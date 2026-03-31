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इंदौर की गोल्डन गर्ल सपना शर्मा का धमाका, लगातार चौथा नेशनल गोल्ड जीतकर रचा इतिहास

बेंगलुरु के कोरामंगला स्टेडियम में सपना शर्मा ने किया कमाल, ताइक्वांडो नेशनल चैंपियनशिप 2025-26 में 70 खिलाड़ियों को पछाड़कर जीता स्वर्ण पदक.

SAPNA SHARMA WINS GOLD MEDAL
सपना शर्मा ने लगातार चौथा नेशनल गोल्ड किया अपने नाम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 31, 2026 at 1:06 PM IST

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इंदौर: मध्य प्रदेश की प्रतिभाशाली पैरा ताइक्वांडो खिलाड़ी सपना शर्मा ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया है. बेंगलुरु के कोरामंगला स्टेडियम में आयोजित 4वीं पैरा ताइक्वांडो नेशनल चैंपियनशिप 2025-26 में उन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया. उन्होंने लगातार चौथा नेशनल गोल्ड अपने नाम किया है. वे देश की पहली ऐसी दिव्यांग खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है. इस जीत ने इंदौर सहित पूरे प्रदेश का गौरव बढ़ाया है.

लगातार चौथा नेशनल गोल्ड किया अपने नाम

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के कोरामंगला स्टेडियम में आयोजित प्रतियोगिता में लगभग 70 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जहां फाइनल मुकाबले में सपना ने बेहतरीन तकनीक और आत्मविश्वास के साथ अपने प्रतिद्वंद्वियों को पराजित किया. प्रतियोगिता में तेलंगाना की ममता ने रजत पदक और कृष्णवेणी ने कांस्य पदक हासिल किया. ताइक्वांडो नेशनल चैंपियनशिप में सपना शर्मा का प्रदर्शन पूरे टूर्नामेंट में शानदार रहा और उन्होंने हर मुकाबले में अपना दबदबा बनाए रखा.

इंदौर की गोल्डन गर्ल का धमाका (ETV Bharat)

संघर्ष और दृढ़ संकल्प की प्रेरणादायक कहानी

सपना शर्मा की सफलता के पीछे संघर्ष और दृढ़ संकल्प की प्रेरणादायक कहानी छुपी है. सपना के दोनों पैरों में पोलियो होने के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी. टेबल टेनिस में प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने के बाद उन्होंने आर्म रेसलिंग में भी पदक जीता. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी वे अपनी पहचान बना चुकी हैं और कई सम्मान भी हासिल कर चुकी हैं.

SAPNA SHARMA WINS FOURTH GOLD MEDAL
सपना शर्मा ने लगातार चौथा नेशनल गोल्ड जीतकर रचा इतिहास (ETV Bharat)

आर्थिक कठिनाइयों और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच उन्होंने निरंतर अभ्यास जारी रखा. सपना शर्मा का कहना है कि "मजबूत हौसलों के सामने कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती है. उनका लक्ष्य देश के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और अधिक पदक जीतना है. पैरा ताइक्वांडो शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए एक अत्यंत प्रेरणादायक खेल है, जो ताकत, गति और रणनीति का प्रदर्शन करता है."

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