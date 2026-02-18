व्यापार करना है तो पैदल आइए सराफा, इंदौर में ट्रैफिक से बचने का अनूठा फरमान
इंदौर के सराफा बाजार में ट्रैफिक कंट्रोल करने के नए नियम लागू, अब दुकानदार बाजार में नहीं ले जा सकेंगे अपने वाहन.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : February 18, 2026 at 12:27 PM IST|
Updated : February 18, 2026 at 12:41 PM IST
इंदौर: सराफा बाजार में खरीदी करने आने वाले ग्राहकों को बाजार में गाड़ी खड़ी करने की जगह मिल सके, इसलिए सर्राफा व्यापारी अब या तो पैदल दुकान तक आएंगे या फिर अपनी गाड़ी निर्धारित पार्किंग में पार्क करके उन्हें बाजार तक पहुंचना पड़ेगा. हाल ही में यह फरमान सर्राफा एसोसिएशन ने अपने अधीन व्यापारियों के लिए जारी किया है.
सराफा में ग्राहकों को नहीं मिलती गाड़ी खड़ी करने की जगह
शहर में तेजी से बढ़ती लाखों की आबादी और जरूरत के मुताबिक छोटी पड़ती सड़कों के कारण इंदौर के लगभग हर इलाके में अब ट्रैफिक जाम की स्थिति बन रही है. इस स्थिति का सामना शहर का सराफा बाजार और उससे सटे हुए सात अन्य बाजार भी कर रहे हैं. यहां स्थिति तब ज्यादा गंभीर हो जाती है जब सराफा में खरीदी करने आने वाले ग्राहकों को दुकानों के बाहर टू व्हीलर खड़ी करने की भी जगह नहीं मिलती.
वाहन घर पर खड़ा करके आएंगे दुकानदार
ऐसी स्थिति में ग्राहक सराफा के स्थान पर अन्य ज्वेलरी शोरूम की ओर रुख कर लेता है. बाजार में खड़े होने वाले हाथ ठेले वाले और ज्वेलरी की गठाई करने वाले भी कई बार सराफा में ट्रैफिक जाम की वजह बनते हैं. बीते कई महीनों से इस स्थिति से परेशान सराफा व्यापारी और यातायात पुलिस ने आपस में बैठक करके यह तय किया कि ग्राहकों को पार्किंग की जगह देना है तो दुकान वालों को अपनी गाड़ी घर पर खड़ी करके आना पड़ेगा या फिर संबद्ध क्षेत्र की नगर निगम की निर्धारित पार्किंग में गाड़ी रखना पड़ेगी.
इस बात पर सहमति के बाद सर्राफा एसोसिएशन ने तय किया है कि, सराफा की मुख्य सड़क के दोनों और येलो लाइन तैयार कर दी जाए. जिसके अंदर ही टू व्हीलर पार्किंग हो सकेगी. जबकि लाइन के बाहर खड़ी होने पर गाड़ी को ट्रैफिक पुलिस की मदद से उठाकर चालान की कार्रवाई के लिए ट्रैफिक थाने भेजा जा सकेगा.
ट्रैफिक से पुलिस भी परेशान
सराफा बाजार में व्यापारियों की ही सदस्य संख्या 900 के करीब है. जिसमें मुख्य परेशानी राजवाड़ा से लेकर सर्राफा तक की है. यहां मार्ग में दोनों और बड़ी संख्या में खानपान की दुकान कपड़ों की फुटकर दुकान और रेहडी वालों का भी जमघट रहता है, जो ट्रैफिक पुलिस के लिए भी लंबे समय से परेशानी बन रहे हैं. यही वजह है कि, अब इस इलाके को दुकानदारों के लिहाज से नो व्हीकल जोन में तब्दील किया जा रहा है.
सराफा एसोसिएशन के मंत्री बसंत सोनी बताते हैं कि, ''मुख्य सड़क पर बड़ी संख्या में टू व्हीलर खड़े होने से ग्राहकों को बहुत परेशानी होती है. हालांकि सराफा एसोसिएशन ने पहले से ही सड़क के दोनों और परमानेंट येलो लाइन बनवा रखी है. अब ट्रैफिक पुलिस के साथ एक बार फिर नया फरमान जारी किया गया है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि गाड़ियों की संख्या कुछ हद तक कम हो सकेगी.''