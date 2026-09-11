ETV Bharat / state

सांची प्लांट में पेड़े बनाने के दौरान बॉयलर फटा, सागर के रहने वाले कर्मचारी की मौत, एक घायल

इंदौर: लसुड़िया थाना क्षेत्र में सांची प्लांट में अचानक विस्फोट हो जाने के कारण एक कर्मचारी की मौत हो गई वहीं इस घटना में एक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया. इस प्लांट में मावा को गर्म किया जा रहा था. यहां मावे से पेड़े तैयार करने के लिए काम किया जा रहा था. इसी दौरान प्लांट में मौजूद एक बॉयलर फट गया और यह हादसा हुआ. लसुड़िया पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

लसूड़िया थाना क्षेत्र के मांगलिया में मौजूद सांची दुग्ध संघ यूनिट के प्लांट में पेड़े बनाने के दौरान अचानक एक यूनिट में ब्लास्ट हो गया. एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह ने बताया, "सांची के एक प्लांट में बॉयलर फटने से एक कर्मचारी की मौत हो गई जबकि एक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हुआ है. घटना के समय घटनास्थल पर कुछ ही कर्मचारी मौजूद थे. बाकी कर्मचारियों को किसी तरह की कोई चोट नहीं आई है. मामले की जांच पड़ताल की जा रही है."

प्लांट में चल रहा था पेड़े बनाने का काम

सांची के प्लांट में जिस वक्त हादसा हुआ उस दौरान पेड़े बनाने का काम चल रहा था. इसी दौरान बॉयलर अत्यधिक गर्म हो गया और अचानक से फट गया. इस हादसे में गर्म मावा वहां पर काम कर रहे कर्मचारियों पर उछल गया. जिसमें सागर के रहने वाले कर्मचारी विनोद कुमार की मौत हो गई, जबकि तेज सिंह नामक एक कर्मचारी गंभीर रूप से झुलस गया.

मामले की जानकारी लसूड़िया पुलिस को लगते ही मौके पर पहुंची और घायल कर्मचारी को अस्पताल पहुंचाया. पुलिस मामले की जांच में जुटी है. मृतक के परिजनों को सूचना दी गई है. मांगलिया में स्थित सांची का यह प्लांट काफी बड़ा बताया जा रहा और यहीं से मालवा निमाड़ में दूध के साथ ही अन्य पदार्थ को बनाकर सप्लाई किया जाता है.