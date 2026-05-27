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इंदौर में जलसंकट पर उबले कांग्रेसी, भीषण गर्मी से निजात देने मंच पर पानी की बौछार

इंदौर में पानी संकट का मुद्दा उठाकर कांग्रेस ने किया शक्ति प्रदर्शन ( ETV BHARAT )