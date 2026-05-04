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चुनावी हार-जीत और लोकतंत्र की हालत पर बीजेपी नेता और राष्ट्र कवि सत्तन का दर्द छलका

इंदौर : मध्य प्रदेश में भाजपा के सबसे वरिष्ठतम नेता कहे जाने वाले राष्ट्रकवि सत्यनारायण सत्तन ने कहा "पश्चिम बंगाल में जीत को लेकर भाजपा पूरी तरह से आशान्वित थी, क्योंकि पार्टी ने जन सुविधाओं और कल्याणकारी नीतियों को कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता तक पहुंचाया है. इससे पार्टी को जीत का अवसर मिला है. भाजपा की तरह ही किसी जमाने में पूरा देश कांग्रेस का गढ़ रहा है, उसके बाद जनसंघ ने विपक्ष के साथ मिलकर लगातार संघर्ष किया." इसके साथ ही सत्तन ने लोकतंत्र की वर्तमान स्थिति को लेकर तंज भी कसा.

संगठन शक्ति और जनता का विश्वास अहम फैक्टर

बीजेपी के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण सत्तन ने कहा "संगठन शक्ति और जनता के विश्वास को लेकर चलने वाली पार्टी के प्रति समाज का विश्वास जागृत होता है और इसी विश्वास के माध्यम से जनता की जागृति चुनावी परिणाम मैं सामने आती है. पश्चिम बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी के 15 साल के शासन को देखा. उनके पहले ज्योति बसु का अखंड कार्यकाल देखा. अब भाजपा और ममता के बीच संघर्ष के रुझान का परिणाम भाजपा की जीत के रूप में दिख रहा है."

भाजपा के सबसे वरिष्ठ नेता राष्ट्रकवि सत्यनारायण सत्तन (ETV BHARAT)

उन्होंने कहा "ममता के कार्यकाल में उन्होंने जो बोया उसका प्रतिफल उन्हें मिलना ही था. इसके बावजूद देश की जनता लोकतंत्र के वर्तमान हालात को भी देख रही है." सत्तन ने अपनी कविता के माध्यम से कटाक्ष करते हुए कहा

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