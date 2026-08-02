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91 साल की मां और 71 साल के पैरालिसिस बेटे को 19 साल बाद मिला हक, केयरटेकर ने घर पर किया था कब्जा

इंदौर में केयरटेकर द्वारा फर्जी दस्तावेजों के जरिए घर पर कब्जा करने का मामला. एसडीएम कोर्ट से 91 साल की महिला को मिला उनका हक.

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91 साल की मां और 71 साल के पैरालिसिस बेटे को 19 साल बाद मिला हक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 2, 2026 at 9:59 PM IST

3 Min Read
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इंदौर: केयरटेकर द्वारा फर्जी दस्तावेजों के जरिए बुजुर्ग महिला और उनके पैरालिसिस (लकवाग्रस्त) बेटे को प्रताड़ित कर घर से निकाल देने के मामले में इंसाफ मिल गया है. तकरीबन 19 साल बाद उनके हक में एसडीएम कोर्ट ने फैसला सुनाया है. इस दौरान 91 साल की मां अपने 71 साल के पैरालिसिस बेटे के साथ किराए के घर में रह रहीं थीं.

केयरटेकर ने फर्जी दस्तावेज बनाकर घर पर किया कब्जा

इंदौर की रहने वाली गीता चौहान की उम्र में 91 वर्ष है और उनके पैरालिसिस बेटे की उम्र 71 साल है. उन्होंने बेटे की देखभाल के लिए एक महिला को केयरटेकर के रूप में रखा था. इसके बाद इस महिला ने उनके बेटे के साथ शादी के कुछ फर्जी दस्तावेज बनवाकर उनके घर पर कब्जा कर लिया था और दोनों को घर से बाहर निकाल दिया था.

एसडीएम कोर्ट में किया था परिवाद दायर

इंदौर की रहने वाली 91 वर्षीय गीता चौहान ने अपने एडवोकेट मनोज शर्मा के माध्यम से एसडीएम कोर्ट में 19 साल पहले एक परिवाद दायर किया था. उस परिवाद के माध्यम से गीता चौहान ने इस बात की जानकारी दी कि उनके फ्लैट पर उनकी ही केयरटेकर ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कब्जा कर लिया है और उन्हें और उनके बेटे को घर से बाहर निकाल दिया है. इस दौरान गीता चौहान ने इस बात की भी जानकारी दी थी कि उनका बेटा जिसकी उम्र तकरीबन 71 वर्ष है उसे पैरालिसिस है और उसकी देखभाल के लिए केयरटेकर रखी थी.

सुनवाई के दौरान बेटे को बताया पति

जब इस पूरे मामले में सुनवाई हुई तो केयरटेकर ने एसडीएम कोर्ट को इस बात की जानकारी दी कि वह 91 वर्षीय बुजुर्ग गीताबाई की बहू है और उन्होंने उनके पैरालिसिस बेटे त्रिलोक चौहान से शादी की है. इससे संबंधित कुछ दस्तावेज भी संबंधित केयरटेकर के द्वारा कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए गए.

'जान से मारने की धमकी देती थी केयरटेकर'

कोर्ट में सुनवाई के दौरान गीता चौहान ने कोर्ट को जानकारी दी कि केयरटेकर ने फर्जी तरीके से यह दस्तावेज बनवाएं हैं. उन्होंने कोर्ट को बताया कि केयरटेकर ने जहर देकर जान से मारने की धमकी देती थी. 71 वर्षीय बेटे त्रिलोक चौहान ने बताया, "इस महिला ने कुछ दिनों बाद ही उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया था. यह कभी मेरी मां को धमकाते हुए कहती थी कि मैं तुम दोनों को जहर दे दूंगी, तो कभी मुझसे कहती कि मैं तेरे गले पर पांव रखकर तुझे मार दूंगी और घर में घासलेट डालकर जला दूंगी."

19 साल बाद मिला बुजुर्ग मां-बेटे को उनका हक

इस मामले में कोर्ट में लगातार कई साल सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद तकरीबन 19 सालों बाद कोर्ट ने गीता चौहान के द्वारा जो तर्क और सबूत पेश किए, उसके आधार पर उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए उन्हें उनका घर वापस सौंपा है. गीता चौहान ने इस दौरान अपने बेटे के साथ 19 सालों तक अपना घर पाने के लिए लड़ाई लड़ी. इस दौरान वह किराए के कमरे में रहीं.

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