, क्योंकि बाकी हिस्से में काम हो चुका है. उन्होंने बताया इस ट्रैक के बन जाने से इंदौर को दक्षिण भारत के प्रमुख शहर सिकंदराबाद से सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी. साथ ही दिल्ली से इंदौर और इंदौर से सिकंदराबाद जाना आसान हो जाएगा.

रतलाम से इंदौर गेज कन्वर्जन का काम पूरा (ETV Bharat)

रतलाम से इंदौर गेज कन्वर्जन का काम पूरा

उन्होंने बताया 2307.86 करोड़ की इस परियोजना को रेलवे ने इसी साल पूरा करने का लक्ष्य किया है. अब पर्यावरण मंत्रालय की सैद्धांतिक अनुमति के बाद जल्द ही टेंडर प्रक्रिया के बाद गेज कन्वर्जन का काम शुरू हो सकेगा." रतलाम से इंदौर 139 किलोमीटर के गेज कन्वर्जन का काम पहले से पूरा है और सनावद से खंडवा 54 किलोमीटर का काम भी पूरा हो चुका है.

फिलहाल महू से सनावद के बीच दो भागों में काम चल रहा है. जिसमें महू से पतालपानी और बलवाड़ा से सनावद के बीच का क्षेत्र घना जंगल होने के कारण छूटा हुआ है. जिस पर 21 टनल बनेगी जिसका अब काम शुरू होगा.

