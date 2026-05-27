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इंदौर में जलसंकट पर उबले कांग्रेसी, भीषण गर्मी से निजात देने मंच पर पानी की बौछार

इंदौर में पानी संकट का मुद्दा उठाकर कांग्रेस ने किया शक्ति प्रदर्शन. राजबाड़ा से नगर निगम मुख्यालय तक मार्च.

Indore congress rally protest
इंदौर में पानी संकट का मुद्दा उठाकर कांग्रेस ने किया शक्ति प्रदर्शन (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 27, 2026 at 1:03 PM IST

2 Min Read
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इंदौर : देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर दूषित पेयजल संकट से जूझ रहा है. इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने मंगलवार शाम जंगी प्रदर्शन किया. लंबे समय बाद इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेसी सड़क पर उतरे. प्रदर्शन में पूरे इंदौर शहर से कार्यकर्ता पहुंचे. महिलाएं भी बड़ी संख्या में प्रदर्शन में पहुंची. कांग्रेस ने खाली मटकों के साथ बड़ी रैली निकालकर नगर निगम मुख्यालय पर हल्ला बोला.

रैली में लगे 'पानी दो-पानी दो' के नारे

कांग्रेस ने इंदौर के ऐतिहासिक राजवाड़ा चौक पर धरना प्रदर्शन कर नगर निगम की ओर कूच किया. इस दौरान प्रदर्शन में बीजेपी विधायकों और महापौर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई. कांग्रेसियों के हाथों में पोस्टर और बैनर थे. इसमें शहरवासियों को पानी देने की मांग की गई है. धरना-प्रदर्शन में शामिल लोगों को भीषण गर्मी से राहत देने के लिए पानी की बौछार की जाती रही. इसी बीच कांग्रेस कार्यकर्ता पानी संकट को लेकर 'पानी दो-पानी दो' के नारे लगाते रहे.

इंदौर में जलसंकट पर उबले कांग्रेसी, प्रदर्शन कर निकाली रैली (ETV BHARAT)

नगर निगम की नाकामी उजागर

विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि शहर की जनता पानी के लिए परेशान है, लेकिन नगर निगम व्यवस्था सुधारने में नाकाम साबित हो रहा है. प्रदर्शन के दौरान 'महापौर पानी दो या कुर्सी छोड़ दो' के नारे लगाए गए. धरने के बाद कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राजवाड़ा से नगर निगम मुख्यालय तक पैदल मार्च निकाला. इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर शहर में जगह-जगह पुलिस बल तैनात रहा और बैरिकेडिंग की गई.

Indore congress rally protest
कांग्रेसियों ने नारे लगाए- महापौर पानी दो (ETV BHARAT)

नगर निगम मुख्यालय पर फोड़े मटके

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इंदौर में जल संकट को लेकर कांग्रेस की सभा (ETV BHARAT)

जब कांग्रेस कार्यकर्ता नगर निगम मुख्यालय पहुंचे तो गेट बंद मिला. विरोध में कार्यकर्ताओं ने नगर निगम गेट के बाहर मटके फोड़कर प्रदर्शन किया. धरना प्रदर्शन में मौजूद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा "इंदौर में वितरित हो रहा 90% पानी जहरीला है, जिसे लेकर कांग्रेस 3 दिन के भीतर इंदौर की पानी व्यवस्था को लेकर विस्तृत रिपोर्ट पेश करेगी." उन्होंने महापौर को चुनौती देते हुए कहा "यदि रिपोर्ट पर उन्हें सवाल उठाना है तो वे उसे कोर्ट में भी चुनौती दे सकते हैं." इस दौरान सज्जन वर्मा, बाला बच्चन और पार्टी के तमाम जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे.

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