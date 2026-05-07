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इंदौर में सांवेर-उज्जैन रोड किनारे मिले 3 बैग ने उगली करेंसी, नकली हैं या असली, तस्वीर साफ नहीं

इंदौर से सटे सांवेर पुलिस थाना क्षेत्र में रोड किनारे मिले संदिग्ध बैगों में 500-500 के नोटों की गड्डियां. ये राशि कुल 2.83 करोड़.

Indore 3 Bags Currency seized
इंदौर में सांवेर-उज्जैन रोड किनारे मिले 3 बैग ने उगली करेंसी (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 7, 2026 at 10:17 PM IST

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Updated : May 7, 2026 at 10:38 PM IST

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इंदौर : मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाले इंदौर के निकट उज्जैन-सांवेर रोड पर 3 रहस्मयी बैग लावारिस हालत में पड़े मिले. एक किसान ने पुलिस को इसकी सूचना दी. पुलिस ने मौके पर जाकर पहले सावधानी से बैगों को ऊपर से देखा. फिर खोला तो आंखें फटी की फटी रह गईं. तीनों बैग में 500-500 के नोटों की गड्डियां भरी थीं. गड्डियों के बीच कुछ रंगीन कागज भी लगे थे. नोटों को गिना गया तो ये राशि कुल 2.83 करोड़ निकली.

500-500 के नोटों की 566 गड्डियां

तीनों बैग में मिली करेंसी को लेकर पुलिस जांच में जुटी है. 500-500 के नोटों की 566 गड्डियां मिली हैं. ये नोट नकली हैं या असली, इसको लेकर तस्वीर अभी साफ नहीं हो सकी है. ऐसा भी लगता है कि इसमें असली और नकली नोटों का मिश्रण हो सकता है. किन लोगों द्वारा ये बैग रोड पर छोड़े गए, इसकी भी जांच चल रही है. इंदौर-सांवेर रोड पर लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं. वैसे पुलिस का लगता है कि ये नोट नकली हो सकते हैं.

इंदौर के एडिशनल डीसीपी रूपेश द्विवेदी (ETV BHARAT)

नोटों की गड्डियों के बीच रंगीन कागज

पुलिस ये देखकर अचरज में पड़ गई है कि नोटों की गड्डियों के बीच रंगीन कागज क्यों लगाए गए. हालांकि पहली नजर में ऊपर के नोट असली लग रहे हैं. ये सारे नोट असली हैं या नकली, इसकी जांच विशेषज्ञ से कराई जा रही है. ये बात भी सामने आ रही है कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि गड्डियों के ऊपर लगे कुछ नोट असली हैं, जबकि नीचे नकली नोट और बीच में कागज रखे गए हैं. नकली नोटों की आशंका के चलते सुरक्षा एजेंसियां भी मामले की जांच में जुटी हुई हैं.

Indore 3 Bags Currency seized
इंदौर में सांवेर-उज्जैन रोड किनारे मिले 3 बैग ने उगली करेंसी (ETV Bharat)

नकली नोट गिरोह का काम तो नहीं

ऐसा भी लगता है ये काम नकली नोट गिरोह का हो सकता है. पुलिस की चेकिंग के डर से हो सकता है गिरोह इसे रोड किनारे फेंककर चले गए हों. पूरे रोड के सीसीटीवी फुटेज निकालकर गहराई से जांच कराने की तैयारी पुलिस कर रही है. इंदौर के एडिशनल डीसीपी रूपेश द्विवेदी का कहना है "एक किसान ने रोड पर बैग पड़े देखे. इसकी सूचना सांवेर थाना पुलिस को दी गई. बैग में नोटों की गड्डियां मिलने से मामला गंभीर लगा और इसकी हर एंगल से पुलिस जांच कर रही है."

Last Updated : May 7, 2026 at 10:38 PM IST

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